Får utfordringene i landbruket det rampelyset de fortjener?

Hvert jordbruksoppgjør ser vi at nyhetsbilde domineres av politikeres løfter og sinte bønder. Men før og etter stormen er det stille. Vi sier ofte i Norge at vi er takknemlig for bønders innsats, nå må vi også vise det i politikken.

En mer offensiv politikk for landbruket handler om mye mer enn finansieringsmodeller. Når det blir brudd i forhandlingene, slik som i år, setter bønder over hele Norge seg inn i traktorene sine og kjører til Oslo for å demonstrere. Norge er et langstrakt land og du skal være ganske forbanna for å kjøre på tvers av landet for å demonstrere. Og jeg skjønner dem.

Forbanna på vegne av mål som ikke blir satt, på vegne av klimaendringer som gjør produksjonen vanskeligere, på økte utgifter uten tilsvarende økte inntekter og for at de store kjedene tjener seg søkkrike på ressurser de har skapt. Jeg mener vi må snakke om viktigheten av jordbruksoppgjøret, men det kan ikke gå på bekostning av de andre utfordringenes plass i rampelyset.

Urettferdig

Vi må snakke mer om beredskapen i landbruket. Hvordan økt selvforsyningsgrad og få ned klimagassutslippene må være noe mer enn et hårete mål man snakker om. At det er nødvendig for beredskapen vår. Koronapandemien har nok en gang vært et eksempel på Norges svekkede beredskap. Nå er det på tide å lære.

Alt henger sammen med alt, når kloden koker så blir det vanskeligere å sikre selvforsyning. Og når en krise rammer trenger vi høy selvforsyningsgrad. Arbeiderpartiet vil sikre ny giv i jordbrukspolitikken og gjøre oss mer selvforsynt. Vi vil etablere beredskapslagring for korn og såfrø, og bedre virkemidlene for tørking og lagring av korn på gården. På den måten skal vi øke selvforsyningsgraden til 50 prosent korrigert for import av fôr.

Politikken for norske bønder må som alt annet i samfunnet bli mer rettferdig. Det er mye penger i handel med mat. Innen systemet for matbransjen og dagligvarehandel finner vi de største klasseskillene i hele Norge. Arbeidsfolk og bønder presses, mens Rema-Reitan og Norgesgruppen tar stadig mer av kaka og det blir krevende for produsenter å få plass i butikkhyllene. Derfor krever i et oppgjør med kjedemakta. Denne kjedemakta presser også lokale industriarbeidsplasser.

Det er heller ikke rettferdig at flere bønder opplever at prisen på viktige redskaper som gjødsel øker uten at det kompenseres for. Hvis prisen på noe i verdikjeden øker må også inntektene til bøndene øke.

Det må nå bli bøndenes tur. Tur til å få et økonomisk løft, politiske tiltak og få problemene sine løftet høyere på dagsorden i samfunnsdebatten. Etter åtte år med høyreregjeringen har de rikeste fått alt de har bedt om. Men det hjelper ikke norsk landbruk at folk på Tjuvholmen i Oslo får en champis-flaske om dagen i skattekutt. Brøken må snus og bøndene fortjener nå en bedre politikk.