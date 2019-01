Dyra skal ha det bra

Dei fleste av oss er positive til at vi held husdyr til nytte for oss menneske. Det gir oss både mat og klede. Dette er inga ny oppfinning. I 10.000 år har menneske hatt husdyr.

Ein føresetnad for å kunne forsvare husdyrhald er at dyra har det bra. Dyrevelferdsloven seier det slik: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for menneske. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.»

Kva som er god dyrevelferd har endra seg over tid. Krava som vert stilt til dyrehald i dag, er noko heilt anna enn for berre nokre tiår sidan. Diverre har debatten om dyrevelferd har gått av skaftet i det siste.

Eit døme er at daglegvarekjedene, etter press frå dyrevernorganisasjonar, har bestemt at egg frå høner som lever i miljøinnreiing ikkje er godt nok. Berre egg frå frittgåande høner er godt nok. Dette til trass for at fagfolk ikkje er samde om kva driftsform som er best for dyra.

Eit anna døme er at Høgre, Frp, KrF og Venstre har bestemt seg for å innføre eit forbod mot pelsdyrhald i Noreg. Dette skjer til trass for at Mattilsynet finn lite avvik i pelsdyrnæringa, og at produksjonen ved eit forbod i Noreg vert flytta til land med lågare krav til dyrevelferd.

God dyrevelferd kan ikkje målast ut frå korleis me som menneske ville ynskt å ha det om me var dyr. For det fyrste må me ta omsyn til at me skal drive moderne og effektiv matproduksjon. For det andre har dyr andre behov enn me menneske har. God dyrevelferd må altså definerast ut frå kunnskap om dyra og moglege produksjonsmetodar.

Eg saknar nokon som fortel historia om korleis livet på garden eigentleg er.

Eg trur dei fleste husdyr i Noreg lever gode liv. God dyrevelferd er eit fortrinn for norske bønder, men det krev at ein i større grad formidlar til folk flest korleis kvardagen til dyr som kyr, griser og høner er i Noreg.

Annonse

Her er eg uroa over at dei som fortel historia om norske fjøs er i kvar si grøft. Dyrevernorganisasjonane ynskjer å vise fram skrekkbiletet, medan motsvaret frå jordbruket ofte vert bilete av snakkande kyr og griser som vert borne rundt på tunet. Ingen av delane er sanninga.

Eg saknar nokon som fortel historia om korleis livet på garden eigentleg er. Eg trur folk flest i Norge ville sjå at det er dyrevelferd som er meir enn god nok. Eg har lyfta spørsmålet om dette ikkje er ei oppgåve som opplysningskontora til jordbruket kan og bør ta seg av. Det er jo gale om nokon vert vegetarianarar på feil grunnlag.

Ei anna side ved dyrevelferd er tilsyn. Denne oppgåva ligg til Mattilsynet. Eg trur alle er samde om at dyr, forbrukarar og bønder er tent med å ha eit godt og velfungerande tilsyn. Det er ikkje til å kome unna at det har vore mange konfliktar mellom Mattilsynet og bønder dei seinaste åra.

Eg har lese om mange slike saker i media og eg blir også kontakta direkte frå frustrerte bønder. Eg er ikkje i tvil om at det er mange døme på at Mattilsynet har oppført seg feil i samband med tilsyn. Men eg trur og det finst døme på at bønder meiner at Mattilsynet gjer feil når dei fattar vedtak som er i tråd med regelverket.

Eg meiner at den nye landbruksministeren har ei stor oppgåve med å byggja opp att tilliten mellom bønder og tilsyn. Her må ein ta omsyn til det ulike styrkeforholdet som er mellom enkeltindividet/bonden på den eine sida og staten/tilsynet på den andre.

Ei av årsakene til at dette har utvikla seg negativt, har vore at dei tre førre Frp-statsrådane i landbruksdepartementet har trudd at dyrepoliti er svaret. Ein politisk gimmick kan ikkje erstatte eit velfungerande og kompetent tilsyn. Målet må vera at bonden opplever at Mattilsynet er på lag med bonden og ingen skal, utan grunn, føle frykt når det kjem tilsyn.

Krava til dyrevelferd vil vera annleis om 10 år enn i dag. Det er likevel viktig å vera klar over at ingen regler og ingen tilsyn vil vera like viktig for dyrevelferda som engasjerte og dyktige bønder som er glad i dyra sine. Eg meiner og at dyrevelferd vil vera eit argument for å ikkje jobbe for stadig større bruk.

Dyrevelferda i norsk landbruk er det grunn til å vera stolt over. Slik kan og må det også vera i framtida. Men då må me våga å diskutera dette og me må få slutt på at det er ekstremistane i til dømes Noah som leier an i den offentlege debatten.

Høner i hagen ser sikkert bra ut. Men det er ikkje ein måte å drive framtidsretta matproduksjon på om ein har som mål å brødfø ei stadig veksande befolkning. Det er ikkje sikkert det er det beste for dyra heller.