I løpet av heile hausten har det vore klart at regjeringa ville hjelpe barnet heim. I debatt etter debatt har KrF og Ropstad måtte tole kritikk for å gjere for lite for det sjuke barnet, utan å kunne svare kva ein eigentleg har prøvd å gjere på grunn av tryggleiken til folka i norsk utanriksteneste og familien det gjeld.

Internjustisen i slike leirar er knallhard. Det å ta imot hjelp frå vestlege land blir ikkje tatt godt imot. Då svenske styresmakter skulle hente heim ei gruppe foreldrelause born før jul, var dei sporlaust forsvunne då heimhentinga skulle skje. I denne saka sette regjeringa omsynet til barnet først og heimhentinga gjekk bra, det er eg glad for.

At FrP som ein konsekvens valde å trekke seg frå regjering har skapt ein ny situasjon på Stortinget og på meiningsmålingane. FrP har gjort eit byks, men og mitt eige parti har henta veljarar i dei siste vekene. No har gamle konfliktlinjer enn berre den økonomiske aksen mellom høgre og venstre blitt viktige – i sjølve heimhentinga er KrF og Frp på kvar sin ende av diskusjonen.

Å vere del av ei regjering som er i mindretal betyr at Stortinget blir viktigare og det betyr at arbeidet på dette huset kjem til å bety endå meir for kva politikk landet får dei kommande åra.

Før valet peika KrF på eit regjeringssamarbeid mellom flest mogleg sentrumsparti og Høgre. No har vi fått den regjeringa vi gjekk til val på, eller – og det er framleis plass for fleire sentrumsparti. Vi har fått ei regjering som kan samarbeide alle vegar i stortinget og søke fleirtal fleire stadar.

Sidan eg vart vald inn på Stortinget for to og eit halvt år sidan, har eg vore gjennom alle parlamentariske situasjonar som ein stortingspolitikar kan vere: 1) vore del av eit parti i opposisjon, 2) vore del av eit parti som er del av ei fleirtalsregjering og 3) vore del av ei regjering som har mindretal i stortinget.

Å vere del av ei regjering som er i mindretal betyr at Stortinget blir viktigare og det betyr at arbeidet på dette huset kjem til å bety endå meir for kva politikk landet får dei kommande åra. Med det kjem eit stort ansvar. Eg kjenner meg ikkje fengsla som del av eit regjeringsparti – mindretalsregjeringar har klart å føre god politikk for landet før.

Ei av dei større utfordringane i ein slik situasjon er at politikk ikkje må bli spel og markeringar, men må klare å levere resultat. Den gamle læraren min brukte eit gammalt ordtak frå Jølster; «du må sjå på jenta i fjøsen og ikkje i kyrkja.»

Der ligg det og ei viktig lekse i politikken. Det er ikkje dei oppstasa samanhengane eller kva ein får som betyr noko, men det daglege arbeidet. Dette arbeidet inneheld mange detaljar som aldri vil få framsida på noko avis, men i slike detaljar ligg det mykje … politikk. Likeins er det mange politiske standpunkt som kan ha gode intensjonar, men det er mange slags vegar som er brulagt med gode intensjonar.

Ta til dømes ein debatt vi hadde i stortingssalen førre onsdag. MDG hadde lagt fram ei pakke med tiltak for klimakutt i kommunane, det høyrest vel bra ut? Jo, men bak gode intensjonar låg detaljar som ikkje var like tydelege.

La oss ta to døme: Når det blir foreslått reglar om at alle cruiseskip i norske fjordar skal vere på nullutslepp i 2025, er ikkje det bra med nullutslepp då? Vel, det finst enno ingen cruiseskip som går utan utslepp, og det kjem det neppe til å gjere i 2025. Altså har ein foreslått eit totalforbod mot cruisetrafikk i Noreg utan å seie det, og utan å ta med i debatten at hamneselskap kan stille utsleppskrav til skip i deira område.

Eller når MDG foreslår at «Klimakur» (gjennomgangen av moglege verkemiddel for å nå utsleppskuttmåla for 2030) skal leggast fram for Stortinget før påske. Er det ikkje bra å få saka fort til Stortinget då? Og hastar ikkje klimaarbeidet stort? Jo, men ei så omfattande sak treng og å få hatt ein skikkeleg debatt i samfunnet om tiltaka og utrekningane som ligg til grunn. Derfor har regjeringa sendt saka på høyring med frist for institusjonar, organisasjonar, personar og ekspertar til å melde tilbake 30. april. Om Stortinget kom med slike pålegg ville både prosessen og resultatet blitt dårlegare.

Den nye parlamentariske situasjonen klarte å lande desse sakene godt og vi er heldige som har politiske parti som klarar å samarbeide på tvers av partigrensene for å oppnå gode politiske løysingar og ikkje berre spel. I Noreg har vi ein kultur der ulike folkevalde frå ulike parti forstår at andre har gode intensjonar og vi klarar å debattere sak framfor person – altså å gå på ballen og ikkje på mannen, for å bruke ein fotballmetafor.

Det beste dømet på dette kjem om ei veke. Då har Stortinget vår eigen skidag. Det trur eg ikkje er mogleg mange andre stadar i verda. Altså, reint fysisk er det jo vanskeleg nok å ha skidag i Nordmarka med den vinteren vi har hatt i Noreg. Men poenget med at landet sine fremste folkevalde set av ein dag til å vere ute i skogen, konkurrere i tronge skidressar, leike og ete pølser steikt på bål – den måten å vere saman på, på tvers av partigrenser, det vitnar om ein politisk kultur som er verdt å ta vare på.

Då må vi klare å fokusere på det som sameiner; gode løysingar for dei vi er valt inn for å representere. Berre slik får vi laga eit berekraftig velferdssamfunn som hjelper dei som fell utanfor og sørgar for ei naudsynt omstilling så vi gir samfunnet og kloden vidare til neste generasjon i betre stand enn vi fekk den.