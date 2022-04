Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Foreldrene har hele tiden pekt på at tredelingen av foreldrepermisjonen ikke er tilpasset nybakte familier. En ny NAV-undersøkelse viste at nesten halvparten av alle mødre tok ut ulønnet permisjon i fjor.

Denne andelen økte kraftig etter fedrekvoten ble økt fra ti til femten uker, parallelt med innføringen av tredelt permisjon. I gjennomsnitt var mødrene 16,4 uker hjemme uten lønn og uten foreldrepenger.

Da Stortinget med et bredt flertall i 2018 gikk inn for en tredelt ordning, var det som “et viktig steg for å sikre reell likestilling av mor og far som omsorgspersoner”. Viktigheten av at mor kom raskere tilbake i arbeid ble understreket av mange.

KrF lyttet til familiene, og var det eneste partiet som gikk imot forslaget. Tallene fra denne ferske undersøkelsen er bare en bekreftelse på det vi lenge har hørt familiene si. Tredelingen av foreldrepermisjonen er for rigid.

Undersøkelsen viser at politikere har lagd en løsning som foreldrene ikke vil ha. At en så stor andel av mødre tar ut ulønnet permisjon er bekymringsfullt. Ved ulønnet omsorgsarbeid risikerer man å miste rett til sykepenger, det kan hemme lønnsvekst, pensjonsopptjening og kompetanseutvikling.

Jeg heier på at fedre tar ut permisjon. Det er noe vi skal fortsatt legge til rette for. Samtidig er det klart at mor og barn har et særlig spesielt bånd i den tidlige fasen. Det må foreldrepermisjonsordningen ta høyde for.

Det er mor som både føder og ammer barnet – det kan vi ikke vedta oss bort ifra. Så når ammerådene til helsedirektoratet ikke harmonerer med tredelt permisjon er det på tide å se på andre løsninger. Helsedirektoratets anbefaling er at barn bør om mulig få morsmelk i hele første leveår og gjerne lengre dersom barn og mor trives med det.

Dagens mødre og fedre ønsker frihet til å bestemme over eget liv og familie. Jeg mener at dagens likestillingskamp handler om at kvinnene og familiene må få velge selv hvordan de vil organisere sine liv.

Vi oppnår reell likestilling når kvinnen har frihet til å velge selv om hun ønsker å jobbe deltid når barna er små eller å overføre halvparten av permisjonen til far. Jeg heier på begge deler, men la henne bestemme selv!

KrF er tydelige; vi ønsker en rausere og mer fleksibel permisjonsordning som treffer nybakte familiers hverdag.