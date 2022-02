Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Stadig betre dyrevelferd med krav og standardar som utviklar seg i takt med ny kunnskap, ny teknologi og meir medvitne forbrukarar: Det burde vere verdas enklaste sak å samle seg om politisk – og noko norsk landbruk har alt å tene på som eit konkurransefortrinn.

Slik gjekk det ikkje på Stortinget sist veke. Regjeringa med Sp sin landbruksminister i spissen, sette i tospann med sentralleddet i Noregs Bondelag «piggane ut». Sp/sentralleddet i Bondelaget blånekta for absolutt alle framlegg om betre dyrevelferd uansett kor forsiktige og moderate dei var, og ville skyve ei ny dyrevelferdsmelding så langt fram i tid at det framsto som ein rein provokasjon mot stortingsfleirtalet.

Dermed vart det – mot Ap/Sp sine røyster – fleirtal på Stortinget for å be regjeringen sjå på insentiv for å auke dyrevelferden i svinenæringa, særleg med omsyn til areal, underlag og levemiljø og ved oppgraderingar av driftsbygningar eller nybygg.

Det same fleirtalet vedtok å be regjeringa legge fram ei ny Dyrevelferdsmelding seinast i vårsesjonen 2023 med ei rekkje konkrete bestillingar til innhald, og å sørge for at det blir forska på alternativ til kverning av hanekyllingar (maserasjon), med mål om betre metodar for avliving og på sikt forbod mot dagens praksis.

Som Venstre-politikar er det sjølvsagt kjekt å kunne innkassere politiske sigrar for betre dyrevelferd – heia fram og stødd opp om av mellom anna Veterinærforeninga.

Men på lang sikt er ikkje ei slik polarisering haldbart. For norsk landbruk sin del er det djupt uheldig at Sp og Bondelaget står som ein «mur» mot eitkvart framlegg om betre dyrevelferd, og på rein refleks avviser at noko som helst kan gjerast betre enn akkurat slik det er i dag.

Norsk landbruk er på dei fleste område svært langt framme på dyrevelferd. Titusenvis av driftige bønder bryr seg om dyra sine og ofte strekker seg langt lenger enn basiskrava i lovverket for at dyra skal ha det bra. Då kan ikkje landbruket sine strategar halde fram å opptre så politisk klønete på dyrevelferd som vi har sett dei siste vekene.

Sp-toppane nasjonalt, som møter debatten om betre dyrevelferd med reint flåseri i retur, bør lytte til Sp-topp i Møre og Romsdal (og veterinær) Kristin Sørheim, når ho seier «Senterpartiet har aldri vært gode på dyrevelferd. Det er trist, både for dyra, for bonden og for forbrukerne» (Sunnmørsposten, 17/2-22).

Noregs Bondelag bør lytte til fylkesleiar i Vestland Bondelag, Anders Felde, som på gardsbesøk i lag med meg og lokalmedia tidlegare denne månaden helste ei framskunda dyrevelferdsmelding velkomen – medan Bondelaget nasjonalt samtidig gjorde kva dei kunne for å hindre at ho vart framskunda.

Norske forbrukarar fortener å sjå ei regjering og eit Bondelag som i staden for å tvihalde på at alt er heilt perfekt i dag, i staden stolt syner fram alt som faktisk ER bra på dyrevelferd i norsk landbruk – men samtidig erkjenner at vi no raskt må gi norske grisar eit betre liv med meir plass å omrømme seg på, og får slutt på bruken av hurtigveksande kyllingrasar som gjev dyra uverdige liv.

Engasjementet frå forbrukarane for å vite at dyr har hatt det bra, vil ikkje bli mindre i framtida. Det vil bli større. Den faglege kunnskapen om kva dyr treng for å ha eit godt liv, vil halde fram å utvikle seg. Og ny teknologi og nye driftsformer vil gjere det enklare å ha god dyrevelferd, slik til dømes revolusjonen norsk landbruk er midt inne i med mjølkerobotar og lausdriftsfjøs syner.

Når vi samtidig veit at 70 prosent av norske grisebesetningar skal fornye driftsbygningane dei næraste åra – og at det skal små og rimelege bygningsmessige grep til for å auke dyrevelferden – ja, då er det berre dumt å stritte mot. Sjølvsagt må vi sørge for at økonomien i landbruket då også blir betre. Det må gå hand i hand med skjerpa krav – til dømes gjennom å prioritere investeringsstøtte spesifikt til gris i landbruksoppgjeret.

Men vi har ingen veg utanom stadig betre dyrevelferd. Det er inga løysing å seie nei til alt. Betre dyrevelferd med gradvis skjerpa krav, nye driftsmåtar og kontinuerleg fagleg utvikling er framtida – uansett kor lenge toppleiingane i Senterpartiet og Bondelaget prøver å halde dagens skansar. Alle tener på glade grisar – ikkje minst norsk landbruk.