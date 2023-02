Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Nesten 8 millioner mennesker har flyktet over grensen til nabolandene og befinner seg nå over hele Europa. Denne krigen er en kamp mellom ulike verdenssyn. Det er en kamp for at folk i et land selv skal bestemme over sin egen skjebne.

Derfor er den europeiske solidariteten som utspiller seg nå i møte med flyktningstrømmen fra Ukraina så viktig. Følelsen av at vi står sammen for de demokratiske verdiene, og samarbeider for å møte de store konsekvensene krigen i Ukraina medfører for hele Europa.

Til nå har Norge tatt imot over 38.000 flyktninger fra Ukraina. Den siste tiden har vi sett en opptrapping av angrepene mot sivilbefolkning og sivil infrastruktur som vil kunne forverre den humanitære situasjonen, og sende mange flere på flukt.

Det er grunn til å tro at det vil komme minst like mange til Norge i år som i fjor. Mange av disse vil bære med seg store traumer, og flere har levd i ekstrem utrygghet i lang tid. Det vil kreve mye av oss som samfunn å fortsatt være en trygg havn for disse menneskene.

Måten det norske samfunnet har klart å ta imot et rekordhøyt antall flyktninger på har vært imponerende. Fagmyndigheter, kommuner, frivillige og vanlige innbyggere har gjort en kjempeinnsats for å ta imot folk på en trygg og god måte, og sørget for å inkludere dem raskt i lokalsamfunn over hele landet.

Bosettingen ute i kommunene skjer nå i rekordtempo – tiden fra en person er innvilget opphold til han eller hun er bosatt i en kommune er faktisk halvert i forhold til forrige flyktningkrise i 2015.

Rask bosetting er kanskje særlig viktig for de familiene som kommer med barn, og som slipper en lang periode med midlertidighet og venting på asylmottak. Noe av det uvanlige med denne flyktningsituasjonen er jo nettopp at vi tar imot så mange barn. Barn som har mistet sitt trygge nærmiljø og lekekameraten i nabolaget.

En undersøkelse fra OsloMet viser at ukrainske flyktninger er svært godt fornøyd med måten de har blitt tatt imot på her i Norge. På en skala fra 1 til 5, gir flyktningene måten de har blitt tatt imot en skår på 4,5. Særlig fornøyde er de med måten barna har blitt tatt imot på skole og i barnehage.

Det varmer i hjertet! Jeg hadde selv en skolestarter i fjor høst, og det er få ting som betyr mer for oss foreldre enn at barnet får en god start med gode venner og trygge voksne.

Annonse

Men selv om mottaket av flyktningene har gått over all forventning tror jeg likevel vi skal være forberedt på at året som kommer kan bli mer krevende, og at kommunene vil oppleve nye utfordringer når kapasiteten blir utfordret på flere områder.

En bekymring mange ordførere forteller meg om er at mangelen på boliger kan bli en flaskehals i bosettingen. Kommunene har bosatt historisk mange i 2022, de har mobilisert godt i det private utleiemarkedet og vært kreative for å skaffe boliger. Men i flere kommuner er boligreservene nå snart brukt opp. Hvis krigen fortsetter og det kommer like mange til Norge i år som i fjor, kan vi fort få behov for opp mot 18.000 boenheter for å få bosatt alle.

Samtidig vet vi at det ifølge Statistisk sentralbyrå står mellom 125.000–150.000 tomme boliger rundt om i landet. I tillegg kommer leiligheter som i dag ikke er godkjent som bolig, som for eksempel sokkelleiligheter som mangler en egen inngangsdør. Mange av disse boligene kunne trolig vært brukt som boliger til nyankomne flyktninger, men er kanskje ikke tilgjengelige eller beboelige akkurat nå.

Her mener jeg både vi politikere og private aktører må tenke kreativt fremover. Kanskje kan denne situasjonen også være en mulighet til å rehabilitere boliger som står ubrukte i mange distriktskommuner, og dermed hindre forfall?

Vi har allerede gjort grep for å fjerne byråkratiske hindre for å finne fleksible løsninger lokalt, blant annet med midlertidige endringer i plan og bygningsloven. Regjeringen har også sendt på høring et midlertidig unntak i husleieloven som åpner for å inngå avtale om utleie av fritidsbolig som bolig med minstetid på ett år, i stedet for hovedregelen på tre år.

Dette er viktige tiltak for å sikre kommunene bedre fleksibilitet slik at de kan bosette raskt. Så må vi ha god dialog med kommunene fremover, for å sikre at ytterligere nødvendige tiltak kommer raskt på plass.

Det å invitere til dialog og lytte til innspill – både fra de med skoa på ute i kommunene og fra gode krefter i opposisjonen- mener jeg faktisk er helt avgjørende nå. I Stortinget kan det polariseres om så mangt. Men når det gjelder krigen i Ukraina og hvordan vi skal ta imot de som kommer hit opplever jeg ikke det.

Jeg er stolt over å være del av et storting som trår sammen når situasjonen krever det, og som finner gode løsninger sammen. Statsministeren har også vært tydelig på at han ønsker brede forlik i denne situasjonen, og at vi skal lytte til opposisjonen i tiden vi står i.

Så mener jeg vi også må lære av det vi har gjort riktig med mottak og bosetting av ukrainere nå. Flere av de tiltakene vi har gjort for å være i stand til å møte ankomstene fra Ukraina bør danne grunnlag for varige forbedringer i systemet for alle flyktninger i fremtiden. Særlig gjelder dette tiltakene som er gjort for å korte ned på saksbehandlingstiden og å få opp tempoet i bosettingen.

En av mine viktigste oppgaver videre er å lytte til kommunene, til de frivillige organisasjonene og til våre kompetente fagmyndigheter. Gjør vi det også videre i 2023 har jeg tro på at vi fremdeles skal finne gode hjem til de fordrevne fra Ukraina som kommer til landet vårt, sørge for at barna får barnehage og skole, og for at de som kan skal komme raskt i arbeid. Vi har lovet å være en trygg havn, det skal vi fortsette med.