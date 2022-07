Matvarekrisa og kostnadseksplosjonen i seg sjølv gjer ikkje at det er automatikk i satsinga på jordbruket.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er inngått ei jordbruksavtale mellom staten, Bondelaget og Småbrukarlaget med ei økonomisk ramme på 10,9 milliardar kroner. Avtala gjere at dei ekstraordinære kostnadane til jordbruket verte dekka, samt at vi kjem i gang med å tetta inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper.

Dette er fasiten. Politikk er alltid eit val mellom alternativ. Diverre, eller lukkeleg uvitande, får me ikkje veta kva jordbruksavtale me ville fått med ei anna regjering, til dømes leia av Erna Solberg. Det som er heilt sikkert er at avtala ville vore dårlegare enn den som no er inngått og truleg kan me og seia mykje dårlegare. Skal eg spekulera i eit tal så ville eg tippa om lag halvparten. Maksimalt.

Det er oppsiktsvekkande at det vart lagt fram ei innstilling frå Næringskomiteen på Stortinget utan eit fleirtal bak innstillinga. Det var likevel ikkje noko dramatikk.

Det var venta at Frp ikkje ville respektere ei inngått avtale. Dei har aldri brydd seg særleg om norsk matproduksjon og mattryggleik. Då Listhaug i 2014 fekk bestemme som landbruksministar så kutta ho i overføringane med 250 millionar kroner og auka matprisane med 340 millionar kroner.

Venstre var tidleg ute og varsla at dei ville stemme for oppgjeret. Det at dei ikkje gjorde det i komiteen heng truleg saman med at KrF ikkje er i komiteen, og at det var for belastande å stå åleine med regjeringspartia. Eigen forfengelegheit framfor ansvarlegheit der altså.

Raudt varsla at dei subsidiært ville støtte opp om jordbruksoppgjøret. Med Senterpartiet si røynsle i å kombinera den vanskelege balansen med å både vera tydeleg og konstruktiv i jordbrukspolitikken, så har eg ei viss forståing for Raudt sin metode.

"Eg tilhøyrar dei som trur at forhandlingsinstituttet er akkurat like sterkt eller svakt som stortingsfleirtalet gjer det til." Forhandlingsinstituttet

Det er meir oppsiktsvekkjande at Høgre gjekk mot det jordbruket har oppnådd i forhandlingane. Dei tok vekk jordbruket sin moglegheit til å auka prisane frå 1. juli 2022.

Det gjeld ein auke på 1,2 milliardar kroner. Dette inneber i praksis både at Høgre går mot avtala, men og at dei går mot sitt eige partiprogram som seier at dei vil satse på bønder som hentar inntekter frå marknaden.

Det me no ser frå Høgre er eit linjeskifte. Konsekvensane kan ein rekna på: Driv du mjølk og produserer 200.000 liter i året så ville du tapt 72.000 kroner i inntekt på eit år. Har du gjort som Høgre ynskjer å investert i skikkeleg stor produksjon til dømes på 900.000 liter i året så ville dei tatt 324.000 kroner frå deg.

Kanskje ikkje like overraskande, men likevel underleg er det at SV hopper av å støtte jordbruksavtala. Konsekvensen av SV si framferd, dersom ikkje andre parti hadde teke ansvar, hadde vore at det ikkje vart vedteke noko jordbruksavtale. Eg vil nok skulde det på markeringsbehov.

Då SV la fram sitt alternative statsbudsjett i haust så hadde dei ikkje funne rom for påplussing av dei om lag 750 millionane som regjeringa og jordbruket hadde blitt samde om. SV hadde og lagt inn auka avgift på kunstgjødsel. SV må bestemma seg for kva fot dei skal stå på i næringspolitikken framover.

Det vart i jordbruksforhandlingane gjort eit anna grep som har stor innverknad for jordbruket, men som har fått lite merksemd: Ein har alt i 2022 sett av midlar til å tette inntektsgap. Det vanlege er at budsjettløyvingar kjem fyrst i statsbudsjettet året etter, men no kjem 2 milliardar kroner til å lyfta nivået på jordbruksavtala alt i 2022.

Det har stor økonomisk innverknad for bonden og det viser at det ikkje er naudsynt å leggja om systemet slik at ein forhandlar for inneverande år. Det er handlingsrom i det systemet ein har om det er politisk vilje til å finna løysingar.

Stortinget står fritt til å vurdera om dei vil røysta for eller mot eit oppgjer. Eg tilhøyrar dei som trur at forhandlingsinstituttet er akkurat like sterkt eller svakt som stortingsfleirtalet gjer det til.

Matvarekrisa og kostnadseksplosjonen i seg sjølv gjer ikkje at det er automatikk i satsinga på jordbruket. Me har ei regjering og eit stortingsfleirtal som prioriterer jordbruk og beredskap. Landbruksministeren kan halde seg til det som truleg er historia sin mest landbruksvenlege finansminister og statsminister.

Det hadde ikkje blitt 10,9 milliardar kroner med Bollestad, Sanner og Solberg.