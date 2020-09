Denne gongen vil eg skrive om ei lokal sak. Saka om matjorda på Re utanfor Bryne i Time kommune. For å fyrst gje litt funfact: Tjelvene det er snakk om ligg like nord for garden «Børahodlen» som tilhøyrar sjølvaste Gabriel Høyland. Mr. Bryne med 596 kampar for Bryne og 23 kampar på landslaget.

Så litt fact som ikkje er fun: I førre veke gjekk Time kommunestyre med 14 mot 13 inn for å legga desse 150 måla med god matjord under asfalt.

Eg er ein av dei som både sit på Stortinget og i det lokale kommunestyret. På Stortinget har eg Marit Arnstad som gruppeleiar. I kommunestyret har eg sjølvaste Bjarne Undheim som gruppeleiar. Eller Mr. Bonde frå garden «Mærlia» og som definitivt står med null landskampar i fotball. Dette var for så vidt eit blindspor frå mi sida. Poenget var at eg var til stades på kommunestyremøtet der avgjerda vart teken.

Eit dramatisk møte som starta med at me valde ny ordførar etter at borgarmeister Reinert Kverneland hadde varsla at han måtte trekka seg av omsyn til helsa. Den nye ordføraren var for fleire veker sidan ute og truga med at om ikkje utbyggarane fekk vilja si om å bygga ned matjorda – så kunne ein risikera søksmål på millionar i skadebot frå utbyggar. Kva jus den påtroppande ordføraren bygde dette utsegnet på er vanskeleg å vita, men norsk jus er det i alle fall ikkje.

La meg fyrst gå til konklusjonen: Høgre, Framstegspartiet og to av Ap sine representantar gjekk inn for å byggja ned matjorda på Re. Dei fekk følgje av ein utmeld representant frå AP og ein KrF-representant som kunngjorde utmeldinga frå partiet sitt frå talarstolen berre minutt før voteringa.

Regjeringa må vera den einaste skapningen som har det meste av fornufta i armane.

Eg tenkjer at ein er ganske ivrig etter parkeringsplassar og vaskemaskinutsal når ein set det framfor eige parti. Utan at det har noko relevans for saka, men berre for å tilfredsstilla sladdergenet til Nationen sine lesarar, så er denne nyutmelde KrF-representanten bror til den tidlegare nemnde Undheim i Sp.

Så la meg hoppe tilbake til saka: Kring år 2000 så gjorde politikarane i regionen eit viktig arbeid med å trekka opp dei langsiktige grensene mellom matjord og byutvikling. Senterpartiet støtta dette – sjølv om me meinte grensene var rause. Sidan den tid har det vore ein diskusjon om det skal vera fritt fram å bygga innanfor grensene. Tjelvene på Re ligg innanfor dei langsiktige grensene – altså på bysida.

I innspurten av denne diskusjonen sende Fylkesmannen eit innlegg til Jærbladet. Her argumenterte Fylkesmannen godt for at det ikkje var fritt fram innanfor grensene og at jordvernet har ei anna stilling no enn då grensene vart trekte. Fylkesmannen er regjeringa sin forlenga arm i fylka. Regjeringa må vera den einaste skapningen som har det meste av fornufta i armane.

Så har eg gløymd å seia kva saka kommunestyret handsama eigentleg handla om. Det var ein avtale om eit samarbeid mellom kommune og utbyggar om ei områderegulering av området. Det var difor utbyggar og mange politikarar hevda at det var for seint å redda matjorda. Det burde ein ha teke i samband med handsaminga av regionalplanen eller kommuneplanens arealdel eller revideringa av denne.

Eg er nokså trygg på at den som tok opp jordvern på eit tidlegare tidspunkt ville ha blitt møtt med at «det er for tidleg». No vart det hevda at «det er for seint.» Problemet i jordvernsaker er at tidspunktet for når det er for tidleg overlappar tidspunktet når det er for seint.

I Time kommunestyre er det 27 representantar der alle vil påstå at dei sjølv er opptekne av jordvern. Berre ikkje akkurat no og berre ikkje akkurat her. Det er sjølve oppskrifta på å bli ein verstingkommune.

Å påstå at det er for seint å tenka jordvern er ein juksete argumentasjon. Det er fastsett eit tidspunkt for kva tid ein reguleringsprosess er bindande og gjev rettar til utbyggar. Då må det etter mitt syn vera dette tidspunktet som er «for seint». I saka om Re er me framleis ikkje nådd det punktet. Så eg trur ikkje siste ord er sagt i saka.

Vil Høgre og Frp oreigne/ekspropriera jorda til grunneigar som ikkje vil selja? Vil den mannlege delen av Time Ap bli påverka av festtalane og slagorda om jordvern til partikollega Nils Kristen Sandtrøen på Stortinget? Og er det verkeleg slik at me har eit skrikande behov på Jæren for fleire kvadratmeter å handle på?

Under debatten gjorde den nyvalde ordføraren eit stort poeng ut av at det ikkje hadde skjedd noko som påverka saka sidan desember 2019. Det er rart kor fort gjort det er å gløyme ein liten sak som koronapandemien når ein er desperat etter argument.

Eg trur ikkje soga om matjorda på Re er over med dette. Det har i alle fall vore sirkus i Time-politikken, men stadig fleire meiner at mat er viktig og at handel, bustad og industri kan leggjast på dei 97 prosent av Noreg som ikkje er matjord. Difor er jordvern både ei lokal og nasjonal sak.