Det brenner i “The Shining City on the Hill”

Det vi var vitne til 6. januar var et terrorangrep på et av verdens viktigste demokratier. Det har ulmet lenge – og det ulmer fortsatt. Det er viktig at vi her i Norge forstår hva som har skjedd, legger naiviteten til side og faktisk tar innover oss at vi ikke er immune for strømningene resten av verden sliter med.

Alle som har fulgt Trump ante at dette kunne skje. Men ulmingen startet lenge før Trump.

Demokratiet i USA har vært under angrep i flere år. Få land har hatt en så markant nedgang i tilliten til demokratiet som USA. Dette til tross for at USA i store deler av moderne historie har sett på seg selv som «A Shining City on a Hill», et uttrykk brukt av både Kennedy, Reagan og Obama for å illustrere USAs rolle som forbilde for de som kjemper for frihet og demokrati i andre land.

Over hele kloden har vi de siste årene sett økende grad av demokratiskepsis. På 90-tallet var flertallet av innbyggerne i de fleste demokratiske land fornøyde med demokratiet. Fra rundt 2005 begynte tilliten til demokratiet å falle drastisk. Dette ble i USA dramatisk forsterket av finanskrisen. I dag er tilliten til demokratiet i de aller fleste demokratiske land lavere enn registrert noen gang. Fallet er stort, på alle kontinenter.

I vesten har økende polarisering, økonomisk usikkerhet og fremveksten av populistiske partier bidratt til å svekke tiltroen til demokratiets institusjoner. Dette har i sin tur bidratt til å gjøre demokratiseringsprosessen i land som i dag er hybridregimer vanskeligere. Noen svært få land skiller seg likevel ut, og Norge er ett av dem.

I Norge har tiltroen til demokratiet faktisk økt. Det gjør oss mer motstandsdyktige for terrorangrep lik det vi så i USA. Likevel har vi smertelig fått erfare at det ikke trengs en hel bevegelse for å angripe demokratiets hjerte. Alt som trengs er en ensom, radikalisert ung mann.

Retorikken i USA smitter også over på oss. Sosiale medier har gitt oss mye. Samtidig har de også dannet grunnlaget for ekkokamre der konspirasjonsteorier og feilinformasjon får flyte uimotsagt.

Flere blir radikaliserte hjemme innenfor fire vegger, bak en dataskjerm. En politiker som holder flammende appeller som støtter opp om det samme forvrengte narrativet, blir med ett en som tenner et håp. Uten at du får med deg at han i virkeligheten tenner på noe helt annet. I USA er Trump mannen med fyrstikkene.

I Norge er likevel forskjellene mindre. Faktisk blant de minste i verden. Det er det viktig å hegne om.

Vi har tillit både til hverandre og demokratiet. Valgsystemet vårt gjør at mindre grupper blir både hørt og representert (til og med i regjering). Vi har høy utdannelse, noe som henger tett sammen med tillit til politiske institusjoner. Det er like mange høyt utdannede i USA, men i Norge er utdannelse gratis, og alle kan få studielån. I USA må du helst ha foreldre som betaler utdannelsen din.

Samtidig er det viktig at vi er klar over at selv om de norske institusjonene er sterke, kan de også politiseres som i USA. Domstolene er et eksempel på nettopp det. De kan raskt politiseres dersom regjeringen eller Stortinget skulle ønske det. I 2020 har vi også sett eksempler på at saker som etter norsk sedvane skulle vært løst i Stortinget, blir sendt til Høyesterett. Det institusjonelle vernet mot de tendensene vi ser andre steder i verden er ikke like sterkt i Norge som vi liker å tro.

Norge er likevel annerledes enn USA – og derfor bør vi være varsomme med å importere debatter derfra. Å skule på «eliten» er ikke noe norsk fenomen. Det er derimot et fenomen enkelte norske politikere har trykket til sitt bryst. Fordi du hører på det. Fordi det er lett å mene at alle «innafor», som vi kaller Oslo der jeg bor, ikke forstår hvordan «den virkelige verden» er.

Så glemmer vi kanskje fort at 150 av 169 stortingsrepresentanter ikke er fra Oslo. Eller at du faktisk har mellom fire og nitten politikere på Stortinget som er «dine» og kommer fra samme sted som deg. De fleste av dem vil både snakke med deg, møte deg, gi deg råd, men viktigst av alt, høre hvilke råd du har.

Jeg elsker USA, men mye er bedre i Norge. Vi må hegne om tilliten til demokratiet i Norge, gjennom å sørge for at forskjellene i Norge forblir små, at alle kan få seg en god utdannelse, uten at det skal bety noe hva foreldrene dine tjener, at det ikke betyr noe for påvirkningen din om du bor i Vadsø eller på Verdens Ende (ja, det er et sted!).

Men kanskje viktigst av alt, vi politikere må fortsatt være vanlige folk, fra hele landet, som lytter til og er tilgjengelige for alle.