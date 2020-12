Eg summerer opp med det som var eit vanleg slagord på pennalet til mange jenter då eg gjekk på skulen: «Hest æ best!»

I Noreg er hestenæringa stor både som næring og som fritidsinteresse. Hestepolitikk handlar til dømes om å ta vare på dei tre norske hesterasane. (Ein julequiz kan jo vera å seia namnet på desse, og nokon vil nok også, med rette, hevde at me har fire nasjonale hesteraser. Slikt skaper debatt under juleselskapet) Andre døme på kva hest vert brukt til er løp, ridesenter, hest som omsorg, hest som terapi og så bortetter.

Det vesentlege er at finansieringa av mykje av dette skjer gjennom inntekter frå spel på hest. Det er organisert gjennom Norsk Rikstoto som har einerett på hestespel i Noreg. På same måte som Norsk Tipping har einerett på andre spel. Det har vore ei utfordring dei seinare åra for begge tippeselskapa at konkurransen frå utanlandske spelselskap har vore stor. Dei treng ikkje bry seg med lovar, reglar og avgifter i Noreg.

Ei anna utfordring med spel generelt er at for mange har vorte avhengige av spel. Både Norsk tipping og Rikstoto arbeider målretta mot spelegalskap. Det er ein krevjande rolle. Dei skal på eine sida gjera spela sine attraktive og på den andre sida skal dei hindre at dei er så attraktive at folk mister kontrollen. Eg meiner at me i Noreg har kome langt på dette området.

Det har nyleg vore ein runde på Stortinget om framtida for hestesporten og finansieringa av denne. Det var familie- og kulturkomiteen som handsama saka og Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) var saksordførar. Ho gjorde ein formidabel innsats, men diverre gjekk både FrP og Ap på ein skikkeleg galopp (må ikkje blandast med gallup) på oppløpssida.

Hovudsaka var spørsmålet om det skal innførast ei tapsgrense på Rikstoto der ingen kan tape meir enn 20 000 kroner per månad. Det høyres jo i utganspunktet heilt kurant ut. Problemet er berre at mykje av omsetjinga i trav er det ei lita gruppe spelerar som står for. Dei speler profesjonelt og kan gjera det fordi spel på hest, i motsetnad til lotto, inneheld eit element av kunnskap.

Mange har kjempa hardt for å få innført ei slik tapsgrense. KrF meiner openbart at skiljet mellom rett og galt går på å tape 19 999,- i månaden. I dag har Norsk Rikstoto system som fangar opp dei med problem lenge før dette. Andre verkar til å tru at hest er noko slikt bygdetull som dei på generelt ikkje treng bry seg med. Mitt inntrykk er at dei som ser det slik er med i partiet Høgre.

Hovudinnvendinga er at om ein ikkje innfører ei tapsgrense så kan EU seie at den norske modellen, som seier at berre Norsk Tipping og Norsk Rikstoto kan drive spel i Noreg, er ulovleg. Problemet med den innvendinga er at den er bygd på ein teori om at utanlandske spelselskap ikkje tilbyr spel til nordmenn og at EØS-rettens grense mellom rett og gale går på 20 000 kroner.

Attende til Stortinget: Senterpartiet ynskte ikkje å innføre tapsgrensa no. Me ville finne ordningar med til dømes lisensordningar for storspelerar. FrP ynsker utanlandske spelselskap i Norge. Noko som etter mitt syn vil vera særs kritisk for hestesporten. AP hadde levert inn ei heilgardering og spelt på alle hestane.

Åslaug Sem-Jacobsen fekk trava saman eit fleirtal av FrP, Ap, Sv og Sp til å fjerna den særeigne totalisatoravgifta for alltid. Det vil styrke inntektene i åra framover. Ap ville ikkje støtte Sp sitt forslag om å utsette tapsgrensa. FrP ville ikkje støtte SP sitt forslag om at ein del aktivitet som hestenæringa i dag betaler for skal dekkast over statsbudsjettet, som ville styrka økonomien med over 50 millionar kroner i året.

Det kjem til å verte krevjande for hestenæringa framover. Sjølv om resultatet etter stortingshandsaminga vart mykje betre enn om H, KrF og V hadde fått styrt dette aleine.

Dagens trilling vart soleis: 1. Senterpartiet – kusken Åslaug Sem-Jacobsen sørga med engasjert trav og stødig køyring for siger i løpet. 2. Arbeidarpartiet sleit med ein del vingling. Kusken Trond Giske jobba bra. Han vart litt forstyrra av sin overtente kollega Stein Eirik Lauvås som sat oppå hesten som jockey og kulturpolitikar og Rikstoto-motstandar Anette Trettebergstuen som hadde bunde fast lodd etter sulkyen. 3. FrP virka i løpet av løpet meir opptekne av å sabotera for AP og SP enn av å dra i lag ein lagsiger for hestenæringa. Det gjekk i galopp, passgang og tølt i ein kreativ miks.

Partiet Høgre virka å ha trekt seg frå heila løpet – med andre ord ei stryking.

Eg ynskjer alle ei god jul og satsar på at nissen i år har bytta ut reinsdyra med ein dølahest, ein fjordhest, ein nordlandshest/lyngshest og ein norsk kaldblodstravar.