Fire år har gått

Når me i dagane etter valet i 2017 hadde rista av oss skuffelsen over at Solberg skulle halde fram som statsminister, så var det stor glede over at Senterpartiet var valvinner og mest hadde dobla stortingsgruppa frå førre periode.

Når me no står framfor eit nytt stortingsval kan det vera på sin plass å kaste et blikk over skuldra for å sjå kva som har skjedd dei siste fire åra.

Det er ikkje tvil om at det som har prega desse fire åra er pandemien. Det er likevel viktig å ikkje gløyme dei 914 dagane frå valet og fram til Noreg stengte ned.

Eg meiner noko om det som bør stå att er den Solbergske parlamentarismen. Ein heilt ny type parlamentarisme der regjeringsparti utan vidare kunne seie seg fritekne frå ansvaret med å vera med på avgjerder som dei stod bak. Det er også verdt å huska at Solberg har stått for italienske tilstander når det gjelder ustabilitet i regjering. Vi har faktisk hatt fire forskjellige Solberg-regjeringar i denne perioden:

1: H + Frp

2: H + Frp+ + V

3: H+ Frp + V + KrF

4: H + V KrF

Sjølv om Senterpartiet har vore i opposisjon så meiner eg at me i stor grad har hatt innverknad på politikken. Det har skjedd på to måtar: Senterpartiet har skaffa fleirtal saman med andre parti og andre parti har prøvd å «grønvaske» sin eigen politikk. Det mest keitete forsøket er utan tvil Høgre sin ide om å utnemne ein eigen distriktsminister.

Den Solbergske parlamentarismen har også vore kommunikasjonsbransjen sitt store gjennombrot som viktig samfunnsaktør. Det har skjedd både ved ei tettare kopling mellom regjeringa og kommunikasjonsbransjen og ved at kommunikasjon har fortrengt faglege vurderingar i mange saker.

Dette har nokre gonger gitt nokså absurde utspel. Eit av høgdepunkta var då Høgre sin stortingsrepresentant i Troms hadde pressekonferanse i samband med statsbudsjettet 2019 og fortalte at sukkeravgifta på brus og alkoholfrie drikkevarer no var historie. Det var berre ei hake: Det stod ingenting om dette i statsbudsjettet. Og veit du kva: Nokon oppdaga det – og frå då av var det berre pinleg.

Det er ikkje mogleg å sjå attende på denne stortingsperioden utan å nemne prosessen med KrF sitt retningsval som enda med at dei blåe nestleiarane Ropstad og Bollestad vann fram med at KrF skulle gå saman med H og Frp. I ettertid må ein vel kunne seie at det var like greitt at det gjekk slik. Eg ynskjer sjølvsagt at Senterpartiet kjem i regjering, men eg ynskjer at det skal skje som eit resultat av eit val og ikkje som eit resultat av ein prosess i KrF.

Det mest spesielle i stortingsperioden skjedde sommaren 2018. Eg var med familien i Oslo på litt jobb og ferie og me var på ei strand på Bygdøy. Fiskeribladet ringte og lurte på om eg hadde noko kjennskap til at Fiskeriminister Per Sandberg hadde ein relasjon til ein iransk fiskeimportør som i tillegg hadde blitt kåra til miss Iran.

Dette overgikk alt eg var i stand til å forstå. Det var rett og slett for usannsynleg til at det kunne vera ein telefonspøk. Sjølv om eg seier tre gonger hurra for kjærleiken – så overgår den vidare utviklinga i denne saka det meste av det me har sett i norsk politikk.

For oss i Senterpartiet har det vore kjekt med all merksemda me har fått frå dei andre partia. I periodar så har ein hatt kjensla av at alle andre parti skal ta Senterpartiet. Me har fått mykje gratis merksemd som fylgje av dette. Det har me ingenting i mot – så hald fram med det.

Eit anna høgdepunkt var då saka om at Jan Bøhler hadde meldt overgang frå Ap til Sp. Stortingsgruppa auka frå 19 til 20 representantar. Og vi fekk særs mykje merksemd fordi folk i Arbeiderpartiet fekk behov for å skrive i sosiale media kva dei følte om denne overgangen.

Av store og små saker: Det som vil stå att etter denne stortingsperioden er koronapandemien. 12. mars 2020 kom pressekonferansen det statsministeren kom med bodskapen om at Noreg vart stengt ned. Sidan den tid har det vore mange pressekonferansar. Alt for mange pressekonferansar. Det er ikkje tvil om at regjeringa i tillegg til å handtera pandemien har sett at ei krise er positivt for parti i regjering.

Eg er så glad for at Stortinget tok ansvar i desse hektiske dagane våren 2020 og forsterka innsatsen for å berga arbeidsplasser og bedrifter i Norge. Det var avgjørande at Stortinget stod fram og ikkje berre ga fullmakter til regjeringa. Demokratiet er særleg viktig i krisetider.

Eg vil utfordre deg: Kva sak eller hending står sterkast for deg etter desse fire åra.