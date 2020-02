På Facebook går det no føre seg ei mobilisering mellom gruppa «Folkeopprøret mot klimahysteriet» og gruppa «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet».

Sjølv er eg blant dei noko i overkant av fem millionar nordmenn som ikkje er med i nokon av dei to gruppene.

Eg er glad i ein god og frisk debatt. Eg kunne difor ha gitt kreativiteten med «folkeopprør mot folkeopprør» både stjerner frå dekkmannen og millionar av emojis frå MGP. Trass i dette meiner eg at det er ei uheldig utvikling me ser der fleire og fleire kryp ned i dei virtuelle skyttargravene.

Eg er heilt trygg på at den rette gruppa for meg å tilhøyra er dei som ikkje er med i nokon av dei to gruppene. Det hindrar meg ikkje i å vera ein klar motstandar av klimahysteri.

For meg er klimahysteri ikkje det å meine at me har klimaendringar og at menneskeleg aktivitet påverkar klimaet. Det er vitskap.

For meg er klimahysteri å vera for eit kvart tiltak som nokon har funne på å gje merkelappen grønt. Eg meiner at eit kvart klimatiltak må gå gjennom fylgjande tre punkt:

1. Vil tiltaket redusera dei globale utsleppa? Kort og godt: Verkar tiltaket?

2. Har tiltaket ein kostnad som står i stil med resultatet eller er det billigare og meir effektive tiltak me heller kan gjera eller kan gjera fyrst?

3. Er tiltaket fornuftig når ein set det opp mot andre vesentlege verdiar i samfunnet som sosial utjamning, livskvalitet, likeverd og verdiskaping?

Kan ein svare ja på desse tre spørsmåla så har ein eit tiltak som det truleg både er lurt å gjennomføra og som eg trur det er mogleg å få folk med seg på.

Klimaproblemet må løysast innanfor demokratiet sine rammer.

Annonse

Eg meiner at ein av dei største feila ein kan gjera for å skape motstand mot klimasaka er å ikkje ta folk på alvor. Me må både ta folk og deira tvil på alvor.

Eg sa ein gong til ei avis at kvar gong eg høyrde dåverande klimaminister Ola Elvestuen snakka på radio så gjekk eg ut og sette bilen på tomgang. Dette var sjølvsagt spøkefullt sagt. Det er likevel eit uttrykk for at eg meiner det er mange som snakkar om klimasaka på ein måte som berre støyter folk bort.

Eg meiner at sjølv om folk berre trur litt på at klimaendringane er skapt av menneske så bør ein ynskje å redusera utsleppa. Faktisk så meiner eg at sjølv dei som er nektar for at klimaendringane er menneskeskapte i det heile bør ha ein interesse for å kutta utslepp.

Rett og slett fordi det er lurt å forbruke mindre ressursar på jorda og fordi kutt i utslepp vil tene norsk arbeidsliv og verdiskaping.

For om Facebook-gruppa «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot folkeopprøret» kjem, så trur eg ikkje tek oss vidare i rett lei.

Skal me lukkast med å få auka oppslutnad om klimakampen må me slutte med dumskap. Eg meiner til dømes at landbruksministeren sin kamp mot kjøttskam er bra. Eg vil råda ho til å starta arbeidet med å ta ein telefon til Helseministeren og Klimaministeren.

Det er ingen tvil om at noko av det som har skapt mest splid i den norske klimadebatten, berre slått av vindmøller, er EAT-rapporten. Etter mi meining eit særs tvilsamt dokument. Det er difor provoserande å sjå at det strøymer pengar frå regjeringa og statlege organ og til EAT. Det skal eg definitivt få ut meir informasjon om, for her trur eg det er ting som fortener ein plass i dagslys.

Og lys er òg ein føresetnad for fotosyntesen. Noko som verkar å vera heilt gløymd i debatten om mat og klima.

Det er ingen tvil om at klimadebatten og mange andre debattar er i ferd med å gå av hengsla. Den må difor hengslast om. Her er mine enkle råd:

Har du skrive meir enn 50 kommentarar om politiske saker i kommentarfelt, Facebook eller andre sosiale media den siste veka? Få deg i så fall ein ny hobby i tillegg. Eg kan gje råd om både slektsgransking, puslespel og strikking som givande tidtrøyte som har særs avgrensa innverknad på det ytre miljø.

Det neste rådet går til pressa. Eg forstår at de må ta betalt for innhaldet de lagar. Men de er også klar over at saker bak betalingsmur blir delte og utløyser debattar på bakgrunn av bilete, overskrift og ein kort ingress. Eg meiner media må slutte med det.

Eg skulle så gjerne ha diskutert tema som drivstoffprisar, vindmøller og matproduksjon med innestemme. Diverre veit eg alt no kva reaksjonen på dette innlegget vert: «du tek debatt og debatten.» «meta-debatt» og «stråmannsargumentasjon».

Eg meiner det er viktig å setja søkjelys på dette. For om Facebook-gruppa «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot folkeopprøret» kjem, så trur eg ikkje tek oss vidare i rett lei. Det me treng er klimavett og debattvett.