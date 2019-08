Det verkar som at regjeringa sjølv ikkje veit at dei sentraliserer Noreg

Det er no mindre enn to veker til valet. På den eine sida kjennest det ut som ei æve. På den andre sida er det alt for få dagar att til å få gjort alt ein skulle før valdagen.

Eg overdriv ikkje når eg seier at det ser bra ut for Senterpartiet. For fire år sidan gjorde me eit godt val på 8,5 prosent. No er ambisjonane høgare. Det som er gledeleg er at dei gode meiningsmålingane til Senterpartiet gjer at både media og dei andre partia må forhalde seg til distriktspolitikk. Det er lett å merke at dei ikkje liker det.

Sjølv i eit land der me liker å snakke om lokalt sjølvstyre, så heng lokal og nasjonal politikk tett saman. Det vil difor gje ei ekstra kraft for bygder og distrikt på Stortinget om det etter valet vert hundrevis av nye Sp-representantar rundt om i heile Noreg.

Det som uroar meg mest med regjeringa sin sentraliseringspolitikk, er at det ikkje verkar som regjeringa sjølv veit at dei sentraliserer Noreg.

«Dei der oppe i nord» har eg nokre gonger høyrt politiske motstandarar seie om folk i Nord-Noreg. Det er ei formulering som avslører mykje. Ein snakkar om folk som om dei er nokon andre enn oss.

Min partileiar Trygve Slagsvold Vedum snakkar ikkje om "dei der oppe". Han har vore så mykje i nord at eg fryktar han snart får nordnorsk slang på hedmarksdialekta.

Det som uroar meg mest med regjeringa sin sentraliseringspolitikk, er at det ikkje verkar som regjeringa sjølv veit at dei sentraliserer Noreg.

Nationen har gjennom ei rekke artiklar dokumentert sentraliseringa på ein strålande måte. Nationen skildrar det som folk rundt om i landet merkar og føler, nemleg at stadig meir vert bestemt stadig lengre borte.

I den motsette enden finn me pressefolk som forstår like lite av Distrikts-Noreg som ein middels Venstre-politikar. Dei har det til felles at dei har sin eigen podkast heile gjengen: «Aftenpodden», «Siste med Marie Simonsen» og «Giæver og gjengen». Det er fornøyeleg å høyre analysar av distrikta som ein berre treng ein tur på samvirkelaget for å forstå er feil.

Den billigaste setninga som får både avisredaksjonar i hovudstaden og Ap-strategar på Youngstorget til å humre er denne: «Senterpartiet seier berre nei og har ingen løysingar.»

Annonse

Det er berre det at folk ikkje er så dumme som dei trur. Folk forstår kva som er alternativa. Når Sp seier nei til å flytte politiet bort frå folk – så forstår folk at vårt alternativ er eit politi som kjem når dei treng det.

Regjeringa si forteljing er at utan politireforma vil det vera fritt fram for terroristar og kriminelle på nett. Senterpartiet godtek ikkje at det er nokon motsetnad mellom å gi folk tryggleik i heile landet og det å bekjempa pedofile på nett. Det forstår folk.

Ei anna sak der me seier nei, er til regjeringspartia sitt forbod mot pelsdyrnæringa. Her er Senterpartiet si løysing å framleis nytte slakteriavfall til å produsera eit miljøvenleg plagg som gjer oss eksportinntekter. Vårt alternativ er å ikkje knuse økonomien til nær 200 familiar. Det forstår folk.

Ei tredje sak der me seier nei, er til EU. Sidan du som les dette også les Nationen, så veit du at alternativet til å vera med i EU er å ikkje vera medlem i EU. Det er vår løysing.

Når Senterpartiet seier nei til å importera kjøtt, så er vår løysing å produsera det sjølv i Noreg. Slik kunne eg halde fram i sak etter sak. Det å seie at Senterpartiet ikkje har løysingar er berre eit dårleg retorisk knep.

Det er oppsiktsvekkjande at folk som er tilsette i avisredaksjonar for å forstå kva som skjer, ikkje forstår dette.

Det skjer mykje bra i lokalsamfunn rundt om i landet. Det gler meg stort. Samstundes er det mange som kjenner på at dei blir «oversett, overhørt og noen ganger overkjørt» (For å låne tilbake Støre sine ord). Eg trur at den kraftige reaksjonen på sentraliseringa kjem nettopp fordi folk har overskot til å kjempe imot.

Når til dømes laksepris eller aluminiumspris er høg og folk har jobb så har dei krefter til å kjempe for lensmannskontoret sitt, sjukehuset sitt og fylket sitt.

Valet i haust er viktig for norske bygder og distrikt. Får sentraliseringa halde fram dei neste åra så kan mykje gå tapt.

Meiningsmålingane til Senterpartiet er gode om dagen. Eg opplever likevel eit Senterparti som er audmjuke og held beina stødig planta på jorda. Eg er og stolt av at Senterpartiet ikkje er eit parti som tek opp meiningsmålingar for å finne ut kva folk er opptekne av for å kunne tilpassa partiet sin bodskap til det meiningsmålingane seier.

«Tenester nær folk» og «Ta heile Norge i bruk» er nemleg bodskap som er supermoderne og står seg over tid.