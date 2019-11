På oppdrag fra regjeringspartiene sammen med Ap og KrF ble det i fjor startet en utredning av hvordan en beskatning av grunnrenten havbruksnæringen skal utformes. Forrige uke kom utvalget med sine anbefalinger.

Ullstein-Moe-utvalget er enstemmig i at det er rett og rimelig med en beskatning som gjør at superprofitten laksenæringen i dag nyter godt av også skal komme kystsamfunn og fellesskapet til gode. Utvalgets medlemmer, bestående av representanter fra NHO, LO, kommunene, eksperter og professorer, er alle enig i at næringen nyter godt av Norges fantastiske havområder og fellesskapet får marginalt tilbake for det.

Uenigheten i utvalget er hvordan beskatningen konkret skal utformes. Flertallet anbefaler en modell inspirert fra kraftnæringen, hvor kommunene får en andel av inntekter fra produksjonen, mens resten av samfunnet får en andel av det ekstraordinære overskuddet. Mindretallet anbefaler å utvide dagens løsning med en avgift på produksjon. Flertallets løsning vil gi mer til fellesskapet enn mindretallets.

For SV er begge modeller interessante. Det viktigste for SV er at rikdom skapt på fellesskapets ressurser også skal komme fellesskapet til gode. Våre felles naturressurser skal aldri få bli en melkeku for de få, det skal komme de mange til gode. Det er akkurat slik vi har gjort det med olja og kraften, og sånn vi vurderer det med mineralene og vinden.

Oppdrettsnæringens historie er fascinerende. Moderne havbruk hadde sin fødsel på slutten av 60-tallet, som en parallell til oljenæringen, med nasjonal satsing og tilrettelegging – men i helt annen skala. Også her har det vært store statlige forskningsprogrammer, målrettet støtteordninger og direkte statlige investeringer.

Innovasjonsevnen til pionerene har vært imponerende og verdig en stolt plass i norsk industrihistorie. Veien fra røde bunnlinjer til dagens enorme overskudd har vært lang og tøff. Mange har tapt mye, og mange har tjent mye på ferden.

I dag er næringen blant Norges største eksportnæringer. Vi er verdens største eksportør av laks. I 2018 ble det slaktet svimlende 269,5 millioner laks og 18 millioner regnbueørret her til lands. Staten har solgt sine egne konsesjoner, blant annet til det da lille oppdrettsselskapet Marine Harvest, som i dag heter Mowi, verdens største lakseprodusent. Næringen har ikke bare kommet seg over oppstartskneika, den er nå vel etablert og går så det griner.

Annonse

Hele denne reisen har vært bygd på en forståelse av at verdiene blir skapt på fellesskapets ressurser. Næringen har fått en beskyttet rett til å bruke arealer som tilhører fellesskapet til å bygge en ny næring. Ekstrabeskatning for denne bruken har ikke vært aktuelt tidligere fordi næringen ikke har vært nok etablert. Nå er tiden her for at bruken av fellesskapets ressurser også skal komme fellesskapet til gode.

Utflagging er selvsagt tomme trusler – alle som kjenner næringen vet at norsk kyst og fjord er perfekt for havbruk.

Ifølge Ullstein-Moe-utvalget har oppdrettsnæringen samlet sett betalt inn rundt 6,8 milliarder kroner til det offentlige for sine lisenser, men de fleste tillatelser er gitt bort billig eller gratis. Samlet verdi av tillatelseskapasiteten langs kysten er på 200 milliarder kroner. Dette utgjør bare tre prosent av de samlede verdiene de sitter på.

De aller fleste ser det rimelige i at fellesskapet nå skal motta en rettmessig andel av overskuddet. Til og med Dagens Næringsliv støtter innføringen av grunnrenteskatt, en avis som ikke akkurat kan kalles sosialismens talerør. På lederplass uttaler de at: «Å skattlegge den ekstraordinære profitten i disse selskapene er ikke kommunisme, men det er markedsøkonomi i praksis.»

Ikke overraskende er næringen uenig. Men jeg må si jeg er skuffet. Den rikdommen eierne i næringen har bygd de siste årene er et resultat av nasjonal satsing, fra forskning til næringsstøtte og tillatelser til å bruke fellesskapets arealer gratis. Det er som en må gni seg selv i øynene når en leser utsagn fra enkelte eiere, som har tatt ut flere hundre millioner i utbytte bare de siste årene, får seg til å si at «vi må ikke bli skattet i hjel» eller truer med å flagge ut virksomheten sin om skatten innføres.

Utflagging er selvsagt tomme trusler – alle som kjenner næringen vet at norsk kyst og fjord er perfekt for havbruk. Det er derfor produksjonen skjer her, ikke i land med vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår og lavere skattenivå.

Men skamløsheten er ikke tom – den vitner om en stygg moral som aldri tidligere har hatt fotfeste her til lands. Heldigvis.

Da Norge innførte grunnrenteskatt på norsk sokkel var også oljeselskapene sterkt kritiske og truet med å flagge ut. Men norske politikere stod på sitt og innførte skatten, som nå er på 56 prosent. I dag sitter Norge på 10.000 milliarder oljekroner i oljefondet. Hvordan hadde den norske velferdsstaten Norge sett ut uten at vi hadde gjort det kloke valget som vi gjorde den gangen på 70-tallet, til tross for at både Esso og Phillips og Shell truet med å forlate Norge?

Hvorfor har regjeringspartiene bråsnudd i denne saken? Det var de som tok initiativ til utredningen. Det var finansminister Siv Jensens opprinnelige forslag til modell utvalget har jobbet videre med. Men på et eller annet tidspunkt sluttet regjeringspartiene å se fellesskapets interesser. Mon tro om valgkampstøtten disse partiene har fått fra oppdrettsnæringen har noe med saken å gjøre.