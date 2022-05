Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Sist gong eg skreiv i Nationen si spalte ”Fra Løvebakken” var 22. februar 2022. To dagar etter rulla russiske styrkar inn i Ukraina i ein fullskala invasjon. Over natta vart Europa – og norsk politikk – snudd på hovudet. Gamle sanningar står for fall. Ein ny europeisk røyndom veks fram.

Den kjeda av hendingar som den russiske invasjonen av Ukraina utløyste, har vi endå ikkje sett slutten på. Alt vi veit, er at endringane har vore og vil bli enorme. Eit så å seie samla Europa og Vesten har gitt si støtte til Ukraina, også militært.

Noreg snudde på få veker om på eit prinsipp som har stått fast sidan 1950-talet: At vi ikkje skal eksportere våpen til land i krig. No er våre våpen med å forsvare demokrati mot diktatur i vårt eige nabolag. Utan vestleg våpenhjelp kombinert med ukrainarane sin heroiske kamp, hadde høgst truleg Ukraina no vore eit lydrike under Russland.

EU, USA og andre vestlege land har sett i verk raskare og strengare sanksjonar mot Russland enn verken Putin eller nokon andre hadde sett føre seg var mulig, med Noreg som «nisse på EU-lasset». Sverige og Finland er på veg inn i Nato med breie politiske fleirtal bak seg i sine parlament – ein utenkeleg situasjon berre for fire månader sidan.

Og der vi før enklare kunne halde tryggleikspolitikk og energi- og klimapolitikk frå kvarandre, har det no blitt vove saman. EU har gira opp til turbofart i si energiomstilling for å bli uavhengige av russisk olje og gass på kort sikt, og fossil energi i sin heilskap etter 2030. Den «seige byråkratimaskina» EU har synt seg å vere i stand til å ta leiarskap og setje fart – for fred, rein energi og ein fossilfri økonomi.

Norden blir snart samla «under same tak» i Nato. Og med unntak av Noreg og Island også under same tak i EU. Draumen om eit samla Norden er nærare enn nokon gong.

Utfallet av krigen i Ukraina er enno uvisst. Eg må innrømme at eg sit med ei nagande kjensle av at vi undervurderer Putin si vilje til å ofre hundretusenvis av russiske soldatliv for å nå målet om å knuse Ukraina. Krigen vil uansett bli seig, grusom og lang – og det ukrainske folket vil trenge vår hjelp humanitært, økonomisk og militært i mange år framover.

Men det vi veit, er at utviklinga vi no ser i Europa – med EU som motor – vil rulle vidare. Og utviklinga vil stort sett handle om éin ting: Meir og tettare samarbeid for å gjere Europa tryggare, grønare og meir sjølvstendig frå diktatur fjernt og nært.

Aldri før har EØS-avtalen vore viktigare for Noreg som ein plattform for å samhandle med EU. Men aldri før har heller EØS-avtalen vore så utilstrekkeleg. Strategiane for framtidas Europa blir lagt utan oss, men dei vil påverke oss meir og meir for kvart år som går. Det er sjølvsagt fullt legitimt å argumentere for nei til norsk EU-medlemskap. Men å avfeie debatten med at Noreg avgjorde vårt tilhøve til Europa i 1994 – for 28 år sidan – det blir ein meir og meir meiningstom påstand.

Martin Sandbu, norsk kommentator om europeisk økonomi i Financial Times, argumenterer i Aftenposten 15/5 for at vi bør plukke opp att eit ord som gjekk med i dragsuget av Torbjørn Jaglands «Det norske hus» på 1990-talet: Samråderett. Retten til å ha eit ord med i laget, retten til å sitje ved bordet der avgjerdene om oss blir tatt.

Å ha sjølvråderett er viktig – og eit demokratisk mål. Spørsmålet er korleis sjølvråderetten blir mest mogleg reell i ei verd der vi må bli stadig mindre «oss sjølv åleine», og stadig meir saman.

For å løyse klimautfordringane. For å skape fred og stå opp mot diktatur. For å ta folkevald kontroll over dei internasjonale teknologigantane. For å ha beredskap mot framtidige pandemiar – sjølv om vi i covid-19-stormen var så heldige at Sverige «opna ei bakdør» for oss og slapp oss inn i EU sitt vaksinesamarbeid utan at vi eigentleg høyrde heime der. Som koronakommisjonen skriv i sin rapport: «Det ble spesielt viktig å ha gode allierte på innsiden av EU.»

Gode allierte på innsida er fint å ha. Men det endrar ikkje på det at vi meir og meir vil bli på utsida, dess raskare den europeiske integrasjonen går. Eg trur ikkje at samråderett og sjølvråderett er to motpolar. Eg trur det første i framtida vil bli ein føresetnad for det andre.

Vi må våge å snakke om det Europa som veks fram no, ikkje det Europa eg og mange andre sa nei til i 1994. Så får vi heller gi Thorbjørn Jagland den vesle sigeren, at sjølv om «Det norske hus» kollapsa i 1997, så kan vi 25 år etter gjenbruke ordet han då fann opp og gje det eit nytt innhald: Samråderett.