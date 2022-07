Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Én sommer gir kun et øyeblikksbilde, men trenden er tydelig og ubehagelig. Det vi ser nå er en verden som så vidt har blitt én grad varmere.

Den loslitte påstanden om at klimaet alltid har endret seg, stemmer. Utfordringen er at det aldri har skjedd så raskt som nå. Klimaet har dog vært varmere tidligere. For 120.000 år siden var det omtrent en grad varmere enn i dag og havnivået fem meter høyere enn i dag.

Det var ingen nevneverdig utfordrende, fordi endringene kom gradvis, det var ikke så mange mennesker på kloden og folk bodde ikke i byer. Men et havnivå fem meter høyere enn i dag, ville åpenbart vært et problem for dagens sivilisasjon.

Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Sandefjord ville alle hatt store deler av sine sentrum under vann. I deler av Stillehavet har landene begynt å kjøpe arealer å flytte befolkningen sin til, fordi de er i ferd med å bli slukt av havet.

Fem meter havnivåstigning er ikke det mest sannsynlige scenarioet, men det er viktig å huske på at små endringer på kort tid vil by på store utfordringer verden over – og vil føre til sterkt økende flyktningstrømmer.

For 250 millioner år siden var det også en bratt stigning i CO2-nivå med påfølgende 11 graders temperaturøkning. Da ble 95 prosent av alt liv på jorden utslettet. Dette er heller ikke et sannsynlig scenario i dag, men det er en påminnelse om at klimaendringene ikke nødvendigvis er et problem for selve jordkloden, men for oss som bor på den.

Jeg var lenge overbevist om at når vi selv kunne kjenne lukten av svidd skog, ville vi i større grad forstå utfordringene vi står overfor. At klimakrisen ikke er noe «elitene finner på for at folk flest skal betale mer skatt», men at det er reelt, at det vil påvirke oss som lever i dag, ikke bare fremtidige generasjoner.

Men jeg innser at selv dersom halve Norge brenner og de nevnte byene står under vann, vil fortsatt en stor andel nordmenn nekte for at vi mennesker er årsaken til at det er sånn.

Mange nekter allerede høylytt, og polariseringen øker. Vi har lenge sett det i kommentarfeltene på nett, også hos Nationen. Konfliktnivået er høyt, og ukvemsordene sitter løst.

Det er mulig at vi som har vært opptatt av klima i mange år har brukt feil retorikk. Selv om alle partier på Stortinget forstår klimautfordringen, er viljen til handling svært varierende. Jeg er glad for all den grønne politikken flertallet på Stortinget har stemt for i en årrekke nå, men det går fortsatt for tregt.

Kanskje burde vi vært tydeligere på koblingen mellom klima og krig – for klima og sikkerhetspolitikk henger tett sammen. Det har lenge vært tydelig at klimaendringene forsterker sikkerhetspolitiske trusler. Nå er det også tydelig for de fleste at energi kan brukes i maktkamp og krig.

Vi har sett hvordan Putins spill med gasstilførselen har påvirket ulike europeiske land, og hvordan Europa nå tar svært drastiske grep for å bli uavhengige av russisk gass.

I Norge er vi godt rustet for å klare å tilpasse oss klimaendringene, men det betyr ikke at vi vil forbli uberørt. Sikkerhetspolitikk handler i bunn og grunn om hvordan man reduserer og håndterer trusler, samt minimerer konsekvensene dersom negative hendelser inntreffer.

Det mest nærliggende for Norge geopolitisk, er konsekvensene av at isen i nordområdene smelter. Vi bør være forberedt på at det vil bli økt konkurranse om ressurser i havet og på havbunnen, med påfølgende diplomatisk og sikkerhetspolitisk fokus. Dette kan fort bli et område der stormaktene USA, Russland og Kina strides om ressursene. Hvordan vil en slik situasjon påvirke Norge?

Klimaendringene rammer ulikt. Dystert nok er 12 av de 20 landene som er mest sårbare for klimaendringer allerede i andre væpnede konflikter. En stor sikkerhetspolitisk utfordring på verdensbasis er hvordan klimaendringene vil forsterke andre trusler.

Klimaendringer kan også bidra til å utløse hendelser som gjør at folk må flytte eller flykte, både internt i land, og mellom land og regioner. Både migrasjonspresset i seg selv, og risikoen for økt radikalisering i de berørte områdene påvirker sikkerheten. Menneskene som flykter lider mest, men det kan også bli krevende for mottakerlandene.

Det er lett for oss her hjemme å flykte til trygge, lokale debatter som hva fylket ditt heter eller hvor nærmeste sorenskriver har kontor. Men vi må løfte blikket og vi må tenke større.

Vi er helt avhengige av internasjonalt samarbeid, det være seg å sikre kutt i utslipp for å hindre ytterligere global oppvarming, vern av interesser i nordområder eller håndtering store flyktningstrømmer. Ingen av disse utfordringene løses gjennom å bidra til økt polarisering.