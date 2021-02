Tirsdag forrige uke sto regjeringens dagligvaremelding på Stortingets meny. Debatten har rast, om de tre store matkjedenes stadig større makt, om hvordan disse spiser seg stadig inn i nye deler av verdikjeden, og effekten dette har på forbrukere, produsenter, bønder og fiskere. Flertallet tok noen små steg, men fortsatt gjenstår mye før vi har et system som tjener de mange, og ikke de få.

At Norgesgruppen, Rema 1000 og COOP har for mye makt i dagens verdikjede for mat er et uomtvistelig faktum. Alle partier på Stortinget er enig i den analysen. At kjedenes makt brukes på en slik måte at både du og jeg som går i butikken taper, er også et faktum. Matvareprisene i Norge er kunstig høye, noe verken bønder eller fiskere ser noe av. De som tjener på dette er heller ikke landets kjøpmenn, for de er ofte kun franchisetakere i et større system med innkjøpsordninger, logistikk og kampanjer – den store vinneren er de som befinner seg på toppen.

Da er det ikke overraskende at 3 av 10 av landets rikeste er eiere av disse kjedene. Kanskje heller illustrerende.

Sentralt i debatten har kjedenes egne merkevarer stått. «Egne merkevarer er merkevarer som dagligvarekjedene eier og kontrollerer selv», som Norgesgruppen definerer det som. For 30 år siden utgjorde disse bare noen få prosent av det totale utvalget av matvarer – resten var fra mange uavhengige produsenter rundt omkring i landet. Her kunne vi finne alt fra lokale produkter til større etablerte nasjonale eller internasjonale produkter. Det som har skjedd siden mangler sidestykke i norsk matpolitikk.

I 1996 var andelen EMV på beskjedne 3,7 prosent. I dag utgjør EMV nærmere 40 prosent av alle varer som kjøpes i butikkene. Andelen i Norge er høyere enn i land som Sverige, Finland og Frankrike. I flere kategorier er EMV-produkter er helt dominerende, eller i ferd med å bli det. Kategorier hvor EMV-andelen er stor kjennetegnes ofte med at små og mellomstore leverandører forsvinner. Det bidrar til en ytterligere maktkonsentrasjon.

EMV er ofte kopier av kjente produkter, ofte med dårligere kvalitet, ofte bestående av råvarer som ikke er norske. Når kjedene har utradert konkurransen ser vi at prisene øker. Piano vaniljesaus med helmelk og fløte utkonkurreres av det importerte kopiproduktet Eldorado, som er laget på vann og kokosolje - og pakket i emballasje som ligner Piano. Det er veldig lønnsomt for Norgesgruppen, mens kundene betaler marginalt mindre, eller like mye, for et mye dårligere produkt.

Annonse

"Det er veldig lønnsomt for Norgesgruppen, mens kundene betaler marginalt mindre, eller like mye, for et mye dårligere produkt."

Egne merkevarer finner vi i dag i alle segmenter som for eksempel lavpris (First Price), økologisk (GoEco) og luksussegmentet (Jacob’s) for å nevne noen. De presser prisene på konkurrentene, som kundene ser lite av, og på sikt får dominerende stilling og kan slik diktere prisene.

SV vil ha et forbud mot såkalte «egne merkevarer» (EMV). Egne merkevarer er ikke billigprodukter.

Det vi ønsker å regulere, er kjedenes bruk av merkevarer som de eier og kontrollerer selv. Billigprodukter kan det være så mye som det vil, bare ikke merker eid av kjedene.

Det høres kanskje rart ut at det kommer fra en sosialist, men i denne saken er det altså SV som vil ha en effektiv markedsøkonomi. Når butikkene er overlatt til den frie konkurranse, ja da må vi sørge for at det ikke utvikler seg monopoler som undergraver hele systemet – hvor noen få tjener rått på det mange. Av og til svikter markedet og da må det rettes opp igjennom reguleringer – det er grunnleggende markedsøkonomisk teori. Kjedenes vertikale makt og deres rigging av konkurransevilkårene i Norge er en markedssvikt av historiske dimensjoner i Norge.

De store kjedenes vertikale makt er en sentral årsak til konkurranseproblemene i norsk matvarebransje. Dette fører til økte priser i butikkene, danner monopol og dårligere utvalg. At regjeringen foreslår at prisforskjeller skal begrunnes er vel og bra, men de færreste tror at dette vil ha større betydning.

På samme måte får det konsekvenser for jordbruket.

Nylig kom det frem at Nortura vurderer å legge ned den eneste produsenten av pølser og kjøttdeig fra Gilde i Nord-Norge, fordi de store matvarekjedene Coop, Norgesgruppen og Rema 1000 har storparten av matvarelagera sine sørpå. Allerede går store kvantum fra Nortura til kjedenes egne merkevarer. Nortura, som skulle være markedsregulator, lever nå på kjedenes nåde – med de konsekvenser det vil få for landbruket i Nord-Norge.

Derfor har SV foreslått inngripende tiltak for å redusere makta til kjedene. Vi vil splitte opp hvem som videreformidler, kjører og produserer matvarer. Vi vil forby egne merkevarer. Det er kun gjennom regulering vi kan få et marked som fungerer, et marked som ikke tjener milliardærene men vanlige folk. Jeg håper både Ap og Sp tør hoppe etter.