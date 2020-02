Det konservative klimasviket

Som konservativ har jeg «vokst opp» med at alt vi gjør handler om å forandre samfunnet for å bevare det som er godt ved det. Ta vare på det gode, og sakte, men sikkert gjøre forbedringer. Frisk luft, ren sjø, stabilitet i klimaet. Vi konservative liker det som er forutsigbart og trygt. Tradisjoner. Gode, gamle Norge.

Men Norge endrer seg på denne generasjonens vakt, og vi klarer ikke å forandre for å bevare. Vi lever i et av verdens rikeste og roligste land, klimaendringene fører ikke til krig og masseflukt hos oss. Hos oss betyr det mer nedbør, flom og skred, og endrede forutsetninger for landbruket. Klimaendringer betyr ukontrollerbare endringer. Endringer vi konservative ikke liker.

Så hvorfor har det tatt så mange år før vi har våknet? Og hvorfor er motstanden så sterk i ultrakonservative, eller som de vel liker å kaller seg «positivt nasjonalistiske» kretser? I ærlighetens navn kan ikke vi som vanlig konservative hevde at vi historisk sett har stått på barrikadene i klimakampen heller, selv om det finnes hederlige unntak. Margaret Thatcher var tidlig ute med sin tale til FN i 1989, det samme var Syse med innføringen av CO2-avgiften.

Det virker likevel som vi ikke ønsker å ta inn over oss at vi selv er årsaken til ødeleggelsene vi nå ser. Det er lettere å bare nekte. Å bade i oljepenger er liksom ikke like deilig med en bismak av klimaødeleggelse på samvittigheten. Da må vi innrømme at valgene vi selv har vært med på påvirker det trygge, gode og forutsigbare Norge.

Nasjonalister forholder seg ikke til resten av verden, så der skilles våre veier ganske markant ad. Hos de klassisk konservative norske politikerne har alltid internasjonalt samarbeid står høyt på agendaen. Vi har ikke noe verdensomspennende imperium i ryggen, verken i dag eller historisk, så vi har måttet alliere oss med dem som er større og sterkere enn oss. Ganske grunnleggende, egentlig, selv om de «positivt nasjonalistiske» i Norge fortsatt er overbeviste om at våre 5 millioner innbyggere kan hamle opp med både, Putin, Trump og Xi Jinping samtidig – med en arm på ryggen. Da er det jo et paradoks at de nærmest i samme åndedrag hevder at «lille Norge» ikke kan bidra på klimafronten fordi vi er så små og ubetydelige.

Likevel er det ingen tvil om at vi er annerledes i Skandinavia. Jeg vil påstå bedre. Vi har verdens flotteste natur, det er renere her, det er tryggere vi er lykkeligere – og vi er stolte av det vi har, hvilket SAS smertelig erfarte nylig.

Men det er i ferd med å endre seg. For selv om vi allerede er i front, vil endringene vi nå går gjennom påvirke det norske samfunnet i større grad enn vi til daglig tenker over. Er du opptatt av gode, gamle Norge, den friske naturen, de krystallklare fjordene, eplene fra Hardanger, jordbærene fra Vestfold og verdens beste fisk, da er du opptatt av klima. Da er du opptatt av Norge.

Skal vi ta vare på gode, gamle Norge må vi brette opp ermene og ta tak. Sånn folk i generasjonene før oss alltid har gjort. Vi må bare, som alle andre før oss, tenke nytt. Å være konservativ betyr ikke å nekte å endre seg. Det betyr å gjøre det du må gjøre for å ta vare på det du bryr deg om. Jeg bryr meg om det landet jeg vokste opp i. Jeg bryr meg om at dem som kommer etter oss skal få oppleve alt det fantastiske Norge har å by på.

Det er derfor vi må elektrifisere sokkelen og kutte utslippene fra den aller største kilden til utslipp i Norge, oljesektoren, det er derfor vi må få på plass CCS i industrien så vi fortsatt kan drive med industri og verdiskaping. Vi er allerede på god vei i transportsektoren, men vi må faktisk klare å nå nullutslipp, selv om de mange nasjonalister gjerne deler artikler fra en eller annen nettside sponset av tysk bilindustri om hvor ille elbiler er. Vi trenger kraftkabler for å selge og kjøpe strøm, og før du nå brenner avisen i hvitglødende raseri, det er bra for Norge, for kraftkommunene våre og vil gjøre norsk strøm billigere på sikt.

Alle eventyr har en slutt, etter hvert også oljeeventyret. Oljen har gitt oss fantastisk rikdom, og et svært godt utgangspunkt for å klare oss inn i krevende omstillingstider. I eventyret er det den nytenkende Espen Askeladd som vinner, mens lite omstillingsvillige troll taper alt. Klarer vi omstillingen til et grønnere Norge, blir det ikke bare en seier for oss konservative, men for hele kongeriket.