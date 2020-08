Kva skjer med Kristeleg Folkeparti?

Sidan eg engasjerte meg politisk har jordvern vore ei sak som har vore viktig for meg og for Senterpartiet. Det er eigentleg ikkje noko hokus pokus kvifor det er slik: Jordvern handlar om å setje komande generasjonar i stand til å produsera mat ved å ta vare på den viktigaste faktorane for det.

Det har vore ei utvikling i Senterpartiet i synet på jordvern. Det har alltid vore viktig, men det har blitt viktigare med åra og beredskap har blitt ei meir sentral grunngjeving for å ta vare på matjorda. Når ein skal balansera omsynet til lokalt sjølvstyre opp mot jordvern har det skjedd ei markant endring i vippepunktet til fordel for matjorda.

Senterpartiet sitt program seier no at matjorda er ein nasjonal ressurs som skal forvaltast nasjonalt. Det er rett og slett fordi eit grønt parti som er på lag med naturen ikkje kan godta at det å øydelegga livsgrunnlaget for komande generasjonar ikkje er ein del av det lokale sjølvstyret.

Det underlege er at vår motpol i diskusjonen om jordvern no ikkje lengre er Arbeiderpartiet eller Framstegspartiet, men Kristeleg Folkeparti. Det er no dei som set seg på bakbeina for å bremsa, og det verkar som det ikkje kostar landbruks- og matministar Olaug Bollestad (KrF) nokon ting å rangera Frp over Sp når det kjem til landbruk.

Det skuffar meg litt og overraskar meg stort at Olaug Bollestad langt på veg har adoptert og forsterka retorikken til Sylvi Listhaug på jordvern. Det har hendt fleire gonger i Stortinget at KrF har teke Frp i forsvar mot Senterpartiet. Sånn har Bollestad greidd å manøvrera partiet sitt til å vera ein motpol til Senterpartiet når det kjem til matjord og beredskap.

I vår handsama Stortinget eit framlegg frå Senterpartiet om å innføra eit nytt jordvernmål. Senterpartiet meinte det var ein god idé å setje eit halveringsmål for nedbygging ut frå det nivået ein låg på i 2019. Det vil seie 2000 dekar årleg. I tillegg ynskte me eit mål for å redusera nedbygging av dyrkbar mark, samt sjå på jordbruket si eiga nedbygging av dyrka mark.

Det er trist når politikken vert utforma ut frå retorikkomsyn framfor samfunnsomsyn.

Regjeringspartia og Frp stemte ned alle framlegg om å redusera nedbygginga. Det er nokså underleg når det gjeldande målet er både utgått og nådd. Det var å byggja ned maksimalt 4000 dekar årleg innan 2020. Bollestad si grunngjeving for å seie nei var å kome med nokre samanlikningar av nedbyggingstall frå periodar tidlegare og samanlikne med i dag. Logikken verkar å vera: Me treng ikkje gjera noko fordi det var verre før og til og med verre då Sp sat i regjering. Det er trist når politikken vert utforma ut frå retorikkomsyn framfor samfunnsomsyn.

Bollestad har og vore ivrig på å seie at eit framlegg frå KrF i 2013 vart røysta ned. Situasjonen då var at me kjempa for å koma under målet på maksimal nedbygging av 6000 dekar matjord årleg. Eg er ikkje blant dei som trur at når ein ikkje har nådd eit mål så er løysinga å setja eit nytt mål. Eg trur på å setja seg mål. Nå dette målet for så å setja seg eit nytt mål.

Hovudspørsmålet me må stille oss er: Når me ser oss kring i verda og ser at situasjonen er meir usikker enn på lenge. I tillegg veit at me har høg import av mat til Norge og at berre 3 prosent av arealet vårt er eigna til å produsera mat på. Bør me då gjera meir for å ta vare på ressursane me treng for å produsera mat og bør me då styrke beredskapen? KrF og Senterpartiet gir no ulike svar på dette spørsmålet.

Senterpartiet vil ha auka beredskapslagring av korn. Kristeleg Folkeparti røystar saman med Høgre og Frp for å ikkje gjera det. Senterpartiet vil skjerpe jordvernet. KrF røystar saman med H og Frp for å ikkje gjera det. Om dette hadde vore soga om eit lite parti som vart stogga av sine samarbeidspartnarar, skulle eg ha vist forståing for det. Slik er det ikkje. Me opplever hardare åtak på våre krav om beredskapslager og styrka jordvern no enn det me gjorde då Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale var statsrådar. Det er både rart og trist, og får meg til å stilla spørsmålet: Kva skjer med Kristeleg Folkeparti.

I førre storingsperiode snakka eg ofte med Line Henriette Holten (KrF), som då sat i næringskomiteen, om korleis me kunne styrke beredskapen og ta betre vare på matjorda. Det ga resultat. No set eg saman med Olaug Bollestad og kranglar om dette i eit radiostudio.

Til hausten vil me ta nye initiativ om både beredskap og jordvern. Så får me sjå kva val KrF gjer då. Vil dei setja seg ned med Senterpartiet eller vil dei halde fast med å løyse dette saman med Frp?