Høgrepartia og Erna Solberg har ansvaret for at regionreforma vart som ho vart. Der Arbeidarpartiet og Senterpartiet konsekvent røysta imot alle tvangssamanslåingar, tura Solberg-regjeringa fram. Det var tut-og-køyr med unaturlege konstruksjonar og overkøyring av lokaldemokrati og folkeprotest. Resultatet ser vi.

Erna Solbergs ansvar for rotet som vår regjering no må rydde opp i, blir særs viktig å minne om no framover. Vi går nemleg inn i tøffare politiske tider, der ei ansvarleg regjering må vise politisk ryggrad og halde igjen på pengebruken.

Gjeldsnivået er høgt. Aukar renta for raskt og mykje, blir vanlege folk råka, det same blir det eksportretta næringslivet rundt om i landet. Ei regjering utgått frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet, må vere ekstra vare for dette.

Vi må derfor stålsetje oss for veljarfiskande køyr frå opposisjonen, og vi ser allereie kva Høgre og Erna Solberg sin plan er. Dei skal bruke «.., mens regjeringen sløser bort penger på oppløsning av fylker» som universalargument.

Nei, vi gjer ikkje det, Erna. Vi tar ei nødvendig eingongsutgift som du har påført landet. Du visste kor sterk den folkelege motstanden var i nokre av dei tvangssamanslåtte fylka. Du visste at både Arbeidarpartiet og Senterpartiet var imot. Og du visste at vi truleg skulle vinne valet og danne regjering saman i 2021. Likevel tura du fram. Du bør gå stille i dørene no.

Erna-utgiftene er noko vi rett og slett berre må ta. For dette handlar om djupare ting enn at klistremerket «Eg elskar fylkeskommunen!» ikkje er å sjå i så mange bilruter. Det handlar om demokratibygging, maktbalanse og motkraft mot sentraliserande krefter.

Mi første erfaring som folkevald fekk eg i Telemark fylkesting. For første gong fekk eg som 18-åring vere med å diskutere viktige saker for folk i Telemark. Saker som så skulle vedtas. Vi skulle ta viktige avgjerder. Pengar skulle fordelast.

Utvikling av Telemark var alltid viktigast: Korleis styrke kollektivtrafikken, slik at folk fekk bussruter dei kunne bruke til skule og jobb? Korleis skulle vi gi unge i Telemark dei beste vidaregåande skulane, og eit skuletilbod som passa med arbeidsmarknaden vår? Ikkje minst var det viktig for Arbeidarpartiet å halde på inntakssonene for skulane, slik at elevar slapp å måtte flytte på hybel som 15-åringar.

Verken då eller no hadde vi for mykje pengar i den fylkeskommunale kassa vår, så vi måtte bryne oss på oppgåva prioritering. Då var det viktig å kjenne kommunane godt, og her er vi ved sakas kjerne: Vi treng eit regionalt, folkevalt nivå som kjenner befolkninga si. Som har folkeleg forankring. Som kan vere ei regionalt samlande kraft på vegner av kommunane våre og innbyggarane våre.

Som kan samle der kommunar seg imellom kan stridast. Som tvingar folk frå fleire kommunar i eit fylke til å sjå heilskap, til å sjå kvarandre.

Solberg-regjeringa si regionreform var prega av at dei to store høgrepartia – Høgre og Frp – ønskjer å kvitte seg med det regionale, folkevalde nivået. Skulle det skje, ligg det i korta at det kommunale nivået må sanerast kraftig gjennom overkøyring og tvang, med lite omsyn til at vi bur i eit land med store avstandar. Og når det regionale samarbeidet blir svekka, vil sentralmakta i Oslo styrkast.

Det ønskjer verken Arbeidarpartiet eller Senterpartiet. Vi vil ha likeverdige tenester og grunnlag for gode liv i heile landet, og meiner at fylkesnivået trengs. Når regjeringa no set i gang ei viktig reform på tannhelse, trengs fylkeskommunane som medspelar.

Når vi no rustar opp yrkesfagopplæringa med store summar til nytt utstyr, er det fylkespolitikarane som forvaltar ansvaret. Skal vi få til ein god plan for å møte det enorme etterslepet på fylkesvegane, treng vi folkevalde som kjenner fylket sitt, med økonomisk handlingsrom til å gjera noko med det.

Eit godt fungerande fylkesnivå kan ikkje tuftast på dysfunksjonelle plattformar, for å låne Martin Kolbergs uttrykk om Viken. Den førre regjeringa skjønte aldri dette, og brydde seg heller ikkje. No må vår regjering gjere det den førre ikkje gjorde: la dei lokale prosessane få føre fram til lokale konklusjonar. Der konklusjonen blir oppløysing, er saka grei:

Dei praktiske endringane må gjennomførast. Erna-utgiftene må vi berre ta.