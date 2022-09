Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I vinter lurte hjemmesykepleien i Oslo på om Frelsesarmeen kunne levere mat til en eldre, enslig dame. Hun hadde skrudd av varmen i leiligheten fordi strømmen var så dyr. Hjemmesykepleien hadde kommet for å hjelpe henne en dag og oppdaget at det var rim på veggene – faktisk rim – fordi hun ikke hadde råd til både mat og strømregningen.

Når det er politisk vedtatt at strøm skal være hovedkilden til oppvarming, da må vi også stille opp reelt for de som trenger det. Billig strøm er et fellesgode. Vi har bygd samfunnet vårt på det. Valgt oppvarming i husene etter det. For KrF er det avgjørende at vi igjen får billig strøm.

KrF ønsker kontroll på eksporten og det er lenge siden vi foreslo å koble eksporten til nivået i vannmagasinene. Mer vann i magasinene vil gi mer effekt ut av hver dråpe vann, og dermed mer kraft vi faktisk kan eksportere.

KrFs forslag om en makspris på 50 øre/KW og hvor staten dekker 100 prosent over det, vil føre til et lavere press i økonomien. Ferske tall fra SSB viser at strømstøtten reduserer prisveksten. Vår løsning minsker behovet for renteheving eller høyere lønnsvekst som fører til mer press i økonomien.

KrF vil bruke noe av de enorme ekstrainntektene det offentlige nå får til å betale tilbake til forbrukere, landbruk og bedrifter som sliter kraftig.

Regjeringens politikk er usosial og rammer skjevt. De høye strømprisene svekker økonomien til folk med vanlige og lave inntekter kraftig. Selv med normale strømpriser vet vi at mange enslige, eldre eller småbarnsfamilier sliter med å få økonomien til å gå rundt.

Store endringer skjer i verden, og mye er usikkert. Men to ting er helt sikkert. Det første er at det har blitt dyrt å være norsk det siste året, og det andre er at Vedum, Norges finansminister ikke vet hvor mye det koster å være en vanlig familie. Det vet KrF.

I vinter møtte jeg Mette. Hun hadde tidligere vært bedriftseier, men har blitt uføretrygdet. Mette er full av pågangsmot, men er også alenemor til to jenter. Det siste året har livet blitt tøffere for Mette. Hun er oppriktig bekymret for om hun som ufør og alenemor skal klare å få økonomien til å gå rundt.

Jeg traff Mette hos Frelsesarmeen, der fikk hun hjelp med mat til familien. Pengene hadde så vidt strukket til før, men det gjorde de ikke lenger fordi alt i samfunnet har blitt dyrere. Mette fortalte meg at en pose kaffe på butikken var blitt en luksusvare. At datteren hennes på 12 år og hun selv kunne dusje maks to ganger i uka slik at eldstedattera på 16 skulle få dusje hver dag. De hadde ikke råd til at alle gjorde det.

KrFs strømstøtte handler om Mette og alle de andre som nå sliter med å komme rundt. Vi vet at de som hadde minst sliter mest, men også de med vanlig økonomi kjenner at denne situasjonen er vanskelig.

Regjeringens passivitet er dønn usolidarisk. For det er de som har minst, som rammes hardest av de høye prisene på mat, strøm og drivstoff. Derfor må vi styrke støtteordningene, få kontroll på eksporten av strøm – styrke bostøtten og reversere regjeringens usosiale kutt mot familier og barn og unge.

Regjeringen bruker sin energi og penger på å reversere reformer og oppløse fylker framfor å prioritere en tydelig sosial profil.

Jeg vil gjerne utfordre regjeringen når de sier at folk må belage seg på at dette kan vare, men samtidig nekter å innføre en strømstøtteordning som faktisk treffer de som rammes hardest, de der 1000 kronene fra eller til faktisk utgjør en forskjell.

Når flere og flere må gå på fattighuset for å få hjelp. Når ikke barn får gå i bursdag fordi foreldrene ikke har råd til å kjøpe bursdagsgave. Hva i alle dager skal folk gjøre når regningene hoper seg opp som inkassokrav? Da er ikke svaret å dele opp regningen – eller at sånn må det være for å unngå at rentene går opp – Det er en passiv holdning.

Dere kan ikke bare sitte og følge med, Støre. Det er på tide å ta kraftige grep!