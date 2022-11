Hva får du med en rødgrønn regjering? Mer usosial familiepolitikk

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Gjennom FNs bærekraftsmål nr. 1, har Norge forpliktet seg til å minst halvere andelen barn som vokser opp i fattigdom innen 2030. Derfor bør barnetrygden økes ytterligere. KrF tok familiefattigdom på alvor og økte barnetrygden med 8200 kroner per barn, og foreslår nå en betraktelig økning.

Regjeringen tar ikke forpliktelsen overfor barna som lever i familiefattigdom på alvor. De kutter i kontantstøtten, engangsstønaden og barnetrygden. Regjeringens reelle kutt i disse viktige stønadene er det siste familiene trenger når prisene stiger og folk får dårligere råd.

Tvert imot burde regjeringen ha prioritert en kraftig økning av ordningene. Økt barnetrygd ville vært en effektiv og ubyråkratisk måte å styrke familienes økonomi på, og det ville sikre at færrest mulig barn vokser opp i barnefattigdom.

Venstresiden liker å se på seg selv som Robin Hood, men han ville gitt til de fattige ved å styrke barnetrygden, det mest treffsikre tiltaket for å bekjempe familiefattigdom.

Samtidig som regjeringen kutter i stønader og tilskudd til familier er det ikke mangel på penger til andre formål. Kommunaldepartementet øker bevilgningen til det såkalte Interreg-programmet, der fylkespolitikere får dra på flotte utenlandsreiser og hoteller for å delta på uvesentlige seminarer og konferanser.

Og statlige etater, som i en årrekke har drevet et godt effektiviseringsarbeid gjennom det årlige effektiviseringskravet i ABE-reformen, de får nå ta pause fra effektiviseringen. Dermed går staten glipp av milliardbeløp som kunne ha finansiert økt barnetrygd, regjeringens mange usosiale kutt og mye mer.

Tall fra SSB tyder på at KrFs gjennomslag i regjering for økt barnetrygd har bidratt til å stoppe økningen av lavinntektsfamilier. Jeg frykter at denne positive trenden snur med regjeringens usosiale familiepolitikk.

KrF ønsker en ytterligere økning av barnetrygden, fordi vi vet at inntektsøkning for fattige familier kan bedre barnas utvikling. Det gjelder særlig hvis inntektsøkningen kommer i de første viktige leveårene, da behovet for trygghet, omsorg og godt samspill med foreldrene er størst.

Derfor er det særlig trist at SV godkjenner regjeringens reelle kutt i barnetrygden for barn mellom 0–6 år.

"Samfunnet trenger universale ordninger som barnetrygden som treffer samtlige barn under 18 år." Universale ordninger

KrF kjemper også kampen for å bevare kontantstøtten. Den kampen handler ikke bare om valgfrihet for familiene, men også om kampen mot sosial ulikhet og forskjeller. Ifølge SSB vil 4000 barn skyves under lavinntektsgrensen hvis kontantstøtten fjernes. Venstresiden bør få av seg de ideologiske skylappene og se hvilke usosiale konsekvenser dette kuttet får.

Samfunnet trenger universale ordninger som barnetrygden som treffer samtlige barn under 18 år. En økning av barnetrygden er et nødvendig tiltak som ikke bare støtter barnefamilier under fattigdomsgrensen, men familier som sliter med en ellers trang økonomi i møte med økte priser på mat, strøm og drivstoff.

Foreldre i lavinntektsfamilier er ikke dårligere foreldre, men svært lav inntekt kan gjøre det vanskeligere å være gode omsorgspersoner. Konsekvensene av å vokse opp i fattigdom er store for barnas mulighet til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold og god helse.

Det er uforståelig at regjeringen ikke prioriterer barn fra lavinntektsfamilier ved å styrke barnetrygden, det mest treffsikre tiltaket for å bekjempe familiefattigdom. Det er fullt mulig å dekke inn i statsbudsjettet for en fortsettelse av KrFs kamp mot barnefattigdom hvis man virkelig vil prioritere dette.

KrF vet at inntektsøkning for fattige familier kan bedre barnas utvikling, derfor vil vi bruke de store pengene på de små barna. En investering i en god oppvekst må være den med størst avkastning. Jeg er helt sikker på at en god oppvekst varer livet ut.