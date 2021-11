Markedet er forbrukerens beste venn

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Gjennom de siste tiårene har deregulering av ulike markeder preget den økonomiske dagsorden – særlig på 80-tallet, med blant annet tele- og TV-monopolet, men også senere. Delprivatiseringen av Statoil, nå Equinor, på tidlig 2000-tall har sannsynligvis tilført selskapet, og dermed storsamfunnet og oss som skattebetalere, mye merverdi.

Mitt poeng er at i et velfungerende marked er det forbrukeren som skal plukke ut vinnerne, og produsentene skal konkurrere om å levere de beste og billigste produktene. Konkurranse i et fritt marked er et av de viktigste virkemidlene for å få lave priser, god kvalitet på produktene og et større utvalg. I teorien, og i de aller fleste praktiske tilfeller, skal altså konkurransen skjerpe de ulike aktørene i markedet, og i sum gjøre tilbudet bedre.

Norsk landbruk kjennetegnes på mange måter av å operere i et dysfunksjonelt marked. Det er gjennomregulert og domineres av store aktører, mange med tilnærmet monopol på sine produktområder. Et slikt område er meierisektoren. Tine har mellom 70 og 100 prosent markedsandel for de ulike produktene sine. Konkurransen som finnes fra aktører som Q-meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriene er i stor grad kommet takket være de konkurransepolitiske virkemidlene i prisutjevningsordningen (PU-ordningen). Det er derfor spesielt, men ikke uventet, at den nye regjeringen lover å gradvis fase ut disse i Hurdalsplattformen.

Vi i Fremskrittspartiet stilte et skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Sandra Borch om hva som blir konsekvensene av utfasingen av de konkurransefremmende virkemidlene for konkurransesituasjonen i meierisektoren. Statsråden mente at reduksjon av kostnader i ordningen vil kunne styrke norsk melk sin konkurransekraft i form av lavere avgifter for drikkemelk, eller økte tilskudd for ost mv. Dette vil styrke alle norske meieriselskaper og norske melkebønder, mener hun.

Dette er en merkelig logikk. Om de konkurransefremmende virkemidlene faller vekk, blir dette svært krevende for utfordrer-meieriene til Tine. Det vil skape stor usikkerhet knyttet til distriktsarbeidsplasser og investeringer fremover, og føre til at konkurransen i meierisektoren bli langt dårligere, med færre aktører og mindre utvalg. Dette vil altså svekke, og ikke styrke norske meieriselskaper – alle andre enn de som ikke er Tine.

Men det er til syvende og sist norske forbrukere som vil bli taperne. Selve PU-ordningen vil isolert sett kunne svekkes, ettersom en bedrift som Q-meieriene betaler inn omtrent 250 millioner til ordningen og får tilbake omtrent 150 millioner. Det betyr at Q-meieriene bidrar mer til ordningen enn de profitterer på den.

Fremskrittspartiet ønsker på sikt et landbruk som er subsidiefritt. Men når konkurransesituasjonen er slik den er i dag, er det nødvendig å fremme konkurranse blant annet gjennom PU-ordningen. Erfaringen er at dette har ført til mer innovasjon og produktutvikling i meierisektoren. Vi ønsker oss ikke tilbake til en tid med meierimonopol. FrP ønsker å gå i motsatt retning av regjeringen. I stedet for å svekke og avvikle de konkurransepolitiske virkemidlene i PU-ordningen vil vi styrke dem.

En mulighet er å slå sammen det generelle tilskuddet og distribusjonstilskuddet til en egen ordning på 77 øre per liter melk. Dette vil styrke økonomien til aktører som ikke har egen distribusjon og gi mulighet for nyinvesteringer i produksjonen. Eksempelvis vil dette gi Synnøve Finden nok konkurransekraft til å investere i et produksjonsanlegg på Tolga hvor de kan produsere gresk yoghurt. Dette vil skape mange nye arbeidsplasser i dette distriktet. Også i mitt hjemdistrikt, Trøndelag, kan det gi nye og sårt tiltrengte arbeidsplasser i Namsos.

De konkurransefremmende tiltakene i PU-ordningen har vært evaluert hvert femte år, og neste evaluering vil komme i 2022. Landbruksministeren har forsikret oss om at hun vil skaffe seg et godt faktagrunnlag og legge opp til dialog med berørte aktører og andre i oppfølgingen av punktet i regjeringsplattformen om å avvikle de konkurransepolitiske virkemidlene i PU-ordningen.

Jeg er redd for at motkreftene blir for sterke. Senterpartiets støttespillere – slik som Bondelaget, Småbrukarlaget og Tine - har uttrykt motstand mot ordningen. FrP kommer til å følge med, og gjøre det vi kan for å opprettholde konkurransen i meierimarkedet til beste for de norske forbrukerne.