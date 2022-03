Det norske, lokale eierskapet i oppdrettsnæringen er i fare

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Svimlende 37 millioner måltider sjømat eksporteres hver dag ut av landet. Det er også en næring som holder liv i kystsamfunnene våre og sikrer bosetting langs hele kysten. Dette er mye takket være at norsk oppdrettsnæring preges av lokalt eierskap. Eierne både bor og arbeider der verdiene skapes. Ofte er selskapene familiedrevne.

Nå står det unike norske eierskapet i oppdrettsnæringen i fare. Vi risikerer en flukt av lokale eiere fra norskekysten. Småselskaper kan bli kjøpt opp av store børsselskap eller av utenlandske eiere.

Årsaken er at regjeringen og stortingsflertallet endrer beregningen av formuesskattegrunnlaget for fiskeri- og oppdrettstillatelser fra og med inntektsåret 2022. Endringen ble foreslått av Solberg-regjeringen og innført av Støre-regjeringen. Det er bare Fremskrittspartiet som synes at dette er en svært dårlig idé.

Kort fortalt går endringen ut på at fiskeri- og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 skal inngå i formuesskattegrunnlaget. Det er også bestemt at auksjonspriser bør benyttes som utgangspunkt ved egenfastsettingen av formuesverdien av oppdrettstillatelser.

Regjeringen argumenterer med at dette bidrar til en mer rettferdig beskatning. Det er for så vidt en edel begrunnelse, men konsekvensene kan bli svært alvorlige. Næringen selv og lokale myndigheter, blant annet en rekke ordførere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i kystkommuner, advarer om at kystsamfunnene til syvende og sist blir skadelidende.

Endringene fører nemlig til at mange eiere av oppdrettsselskaper får en dramatisk økning i formuesskatten. Trøndelagsselskapet SinkabergHansen AS har for eksempel beregnet at utbytte- og formuesskatten vil øke med 60 millioner kroner hvert år.

De to siste årene har selskapet investert over 2 milliarder kroner i utvikling av egen bedrift og i lokale aktiviteter slik som sportshaller og kulturarrangement. Med det nye skatteregimet må videre planer om å investere i videreforedling, nye tekniske løsninger og nye lokale fôrråvarer kanskje legges i skuffen.

I tillegg til mer formuesskatt kommer også andre skatteskjerpelser fra Støre-regjeringen. Hvis vi også regner med den økte satsen for både utbytte- og formuesskatt samt den reduserte aksjerabatten, vil økningen i sammenlagte utgifter bli dramatisk.

Ifølge Salmon Group, Norges nest største nettverk for lokale produsenter av laks og ørret, vil en familieeid bedrift på Vestlandet med to tillatelser øke formuesskattegrunnlaget med 427 millioner kroner. Selskapets utbyttebehov for å dekke formuesskatten vil øke med 6,1 millioner kroner. Formues- og utbytteskatt vil øke med opp mot utrolige 800 prosent.

Mange små og mellomstore oppdrettere vil altså få økt skatt på flere titalls millioner hvert år. Disse må dermed ta ut store verdier i form av økt utbytte for å dekke formuesskatten. Dette er midler som ellers kunne blitt benyttet for å videreutvikle virksomheten, nye investeringer og teknologiutvikling.

Resultatet kan bli at små, familieeide selskaper er nødt til å selge selskapene eller gå på børs. Det vil pulverisere det lokale eierskapet. Makt og beslutninger vil flyttes bort fra kystsamfunnene der verdiskapingen faktisk skjer.

Vi må også huske på at utenlandske eiere ikke betaler formuesskatt overhodet. Det betyr at norskeide oppdrettsselskaper vil stille svakere i en tøff konkurranse mot utenlandskeide selskaper. I mange tilfeller vil det lønne seg å selge ut av landet. Om noen få år kan de små, familieeide bedriftene være historie.

Skatteendringen vil samlet sett føre til konsolidering, økt børsnotering, sentralisering og økt utenlandsk eierskap. Dette vil svekke samfunnsutvikling, verdiskapning og sysselsetting i distriktene, særlig i kystkommuner der oppdrettsselskapene er hjørnesteinsbedrifter.

Jeg mener det har stor verdi at bedriftseiere og bedriftsledere omgås de ansatte også utenfor jobben, på butikken, på foreldremøter og på fotballkamper – rett og slett fordi man bor i de samme lokalsamfunnene og lever i den samme virkeligheten. Med flertallets forslag om nye skatteregler kan denne virkeligheten være en saga blott, dessverre.

Litt etter litt gjør man det mindre attraktivt å være norsk eier av norske bedrifter.

I Hurdalsplattformen har regjeringen en ambisjon om å «Gjennomgå ordningene med tillatelser i havbruksnæringen for å sikre fortsatt mangfold og lokalt eierskap.» Akkurat nå er det det motsatte som er i ferd med å skje. Jeg håper at regjeringen tar en ny vurdering av skatteendringene.