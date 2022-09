Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Slik vart det ikkje for Ap/Sp-regjeringa. Det var koronaoppblomstring, krig i Europa, flyktningstraum, drivstoffkrise og straumkrise. På toppen av det heile så går det godt i norsk økonomi. Sentralbanksjefen truger med auka rente og inflasjonen må under kontroll att.

Det har vore mange kriser dei siste 20 åra. Medisinen har alltid vore meir oljepengar. Partia som har minst forteneste for at me har eit oljefond har vore ivrigast på å tilføre pengar til krisa.

Dei nye krisene er blitt resistente mot auka pengebruk. No må det i staden kuttast i budsjetta. Det å unngå for mykje auke av renta er enormt viktig for næringsdrivande og private som har lån. Det er dei me må ta omsyn til.

Regjeringa er etter mitt syn ei handlekraftig regjering. Det såg me tydeleg då finansministeren kutta tre milliardar i elavgifta straks han var inne på kontoret. Straumordninga for private kom på plass raskt. Høgre hadde til dømes ein alternativ modell med inntektsprøving som det ville ha teke månader å få på plass og det ville skapt mykje uro.

Me er og ei regjering som er opptekne av jordbruket. Difor fekk dei tilgong på ei ordning med høgare tak i straumstøtta for bønder. Gartneria har ikkje noko tak på støtta.

Eg får likevel mange spørsmål frå folk utanfor jordbruket om kvifor bønder ikkje får straumstøtte. Dei fleste vert overraska når dei får høyra at bønder og gartneri har fastpris på 70 øre per kWt. Dei har altså 100 prosent dekning. Det er ei politisk prioritering.

Eit anna døme på handlekraft er at regjeringa beslutta å ta inn 11 milliardar frå Statnett for å hindra at nettselskapa skrudde opp prisane på nettleiga. Her var ein så tidleg ute at ein løyste eit problem som korkje folk eller næringsliv visste at dei hadde. Eg vil hevde at det er handlekraft – men politisk gevinst av å løyse problem før dei vert skapte er det vanskeleg å få.

Handlekraft er og nokre gonger å seie nei. Det er ikkje slik at alle politiske svar er meir pengar. Nokon gonger er det å få prosessen vidare med eit nei også politikk. Det kjem til å bli naudsynt med ein del nei framover.

Eg meiner og at regjeringa har visst handlekraft i jordbrukspolitikken på mange måter. Jordbruksoppgjeret på nær 11 milliardar kroner er oppsiktsvekkjande same korleis ein ser på det. Det ligg ei politisk prioritering til grunn for at det blir slik. Tilleggsutbetaling på 1,5 milliardar kroner i september var mogleg ligg det ei kraftig politisk prioritering bak. At det vert motteke med gryntelydar frå faglaga overraskar meg litt.

Tøft år

Det er blitt ein populær øvelse å kritisere regjeringa. Det er slik det skal vera, men når me får kritikk for å gjera det me lova før valet er det spesielt. Eit klart døme er å få kritikk for å vidareføre fylka Finnmark, Troms, Vestfold, Akershus, Østfold, Buskerud og Telemark. Innføring av gratis ferjer på ei rekke strekninger er også i denne kategorien. Det er altså kjernen i det som er demokrati: Lova noko. Vinne val. Gjennomføra det ein lova.

Så tenker kanskje du at eg er blitt hårsår og sur av å sitte med makta. Tvert i mot. Ei trippelkrise er ei moglegheit til å sentralisera og privatisera. Me vil i staden bruke krisa til det motsette: å ta heile Noreg i bruk. Difor er eg glad for at me har makta no, sjølv om målingane ville vore høgare i opposisjon. Det fryktar eg og straumprisen hadde vore.

Når ein er i ferd med å legge bak seg eit tøft fyrste år, så er det litt krevjande å tenke at det framover skal verte mykje verre. Det er i slike situasjonar det er viktig å ha eit stødig lag. Det har me med 28 stortingsrepresentanter, 8 statsråder, ein haug med lokale folkevalgte og tillitsvalgte. Me skal styra landet gjennom dette.

Så vil eg peike på nokre kriser som eg er imponert over handteringa av: Det er krig i Europa. Regjeringa og forsvarsministeren har teke hand om dette på ein trygg og god måte. Ei anna sak regjeringa har handtert på ein trygg måte er den store tilstrøyminga av flyktningar. Folk har knapt fått det med seg. Då har nokon gjort jobben sin.

Me fekk eit mandat i valet i 2021. Det gjeld i fire år og me skal bruke tida til å få gjort mest mogleg av det som står i partiprogram og regjeringsplattform. Så får me tru at veljarane ser at me tek andre val for Noreg enn den sentraliseringslinja som har vore rådande.