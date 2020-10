Miljøkriminalitet må straffes hardere

Derfor behandler vi nå historiens første stortingsmelding om miljøkriminalitet, og regjeringen har lagt frem nærmere hundre tiltak for å få bukt med denne typen kriminalitet.

Vi nordmenn elsker naturen vår. Ikke bare har vi verdens vakreste natur, vi bruker den også veldig aktivt. Det gir en egen frihetsfølelse å stå på toppen av et fjell og speide utover det mektige norske fjellandskapet, og lite gir så ro i sjelen som å dyppe tærne i sommervarmt saltvann mens måkene seiler forbi.

Å ta vare på naturen er ikke bare viktig for den norske stoltheten, der er også viktig for klima, miljø og dine og mine inntekter. En ødelagt natur er ikke bare skadelig for ro i den norske folkesjela, det kan også være både helseskadelig både for dyr og oss mennesker, i tillegg til at det gjør det mye vanskeligere å håndtere klimautfordringene.

Skulle man tilhøre den lille brøkdelen av Nationens lesere som ikke bryr seg nevneverdig om klimaet, bør man reflektere over at det for oss i distriktene også kan bety tapte inntekter.

Et firma som tar seg ulovlig til rette i naturen gjør skade på det fellesgodet naturen er. Det forringer verdien av naturen som bærekraftig inntektskilde over år. En ødelagt skog betyr tapte inntekter for en bonde. Oljesøl langs kysten kan bety ødelagte turistdestinasjoner og en stor porsjon skattepenger til opprydding.

Derfor er tiden inne for å innføre høyere strafferammer i flere miljølover og å styrke arbeidet med anmeldelser av miljøkriminalitet. Vi som er bønder har i mange år gått foran når det gjelder å forvalte skog og natur på en bærekraftig måte, ofte fordi det lønner seg for oss og fordi forvalteransvaret innprentes fra tidlig alder fra generasjonen før.

De fleste i landbruket bruker naturen på en måte som gir generasjonene etter oss, barna som tar over gårdene våre, noe å bygge videre på. Vi dumper ikke lenger hauger med søppel eller bilvrak i egen skog «fordi vi kan». Men det finnes noen unntak, og de kan ikke få fortsette. I tillegg har tidene, og for så vidt lovene, endret seg på feltet, særlig etter 80-tallet. I den nye plan- og bygningsloven fra 2008 ble også strafferammen betydelig skjerpet, fra bøter til fengsel i opptil to år.

I noen tilfeller begås kriminalitet av personer eller virksomheter som ikke har gjort seg kjent med regelverket. Overfor dem det gjelder er det viktig med forebyggende tiltak i form av informasjon og holdningsskapende arbeid. I tillegg til at det fra i fjor ble lettere å tipse om miljøkriminalitet, bør kunnskapen økes om miljøkriminalitet ute hos kommunene.

Politiet bør i større grad inndra det økonomiske utbyttet som oppnås ved å begå miljøkriminalitet, og vi må sikre at ØKOKRIM, som spissorgan for bekjempelse av miljøkriminalitet, har kompetanse og ressurser til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Det er større risiko for systematisk miljøkriminalitet i virksomheter som også driver arbeidskriminalitet eller annen økonomisk kriminalitet. Derfor er det viktig å vurdere å heve alminnelig strafferamme i naturmangfoldloven fra fengsel i inntil ett år til fengsel i inntil to år og strafferammen for grove overtredelser i samme lov fra fengsel i inntil fem år til fengsel i inntil seks år.

FN har estimert at det økonomiske omfanget av miljøkriminalitet er på over 200 milliarder dollar årlig, og det øker. Det anslås at miljøkriminalitet forårsaker tap av skatteinntekter på mellom 9 og 26 milliarder amerikanske dollar i året. Tapte inntekter bidrar til fattigdom, økt ulikhet og at du og jeg får dårligere offentlige tjenester som skole og helsetjenester.

Organisert grensekryssende kriminalitet er en viktig finansieringskilde for terror- og opprørsgrupper, og ulovlig utvunnet olje og gass utgjør den største inntektskilden. Derfor må Norges samarbeid med andre land på dette feltet trappes opp.

Vi ser også mye utførsel av avfall under dekke av å være produkt til ombruk. Avfall er en ettertraktet internasjonal handelsvare fordi det kan inneholde verdifulle materialer eller fortsatt har verdi ved salg for videre bruk. Farlig avfall er svært dyrt å behandle forsvarlig, slik at insentivet for ulovlig omsetning øker. Det kan med andre ord være mye penger både å tjene og å spare på å omgå regelverket.

Derfor må kunnskapen på feltet heves i både i privat og offentlig sektor i Norge. Vi må styrke kontrollen for å hindre ulovlig eksport av EE-avfall, i samarbeid med andre land, samtidig som vi øker strafferammene for kriminalitet begått her i Norge.