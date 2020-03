Fri oss fra skammen

Men skam er først og fremst et uttrykk for at de som sitter med makta ikke har kontroll. Og da begynner vi å hakke på hverandre.

Regjeringen klarer ikke å overholde klimamålene de selv har vært med å sette. De har ingen synlig plan med tiltak som viser hvordan vi skal klare å komme i mål med «vår tids største utfordring». I høst innrømte de til og med, en øvelse som blir stadig mer sjeldent i moderne politikk, at de ikke ville klare å nå klimamålene for 2020. Ikke bare det, de lå langt etter skjema. Det ser dystert ut for hele 20-tallet med det tempoet de legger opp til.

Det vanlige oppegående mennesket har sett lusa på gangen lenge. Det har bredt seg en frustrasjon i hele folket. Ungdommen streiker, besteforeldre aksjonerer og småbarnsforeldre leverer i barnehagen med uro for framtida.

Når staten ikke lenger har kontroll, føler folk at de må bære ansvaret. Ansvaret for klimakampen går fra å være et felles prosjekt til å bli summen av individuelle valg.

Slik vokser skammen fram. Skam over egne valg i hverdagen, og et ønske om at andre bør kjenne på skam. Slikt skapes splittelse. Moralsk splittelse.

Hadde vi som samfunn hatt en plan med tiltak for hvordan vi skal komme i mål, ville det ikke vært grunnlag for noe individuell skam. Hadde vi hatt en plan for hvor mye folk får lov til å fly, for hvor mye kjøtt som skal spises, og for hvordan vi skal redusere bilkjøring, da kunne vi ha flydd, spist kjøtt og kjørt med god samvittighet.

Skal vi vinne klimakampen må alle, enten du jobber i petroleumsindustrien, bor på bygda eller har dårlig råd, kunne høre til, både i kampen og i en verden hvor krisen er løst.

Den planen nekter regjeringen å lage. Dermed angriper vi hverandre, og et moralsk hierarki utvikles. På toppen troner de som ikke trenger å fly så mye, de som har råd til å kjøpe dyr økologisk mat, de som ikke trenger bil i hverdagen – i skamuniverset er det kun de som lever moralsk riktig. Det hele er oppskriften på klimapolitisk fiasko. Det er umulig å skape flertall for den nødvendige radikale klimapolitikken gjennom splittelse.

Hvis det er én ting vi burde vite, så er det at samling er eneste vei ut av krisa. Skal vi vinne klimakampen må alle, enten du jobber i petroleumsindustrien, bor på bygda eller har dårlig råd, kunne høre til, både i kampen og i en verden hvor krisen er løst. Klimakampen må aldri bli en kamp mellom by og bygd, høy og lav, eller en krig mot dem som i dag jobber i utslippstunge næringer.

Det er på tide å se på klimaskammen som et symptom på et fundamentalt problem i vårt samfunn – og rette skytset dit det hører hjemme. Skam er en fiende av klimakampen. Det er det rådende flertallet på Stortinget, regjeringen, valgt av folket, som har skylda for at vi i dag er i ferd med å tape. Det er deres mangel på handling som gjør at vi står i stampe.

Vi trenger en plan som samler byfolk og bygdefolk, de med god og dårlig råd, petroleumsarbeideren og sykepleieren. I SV har vi kalt denne planen Grønn ny deal. Målet med planen er å kutte i utslippene, bygge grønn næring og industri i hele landet, samtidig som vi reduserer forskjellene. La meg ta to eksempler:

I vår plan tenker vi for eksempel gjennomgående sosialt i alle tiltak. Det betyr at klimatiltak skal bidra til å redusere sosiale forskjeller, ikke være en motor for å øke dem. Enten det gjelder fly, bil eller kjøtt. Skal det strammes inn må det gjøres rettferdig.

Og i vår plan står for eksempel distriktsnæringer som jordbruk og fiskeri sentralt. Dersom vi skal klare å gå fra å være et oljeavhengig land til å bli et oljeuavhengig, må vi starte med å bruke de store fornybare ressursene Norge har. Og hvor befinner de seg? De er spredt over hele landet og havet. Derfor må det bo folk i hele landet, derfor må vi snu sentraliseringa slik at flere bosetter seg i distriktene. Da blir distrikter en del av løsninga, ikke et problem.

Slik kan vi fri oss fra skammen.