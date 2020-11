Fra Reality-showet «The Apprentice» fra 2003 husker jeg Donald Trump skulle finne en kandidat til sin organisasjon. Hver uke fikk han sagt; «du har sparken» til en eller flere av deltagerne. Akkurat det tror jeg han likte godt.

Les også: Joe Biden har vunnet presidentvalget

Han kunne oppføre seg nebbete og nedlatende til de som ikke gikk videre, og var tydelig på at det var han som stod for spillereglene, noe som passer han godt. Men å leke i egen andedam med utgangspunkt i egen bedrift blir noe helt annet enn å styre et helt land.

Nå er det din tur til å få sparken, Trump! Og dette gjøres ikke på din forretningsmessige måte. Spillereglene for demokratiet ble laget mange generasjoner før du ble født. Og de står seg. Heldigvis. Det er for å skape trygghet, rettferdighet og troverdighet overfor folket i et statslederbytte for de ulike nasjonene med slikt styresett.

Nå ser vi godt at demokratiets spilleregler veier mye tyngre enn en enkelt president, som ikke vil godta valget. Det hjelper lite om nære venner eller familiemedlemmer roper sammen med sin kandidat. Det er stemmene som teller, og vedtatte spilleregler som gjelder.

Hadde nåværende president hatt noen manerer igjen, ville det være på tide å ta ansvar. Stramme seg opp og gjøre som Obama gjorde daTrump vant; takke for tilliten i den tiden han satt, for så å gratulere både Joe Biden og Kamala Harris! Det er det amerikanske folk som har bestemt hvem som skal styre landet - også denne gangen.

En valgthriller er over, og vi kan puste lettet ut. Det blir spennende å se hvordan oppryddingen blir og hvor veien går videre for det amerikanske folk nå med det nye solglimtet av en president.

For, fra nå av kan vi få Nato-samarbeidet på enda bedre kurs igjen. Det vil også trygge oss her hjemme. Det å vite at USA fortsatt vil være der for oss, gjennom Nato-medlemskapet, er utrolig viktig. Og at vi sammen kan jobbe for å forsvare andre land.

Nå puster vi lettet ut. En amerikansk selvopptatt president må om noen uker forlate Det hvite hus.

Annonse

Nå kan vi løftet blikket og sammen se på hvordan vi skal nå Parisavtalens mål igjen. Legge en tydelig kurs, hvor vi tar naturvern på alvor, hvor vi ivaretar økosystemene til både plante og dyreliv, og hvor vi finner de nødvendige løsninger og rammene for å redusere klimagassutslippene.

Det er store oppgaver verden står overfor, og de må løses av seriøse aktører som faktisk vil redde verden, og ikke bare tenke på seg selv. Samhold og fellesskap er viktig for å lykkes med de utfordringen vi står overfor. Tiden er knapp, men målet kan nås, om vi tar de riktige grepene. Vi må opp med tempoet og sette handlekraft bak målene, sammen!

Og nå tror jeg på at lysene igjen kan slås på i FN.

Da jeg var på FNs toppmøte i fjor høst i New York, var temaet at de måtte spare strøm så lysene måtte slukkes og heisene stoppes. Det var et av resultatene etter at Trump tydelig signaliserte at USA ikke skulle betale sin del av FN- kaka lenger.

Nå puster vi lettet ut. En amerikansk selvopptatt president må om noen uker forlate Det hvite hus. Allerede nå ser vi lysgløttene. Etter at valgresultatet ble klart stormet folk ut i gatene for å feire.

Lysgløttene gir håp om en bedre tid for det amerikanske folk. Et lys som skinner der for de andre og ikke bare for seg selv. En demokrat med 50 års politisk arbeid, som vet hva dette handler om. Avsettelsen av en mann som har vært en av de største dramaqueens vi noen gang har sett i politikken.

Ryddejobben til Joe Biden vil bli krevende. Han må etterstrebe å samle et splittet folk. Han må ha visjonene til å løse utfordringene som USA og verden står overfor. Nå handler det om koronakrise, dalende økonomi og handelskrig mot Kina. Lørdag registrerte landet over 127 000 nye smittetilfeller i løpet av ett døgn. Vi har sett planene Biden har knyttet til pandemien. Og med den er han godt i gang. Men enkelt blir det neppe.

Les også: Det er nå vi må lære av USA

Den 20. januar 2021 avlegger Biden etter alt å dømme ed som USAs 46. president. Han overtar et land som ser ut til å være dypt splittet. Men under hele valgkampen har Biden sagt at han skal være en president for alle, uansett politisk farge. Han vil også spille på lag med republikanerne, noe som blir viktig for å få flertall i senatet og sette handlekraft bak de nye visjonene.

Endelig ser vi lyset i mørket.