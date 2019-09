Norge er et langstrakt land, og dialektene er mange, men vi er likevel ganske like. Faktisk blant verdens likeste land. Likevel ønsker enkelte å skape en illusjon av store forskjeller for å nøre opp under et narrativ som gavner deres sak. Dessverre ser det ut til å fungere. Det fungerer også i mange andre land, resultatet er blant annet Brexit og Trump.

Å skape konflikter, for så å overbevise dem som føler seg snytt, er en historisk klassiker. Vi ser det i politikken hver dag. «De som har mest fra før» mot alle oss andre. Oslo mot resten av landet. Elitene mot folk flest. Den klassiske konfliktlinjen mellom by og land, en av grunnkonfliktene som bidro til opprettelsen av Norges to første partier, Høyre og Venstre, ligger dypt i oss nordmenn. Vi identifiserer oss ofte med å være fra byen, eller å ikke være fra byen.

Denne høsten har jeg tilbragt mye tid i innerste Telemark. Jeg har fått en del fordommer knust, og det har flere ganger slått meg at definisjonen av distrikt og utkant handler mye om følelser. De fleste jeg møter fra Telemark, Grenland unntatt, definerer seg som beboere i Distrikts-Norge. Mange av dem bor en forholdsvis kort kjøretur innenfor E18 eller en times tid fra Skien. De har overraskende bra veier, bredbånd har de nesten over alt, strøm har de også, så selv om jeg har hørt at å bruke elbil i distriktet er på grensen til umulig, har de nå i alle fall tett med hurtigladere i Telemark. Glad og fornøyd har jeg kjørt elbil rundt på min ferd inn i Telemarks dype daler, uten det minste rekkeviddeangst.

Jeg bor på landet. På bondegård til og med. Jeg må kjøre bil eller ta bussen til butikken, fordi den er mange kilometer unna. Vi har ikke bredbånd. Jeg føler likevel ikke så veldig på at jeg bor i det som for alle vennene mine fra byen defineres som «gokk». For meg er stedet jeg bor sentralt. Det er fine veier der, bussen går nå en gang i timen i stedet for en gang om dagen, og jeg har jo 4G på mobilen så jeg har klart å gjøre gården om til et høyteknologisk SmartHus.

Mormor hadde ikke SmartHus. Hun vokste opp på en øy i Nordland hvor de ikke hadde strøm. De spiste måkeegg og fisk, og hun måtte ro til skolen som lå på en annen øy. Det var langt til land, og enda lengre til Oslo, både fysisk og mentalt. Det var det åpenbart for folka i Oslo også, som ikke akkurat behandlet henne og andre med samme dialekt særlig pent. I dag har de fleste på den øya vært både i Oslo og utlandet, og reisen inn til land foretas daglig av mange. Så vidt jeg vet skremmer ikke den nordnorske dialekten utleiere i Oslo fra å leie ut til dem lenger heller. Ting har endret seg, Norge er «mindre». Mye handler om helt reelle ting, som veier, fly og internett, som igjen baner vei før følelsen av å være nærmere alt.

Jeg føler egentlig at Telemark er nærme alt. Kanskje fordi det ligger på Sørøstlandet, kanskje fordi det er enkelt å kjøre der på snøfrie veier, eller kanskje fordi jeg selv bor på bygda. De fleste fra Vest-Telemark vil være uenig med meg. Så blir sikkert noen provosert av at jeg definerer Telemark, og øya til mormor, som «sentralt» og vil komme drassende med en rekke definisjoner av hva et distrikt er, men jeg vil likevel påstå at det i høyeste grad har et sterkt subjektivt element i seg. Følelser.

Jeg vil våge å påstå at dette også spiller inn i «elitestemplingen» enkelte strør rundt seg med om dagen. Ja, det er forskjell på om man har mye eller lite makt og om man spiser Grandiosa eller østers til middag. Men elitisme handler også mye om følelser.

Når Donald Trump har klart å få «folk flest» i USA til å føle at han representerer dem og ikke eliten, har mangemilliardæren og eiendomsbaronen vært flink til å spille på følelser. I USA er DC langt unna folk flest. Både fysisk og med tanke på å kunne påvirke dem som holder til der.

I Norge er det ikke sånn. I lille Norge kan hvem som helst rusle inn på Stortinget og få et møte med en hvilken som helst politiker. Jeg har i mine år som politiker fortsatt til gode å si nei til et møte med noen som har bedt om det. Kommunestyrene skriker etter folk som er villige til å stå på lister til valget, og vil du fortelle ordføreren i kommunen din noen sannhetens ord er det sannsynligvis bare å ringe vedkommende. I Norge har vi en enormt flat struktur, det er lett å påvirke folk med makt, eller å være med på å påvirke beslutningene selv.

Likevel får populistene mange til å føle at det ikke er sånn. Det gjør at vi føler avmakt og sinne, som er gode følelser å spille på dersom man ønsker å skape engasjement mot noe eller noen. Ikke la deg forlede.