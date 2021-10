Kabelmytene: Hvorfor kjøper og selger vi egentlig strøm med utlandet?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Norge har de nest laveste strømprisene i Europa, både for forbrukere og næringslivet, kun marginalt slått av Island. Likevel er det ingen av oss som liker de unormalt høye strømprisene vi har nå – og det skaper debatt.

Er det sant at kablene gjør strømmen dyrere for folk? Ikke egentlig. På kort sikt kan det bli dyrere med de nye kablene som bygges, for en gjennomsnittlig norsk familie tilsvarer det prisøkningen prisen på to liter melk i måneden.

Men det kablene gjør som er viktigere på prissiden, er at de demper antall ekstreme pristopper, som den vi står i nå, så de skjer sjeldnere. I stedet for en kjempetopp hvert 10 år, kan vi uten kabler få ekstrempriser flere ganger i året. Med andre ord gir kablene deg og meg mer forutsigbarhet. På lang sikt vil strømprisene i Norge også gå ned. Men vann, vind og gass påvirker prisen på strømregningen vår mye mer.

Hovedgrunnen til at Norge startet å bygge kraftkabler for import og eksport av strøm var først og fremst forsyningssikkerhet. Her i Norge er vi så heldige at vi ikke bare har hav fulle av både fisk og olje, vi har også høye fjell, dype daler og store fossefall.

Det har gjort oss til en av verdens reneste kraftnasjoner. Vannkraften, eller arvesølvet som vi politikere liker å kalle det, har gitt oss klimavennlig strøm i stikkontaktene våre i mange, mange år. Vi har også kraftoverskudd. Det gjør at vi kan eksportere dette overskuddet og putte pengene tilbake i norske kommuner og fylker, som jo i hovedsak eier og driver vannkraften. Det betyr flere lærere på skolen til ungene våre, bedre veier, og bedre sykehjem.

Men tilbake til forsyningssikkerheten. Vannkraft er som de fleste forstår i stor grad styrt av vann. Vann avhenger av vær, hvor mye det regner, eller om det er tørke. Det gjør kraften vår veldig værutsatt.

Dersom vi går gjennom en sommer med mye fint vær, som i år, og det ikke kommer like mye regn som det pleier om høsten, fylles ikke vannmagasinene og dammene opp, og vi kan få en midlertidig periode med lite kraftproduksjon, ja kanskje til og med kraftmangel. Dette kan ramme deler av landet, og det kan ramme hele landet.

Kablene mellom de ulike delene av landet og kablene til utlandet, gjør at vi i disse periodene importerer kraft fra andre land. Dette gjør vi helst når kraftprisen er lav i andre land, men høy her hjemme. Det kommer oss forbrukere til gode.

I ekstreme situasjoner, uten kabler, vil Norge måtte rasjonere kraftbruken til norsk industri. Uten kabler til utlandet hadde sannsynligvis løsningen for å sikre forsyningssikkerheten vært å massivt bygge ut både vindkraft og vannkraft i Norge. Det hadde betydd store naturinngrep.

Med kabler sikrer vi den samme forsyningssikkerheten både til en billigere penge, og med mye mindre naturinngrep.

De fleste av oss har innsett at vi står i en alvorlig klimakrise. Så har vi kanskje ulik tilnærming til hvordan vi forholder oss til nettopp denne krisen. Noen tar aktive valg som å spise mindre kjøtt, bytte ut bil med sykkel, fly med tog. Andre har ikke samme mulighet, eller er kanskje ikke innstilt på å gjøre endringer. Kablene bidrar til store utslippskutt uten at vi som forbrukere trenger å gjøre noe. Kraftutveksling kutter utslipp.

En annen kjent myte er at kablene bidrar til feite lommebøker hos utenlandske selskaper eller griske kapitalister. Det er feil. De som tjener penger på dette er først og fremst deg og meg som innbyggere.

Grunnen til det er at kraften, arvesølvet, eies av oss. Rundt 90 prosent av den norske kraftforsyningen er offentlig eid. De største offentlige eierne er de store kommunene, samt fylkeskommunene.

Rundt 200 norske kommuner har inntekter fra kraftproduksjon, enten som eiere av kraftverk eller som vertskommune for kraftverk eller gjennom konsesjonsavgifter eller skatter.

Vi får altså både i pose og sekk: krafteksporten gir oss lavere strømpriser og gjør Norge rikere. Inntektene så langt i år er på 6 milliarder kroner. For eksempel gir den nye Englandskabelen lille Suldal kommune 23 millioner kroner i eiendomsskatt. Hvert eneste år fremover.

Kraftkablene er ikke bygget for å gjøre livet surt for oss nordmenn, snarere tvert imot. Så betyr ikke det at vi skal bygge kabler in i evigheten, vi må veie kost mot nytt og hele veien passe på at Norge og vi som bor her har fordeler av kraftutvekslingen. Arvesølvet vårt skal forvaltes til det beste for oss alle.