Hvorfor staten ikke bør kjøpe Meraker Brug

Siden det er Stortinget som bevilger penger er saken nå til behandling hos næringskomiteen. Fremskrittspartiet kommer til å stemme mot kjøpet. Under skal jeg forklare hvorfor.

Det er en feilprioritering. I flere uker har vi fått høre fra regjeringen hvor viktig det er med et stramt budsjett. Skatter og avgifter har blitt satt opp. Velferdsordninger har blitt knepet inn på.

Så kom nyheten om at regjeringen kjøper skogeiendommen Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner. Skal vi tro Trygve Slagsvold Vedum planlegger staten også å kjøpe andre tilsvarende eiendommer. Problemet er at staten må prioritere. Skal vi bruke penger på dette, betyr det mindre penger til andre gode formål.

Vi står i en nasjonal sikkerhetskrise og folk opplever de største prisøkningene på mange generasjoner. Det riktige i denne situasjonen er å bruke våre felles ressurser, vår finansformue, på det norske folk og de som sliter i stedet for å kjøpe skog i Trøndelag.

Det er for dyrt. 19. oktober uttalte minoritetseierne til Dagens Næringsliv at statens tilbud var «som å vinne jackpot i Vikinglotto». Regjeringen opplyser om at den ikke kjenner de andre budene på eiendommen. Dette tyder på at eiendommen har blitt solgt til langt over markedspris. Jeg tror de fleste som hadde kjøpt en eiendom hadde fått bange anelser om selger karakteriserte kjøpesummen som en lottogevinst.

Begrunnelsen holder ikke. Regjeringen argumenterer for kjøpet med «nasjonal kontroll over naturressursene våre». Det er et svakt argument. For regjeringen vet ikke hvem de bød mot. Det kan ha vært en norsk eier. For det andre er ikke nasjonal kontroll det samme som statlig eierskap.

I Norge har vi lang tradisjon for at private investorer, bedrifter, lag, foreninger og andre sammenslutninger eier naturressursene, enten det er kraft, olje og gass, fisk eller land. Til og med utenlandske investorer eier kraft og oljeressurser – dette har vi tillatt fordi det gagner AS Norge og alle innbyggere. Om oppkjøperne hadde vært kinesiske eller russiske hadde det blitt stoppet av Sikkerhetsloven. Ingen ønsker at slike interesser skal eie norsk land, heller ikke Frp naturligvis.

Staten er ikke nødvendigvis best skikket til å drive. Vi må sikre at de som er best i stand til å ta vare på ressursene våre og sikre videreforedling både i et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv, gjør dette. Det er slett ikke gitt at dette i alle tilfeller er staten. Kanskje tvert imot. Det mangler ikke på kritikk mot staten som eier heller.

Meraker Brug har vært eid i generasjoner av en norsk, privat stiftelse sammen med private investorer. Det har gått svært bra.

Kjøpet kan være inflasjonsdrivende. Regjeringen later som om det ikke har betydning for norsk økonomi at man bruker milliarder på dette kjøpet. Faktum er at når regjeringen tar nesten tre milliarder ut av vår felles sparekasse og gir det til en privat stiftelse, som igjen kan bruke pengene på akkurat hva de vil, slik som investeringer eller forbruk i Norge, så kan det skape enda større prispress.

Vi vet ikke om dette er et lønnsomt kjøp. Regjeringen påstår at det er det, men vil samtidig ikke fortelle Stortinget hvilke lønnsomhetsanalyser som ligger til grunn for kjøpet. Vi opplyses om at et av kriteriene for at dette skal lønne seg er at det etableres vindkraft på eiendommen. Dette er nok ikke noe som nødvendigvis får lokalbefolkningen til å løfte hendene i været av begeistring.

Sist, men ikke minst gjør jeg meg noen tanker om regjeringens sprikende eierskapspolitikk. Det fremstår som om det er viktig med nasjonalt eierskap av skogeiendom, men mindre viktig med norsk eierskap av andre virksomheter. Forrige gang vi hadde en rødgrønn regjering (2005–2013) forberedte den salget av oppdrettsselskapet Cermaq. Dette ble solgt til Mitsubishi i Japan. Da solgte man ut et viktig selskap for Norge til utlendinger.

I denne perioden øker regjeringen formuesskatten, som det bare er norskeide selskaper som må betale. Det er en klar ulempe for norsk eierskap. Den foreslåtte massive skattleggingen av oppdrettsselskaper risikerer også å sette i gang en utflytting av norske selskaper. Staten sitter med store skogeiendommer med ukjent verdi og lønnsomhet, mens viktige, norske hjørnestensbedrifter kjøpes opp av utlendinger.