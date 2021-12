Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

No har stemninga nådd kokepunktet. Det er på tide å ta desse bransjane på alvor – som verdiskaparane, det sosiale samfunns-limet og uerstattelege arbeidsplassane dei er.

Næringspolitikk, arbeidsplassar og verdiskaping handlar ikkje berre om å bygge industri. Ikkje berre om teknologibedrifter, grønt skifte og å svi av pengar på auka statleg eigarskap i bransjer der det er av «strategisk interesse for Norge», som det heiter i Hurdalsplattforma.

Bedrifter, verdiar og arbeidsplassar kan også byggast i det små. Utan å gjere så mykje av seg. Utan å bli definert av Ap og Sp til å vere i ein bransje som er av «strategisk interesse for Norge».

Men det betyr ikkje at den lokale puben, kafeen eller kulturbedrifta er der uansett. Og det betyr ikkje at staten kan skalte og valte med dei som vi vil. Som det sto på eitt av mange heimelaga skilt då hundrevis av tilsette i serverings- og utelivsbransjen sist helg demonstrerte framfor Stortinget, med gryter, panner og sleiver i hendene: «Kokker er også vanlige folk».

Mangfaldet i serverings- og utelivsbransjen er enormt. Du finn bedriftene overalt, frå tjukkaste storby til den minste stad i distrikts-Noreg. Du finn bedrifter med skyhøge krav til kvalitet på mat og drikke, og du finn dei som først og fremst er opptatt av å vere ei «open dør» for nabolaget, med enkel servering, god stemning og låge prisar.

Du finn arbeidsplassar for spesialiserte, fagutdanna yrkesgruppar som kokkar og servitørar – og du finn tusenvis av arbeidsplassar for dei som manglar utdanning og elles slit med å kome inn i arbeidslivet, vil ha eit «kvileår» frå anna karriere eller studentar som treng ein jobb på si i studietida.

Felles for dei fleste bedriftene i serverings- og utelivsbransjen er ukurante arbeidstider, store sesong-svingingar i inntekter, relativt låge lønningar, små skilnader mellom dei på toppen og dei på golvet i bedrifta – og ein enorm dedikasjon til arbeidet. Fordi dei ser kor mykje dei betyr for gjestene – kor mykje glede og livskvalitet dei skaper.

Dei glemte?

Som Venstre-ordførar vart eg for nokre år sidan utfordra av Sosialistisk Venstreparti på kvifor kommunen kjøpte inn møtemat til politiske møte på den nystarta kafeen i gata, og ikkje ordna mat i kommunal regi eller ba folk ta med matpakke.

Vel – for meg var det heilt intuitivt. Det handla om at dersom vi vil ha den viktige møteplassen som ein lokal kafé er, så må vi faktisk bruke han. Ikkje sjå på han som «overflødig luksus». For skal vi vere heilt ærlege, er det slik bedriftene i desse bransjane har blitt behandla – ikkje minst under covid-19-pandemien.

Serverings-, utelivs- og reiselivsbransjen har mista tusenvis av tilsette dei to siste åra. Dei har gått gjennom bølgje etter bølgje av permitteringar. Dei har gong etter gong i praksis fått driftsforbod av styresmaktene på kort varsel – kanskje berre nokre timar – utan at kompensasjonsordningar er på plass.

Og når kompensasjonsordningane først kjem, er dei forma ut av byråkratar som ikkje forstår korleis bransjen fungerer i praksis, slik som i runddansen med lønskompensasjons-ordning no i desember.

Ein del bedrifter har allereie kasta inn serverings-forklet. Dei som framleis er her, har utvist ei stayerevne og omstillingsvilje som det berre er å ta av seg hatten for.

Politiske parti på venstresida som er livredde for at nokon i næringslivet skal sitje att med overskot kan også slappe heilt av: Knapt nokon i serverings- og utelivsbransjen har tent seg feite på pandemien. Resultatmarginane er syltynne. Dei fleste har jobba dobbelt så hardt for mindre.

Skal det kome nokon godt ut av denne pandemien, bør ein av tinga vere at vi ikkje lenger tar serverings- og utelivsbransjen, kulturbedriftene og reiselivet for gitt. Dei er verdiskaparar par excellence.

Dei skaper arbeidsplassar som er med å skape det norske mangfaldet. Dei gjer det råd for alle oss andre å leve gode liv uansett kvar vi bur i landet.

Dei som jobbar i desse bransjane er vanlege folk med familiar, huslån og straumrekning som skal betalast – og som er stolte av det dei driv med. Sjølv om dei ikkje er sett på som ei «strategisk bransje» av dei som styrer landet, eller står øvst på LO si prioriteringsliste.

Så når samfunnet no snart opnar opp att i 2022: Ta ikkje lenger serverings-, utelivs- og kulturnæringane for gitt. Bruk den lokale kafeen din, både til kvardag og fest. Ta ei ekstra brus eller øl på puben. Betal for store og små kulturopplevingar med glede, ikkje forvent at du skal få alt gratis.

Og gje alle folka som jobbar i desse bransjane tilbake kjensla av at dei betyr noko. Dei fortener ikkje lenger berre å bli «tatt for gitt».