Ja til sikre veier. Nei til gigantomane monsterveier

En av de viktigste og vanskeligste kampene De Grønne kjemper akkurat nå er mot E18-utvidelsen mellom Asker og Fornebu vest for Oslo. Prislappen for den 17,3 kilometer lange veistrekningen var opprinnelig anslått til rundt 40 milliarder kroner, men ble nylig oppjustert til 60 milliarder. Bompenger, altså bilistene, skal betale tre fjerdedeler av gildet.

Lokalt er motstanden mot E18-utbyggingen stor. Verken fylkesrådet i Viken eller byrådet i Oslo ønsker at veien skal bygges. Til stor frustrasjon for regjeringen, som truer med å skrinlegge utbyggingen av t-banen til Fornebu hvis ikke lokalpolitikerne bøyer av. Å bygge Fornebubanen var forøvrig det første felles borgerlige valgløftet før stortingsvalget i 2013. Sju år senere blir utbyggingen holdt som gissel for å presse gjennom en samfunnsøkonomisk ulønnsom motorvei som koster nesten tre og en halv millioner kroner per meter.

Selv om Arbeiderpartiet både i Oslo og Viken er mot E18-utbyggingen, kjemper det samme partiet for den samme utbyggingen på Stortinget. Regjeringspartiene og FrP er også for. Dermed går et stort stortingsflertall inn for en veiutbygging som verken Oslo eller Viken vil ha, og som vil koste bilistene så mye i bompenger at bare de med størst lommebok vil ha råd til å kjøre på veien.

E18-utbyggingen er kanskje Norges tåpeligste og mest urettferdige veiprosjekt, i knivskarp konkurranse med det gigantomane milliardsluket ferjefri E39. Slike utbygginger er sløsing med skattebetalernes og bilistenes penger, og en hån mot dem som risikerer liv og helse for å kjøre på smale og rasfarlige veier i distriktene.

Hvert år går det i snitt over 2.300 skred på norske veier. Klimaendringene vil mest sannsynlig gjøre veiene enda mer rasfarlige i årene som kommer. Statens vegvesen har beregnet at det vil koste 70 milliarder kroner å sikre de mest utsatte veiene mot ras og skred, hvorav godt over halvparten av kostnadene er på fylkesveinettet.

E18 vest for Oslo kan koste opp mot 60 milliarder. Prislappen for ferjefri E39 kan i verste fall ende på 340 milliarder. Det er til sammen nesten sju ganger mer enn det som trengs for å sikre de veiene vi allerede har mot flom og skred. Og det er nettopp sikring av eksisterende veier vi i Miljøpartiet De Grønne vil prioritere. Ikke utvidelser av motorveier inn til Oslo som de færreste ønsker seg.

På bygda kjører selv MDG-ere bil. Grønne lokalpolitikere over hele landet kjemper kontinuerlig for å sikre fylkesveiene bedre mot flom og skred. På Stortinget foreslår vi hvert år å øke bevilgningene til skredsikring kraftig. Det skal være trygt å ferdes over hele landet. Det er det ikke i dag. De 2.300 rasene som rammer veinettet hvert år, taler sitt tydelige og triste språk.

I og rundt storbyene må biltrafikken kraftig ned og erstattes av kollektivtransport, sykkel og gange. Det er helt nødvendig for å unngå kø, kork, kaos og økte klimautslipp, og for å gjøre byene gode å bo i. Til og med elsparkesykler kan ha en naturlig plass i byenes transportsystem, hvis regjeringen gir lokalpolitikere bedre mulighet for å regulere bruken av dem.

I resten av landet er det annerledes. Selv om kollektivtransporten skal og må bli bedre i mindre byer, bygder og tettsteder, kommer bilen til å ha sin naturlige plass i vare- og persontransporten utenfor storbyene i lang, lang tid framover.

Derfor jobber De Grønne for en massiv utbygging av hurtigladere til elbil over hele landet, og for at utslippsfrie elektriske biler skal bli et enkelt og selvfølgelig alternativ for alle. Derfor jobber vi for økt produksjon av og etterspørsel etter biogass, som blant annet kan erstatte diesel til tungtransport og kollektivtransport. Biogass kan lages av for eksempel husdyrgjødsel, slam fra oppdrettsanlegg og matavfall, og kan, med bedre rammevilkår, gi store muligheter for lokal verdiskapning.

Norge trenger en samferdselspolitikk som gjør det enkelt, trygt og rimelig å reise miljøvennlig over hele landet. Det får vi ikke med en regjering som syns det er smart å presse gjennom en motorveiutbygging til 60 milliarder mot lokalpolitikernes vilje. De milliardene hadde gjort mer nytte for seg langs rasfarlige riks- og fylkesveier.