Som så mange ganger før, gikk landbruksminister Sandra Borch før jul i fjor ut i VG og ønsket høyere matvarepriser. Det ser ut til at Senterpartiet har fått kalde føtter etter at økende inflasjon, høye strømpriser og dyr mat ble hverdagen for folk flest.

Regjeringen forsøker derfor nå å henge ut dagligvarekjedene som aktører som utnytter situasjonen. Så langt har ikke regjeringen kunnet dokumentere at det er dette som skjer – til tross for at både statsministeren, finansministeren, næringsministeren og landbruksministeren har kommet med påstander i denne retningen.

Det er foreløpig lite som tyder på at aktørene gjør det regjeringen beskylder dem for, og det tror jeg regjeringen også forstår selv. Dersom aktørene hadde opptrådt på denne måten ville det vært svært alvorlig.

Tvert imot ser det ut til at sisteleddet i verdikjeden for dagligvarer akkurat nå er det leddet som taper mest på situasjonen. Dersom dette vedvarer, kan sluttresultatet bli dårligere konkurranse i dagligvarebransjen; i verste fall et duopol. Færre aktører betyr enda høyere priser og enda dårligere tilbud til forbrukerne.

Årsaken til økte priser er sammensatt. Pandemi og krig har gitt økte kostnader for produsenter, økt pris på innsatsfaktorer, økt pris på strøm, økt pris på frakt, økt pris på drivstoff, økt pris i leverandørleddet – alt bidrar til situasjonen som manifesterer seg i høyere priser til deg og meg som forbrukere.

Derfor blir det for enkelt å henge ut ett enkelt ledd i en hel verdikjede som årsaken til prisøkningene. Vi ser kraftig økning i matvarepriser i en rekke andre land. I Danmark og Sverige har de riktignok billigere mat enn i Norge, men prisøkningen der er likevel mye større enn her hjemme.

Likevel trenger regjeringen her og nå en syndebukk. Derfor forsøker næringsministeren og landbruksministeren å fremstå som «handlekraftige» gjennom å innkalle aktører i bransjen til møter med media til stede, holde pressekonferanser fulle av slagord og foreslå utredning på utredning. Det gir mange fargerike oppslag og mange ord, men har ingen effekt på prisveksten i bransjen.

Det vi trenger nå er ikke pekefingre og syndebukker, men løsninger. Næringsministeren skal likevel ha honnør for at han har forsøkt å løfte enkelte tiltak etter at opposisjonen på Stortinget satt ned foten i fjor sommer og vedtok en rekke grep for å styrke konkurransen nettopp i verdikjeden for dagligvarer.

Det er imidlertid utfordrende – og neppe egnet til å gi et godt samarbeidsklima – at han bruker begreper som at «det er helt Texas» og «cowboyvirksomhet» om bransjen. Landbruksministeren har hevdet, gang på gang, at «det er noe som ikke stemmer» i bransjen.

Regjeringen etterlater med det et inntrykk av en useriøs bransje. Det er uheldig, og det bidrar til at flere av de flinke butikkansatte vi roste og var stolte av under pandemien, nå opplever å grue seg til å gå på jobb, fordi de får kjeft av kunder som mener prisene settes for høyt av butikkene. Sånn kan vi ikke ha det.

Nå må vi ta grep for å dempe prisveksten på kort sikt, og sette i gang tiltak for å styrke konkurransen på lang sikt. Det er åpenbart behov for flere aktører blant dagligvarekjedene. Tre aktører gir ikke forbrukerne det mangfoldet de fortjener, og det svekker konkurransen i verdikjeden. Det har vært en utfordring lenge.

En utvidelse av strømstøtten for bedrifter, slik Høyre har foreslått, vil bidra til å dempe presset på matvareprisene på kort sikt. En litt mindre bratt økning i målprisen og gjennom det en mindre økning i prisen på enkelte matvarer ville også bidratt direkte.

I tillegg har Konkurransetilsynet avdekket at flere enkeltvarer har unødvendig høyt tollvern, og at de kan dempes noe uten at det går på bekostning av norsk landbruk. Alle disse tiltakene hadde kunnet hjelpe på matvareprisene på kort sikt. Regjeringen er ikke villig til å vurdere noen av dem. Det skorter på tiltak, men er gått inflasjon i utredninger.

På lang sikt må vi bryte ned etableringshindrene som gjør at vi ikke får flere aktører inn i markedet. Vi må sørge for at det ikke foregår usaklig prisdiskriminering, og vi må passe på at den vertikale integrasjonen i markedet ikke går på bekostning av mangfoldet eller forbrukerne.

Før sommeren i fjor fremmet en samlet opposisjon en rekke tiltak for å styrke konkurransen i verdikjeden for dagligvarer. Regjeringspartiene endte til og med opp til å stemme for disse forslagene til slutt.

Flere av dem skulle regjeringen ha levert på før fjoråret var omme, det har ikke skjedd. Nå må regjeringen slutte å bruke tid på pressekonferanser og retorikkfylte medieutspill og gjennomføre det Stortinget har bedt om. Da kan vi komme i gang med tiltak som kan hjelpe på konkurransen, og kanskje også dempe den prisveksten vi nå ser på dagligvarer.