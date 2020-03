Hold ut, hold sammen, hold avstand

Verden har blitt annerledes. Vi står midt oppe i en av de aller tøffeste utfordringene Norge har sett siden krigen. Vi blir satt på prøve, både som samfunn og som enkeltmennesker – men ut av krisen vokser samholdet frem.

Dette ryster oss i våre grunnvoller. Mange blir syke, mange vil dø. Bedrifter vil gå konkurs og folk vil miste jobben. Vi trenger hverandre nå. Det er i kriser vi får se hvem vi er, og akkurat nå er det mange i Norge som viser hva de er laget av. Det gjør et enormt inntrykk å lese om eldre som skriver at de mener konsekvensene av tiltakene er for store. At de har levd et langt liv, og at vi politikere må prioritere de yngre, og ikke dem selv. Det er en uselviskhet som nesten gjør vondt å være vitne til. Det samme gjelder den enorme takknemligheten så mange når viser.

Aldri før har så mange vært så glade for deg som står i kassa i matvarebutikken, for deg som holder Norge rent, for deg som hver dag tar en ekstra stor risiko i møte med pasienter og brukere i helsevesenet. Dere er mange som bærer en ekstra tung bør nå, og det er godt å se hvor tydelig takknemlige så mange er. I Norge står vi sammen.

Men det tærer på, og det er også grunnen til at vi trenger en dugnadsinnsats vi ikke har sett siden krigen – fra oss alle. Vi trenger mot, styrke og omsorg. Vi trenger å være der for hverandre. Vi trenger at folk respekterer rådene fra myndighetene og tar dem på alvor. Vi trenger at du slutter å sutre om appelsinen du går glipp av i hytteveggen denne påsken. For vi må stille opp. Vi trenger å gjøre alt vi kan for å hjelpe heltene i helsevesenet. Alle må delta i smitteverndugnaden, i solidaritet med dem dette viruset rammer hardest. I Norge står vi sammen.

Samtidig er jeg glad for at viktigheten av norsk matproduksjon blir tydeligere, at norske bønder og landbruket vårt er en viktig del av løsningen i krisetid. Jeg opplever at mange ser litt annerledes på den norske bonden akkurat nå. I likhet med butikkansatte, transportarbeidere og folk i helsevesenet er også bonden på jobb - på vei ut for å sette i gang våronna, et kjærkomment og trygt syn.

Kjærkomment er også måten vi løser problemer på nå. Nå stiller vi opp, vi handler mat for hverandre, ringer hverandre, strekker ut en hånd i sosiale medier, for øvrig en arena som før dette var i ferd med å bli en grumsete pøl av aggresjon og hets. Nå er facebook fylt av hyggelige hilsener, folk som tilbyr hjelp og muntrer hverandre opp morsomme betraktninger rundt det å sitte i karantene. Mange finner nye næringsveier, og folk er villige til å betale for å holde liv i kulturen, den lokale kafeen eller bedriften. I Norge står vi sammen.

Jeg har tatt meg selv i å tenke at jeg er glad vi ikke har en pompøs og selvhøytidelig leder med hentesveis og et ego på størrelse med luftskipet Hindenburg.

Samtidig er oppleves krisen vi nå går gjennom veldig ulikt avhengig av hvilken situasjon man er i. Å sitte i karantene på en bondegård med masse boltreplass og frisk luft rundt seg er noe helt annet enn å være isolert i en tett, liten leilighet i Oslo. Å ha en trygg jobb i det offentlige eller i en bransje som ikke rammes av dette er en helt annen virkeligheten enn for dem som har fått næringsgrunnlaget revet bort fra under føttene.

For akkurat nå er det mange som vakler og trenger støtte. Store deler av næringslivet blør. Ser vi utover Europa i dag, er situasjonen for næringslivet mest alvorlig i de landene hvor de har mistet kontroll over epidemien. Det må vi unngå i Norge, derfor dreier de strenge tiltakene seg om mer enn helse, det dreier seg også om å ta vare på jobbene til folk og å holde Norge flytende gjennom krisen.

Derfor trenger vi også trygghet for at de pengene som trengs for å sikre norsk økonomi og næringsliv, legges på bordet. Norsk økonomi er solid og bankene er robuste. Likevel er vi beredt på å sette inn alle nødvendige tiltak for at Norge skal komme seg gjennom dette på en best mulig måte. Mange milliarder kroner er lagt på bordet, men vi kommer til å trenge mer. Det er også grunnen til at krisepakke på krisepakke nå rulles ut fra et politisk Norge som står side ved side. I Norge står vi sammen.

Hverdagen på Løvebakken er også annerledes enn før. Tonen er en annen. Selv om vi er ulike partier med ulike forslag til løsninger er stemningen løsningsorientert og god. Opposisjonen er konstruktiv og ryddig, her vil jeg spesielt trekke frem Støre og Vedum. Posisjonen er samtidig tydelig og samarbeidsorientert. Statsrådene våre står på døgnet rundt, er klare og sterke. Demokratiet fungerer, og jeg har tatt meg selv i å tenke at jeg er glad vi ikke har en pompøs og selvhøytidelig leder med hentesveis og et ego på størrelse med luftskipet Hindenburg. I Norge råder ikke egoismen. I Norge står vi sammen.

Så kjære alle sammen, la oss vise hva vi er gode for i Norge. Hold ut, hold sammen og hold avstand. Som Winston Churchill sa: “If you’re going through hell, keep going.” Snart får vi hverdagen vår tilbake.