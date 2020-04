Eg trur ikkje me er i stand til å forstå kor omfattande det som no skjer er. Korkje kva som kan skje med liv og helse om pandemien får herje fritt eller dei økonomiske konsekvensane av dei tiltaka som er sett i verk for å stagge pesten.

Anten det er krise eller ikkje så treng folk mat. Eg har difor lyst å gje ein stor applaus til alle som bidreg til at hjula går rundt for å skaffe folk mat. Alle som produserer mat kan rette no rette ryggen og ta mot applausen.

Bøndene er definitivt ikkje den yrkesgruppa som kjem verst ut av det som no skjer. Krisetiltaka gjer nokre ulemper for bøndene. Mange andre yrkesgrupper opplever at etterspurnaden etter varene eller tenestene dei produserer er heilt borte. Slike er det heldigvis ikkje med mat.

Folk i Norge har mat på bordet under krisa. Det er bra. Likevel viser denne krisa kor sårbare me som samfunn er. Eg skal vera særs varsam med å hovera og seia kva var det me sa. Den tida kjem og skal nyttast til å bu oss betre på komande kriser enn å skåra politiske poeng.

Det er likevel ikkje til å unngå å tenka attende på debatten om beredskapslagring av korn som har vore dei siste åra. Det siste som skjedde i den saka i Stortinget var at KrF snudde og gjekk mot å etablera det i Noreg. Det vart hevda at det var lite truleg at det vart bruk for det. For det andre så var det for dyrt. For det tredje så ville KrF dyrka meir korn i Afrika. Eg forstod aldri det siste argumentet, men eg trur me skulle kjøpa kornet om det vart krise.

Eg hadde fått godkjent av Senterpartiet si stortingsgruppe at det skulle leggast fram eit representantframlegg (dok-8 sak) om beredskapslagring av mat. Planen min var å fremja det i stortinget torsdag 12. mars. Det var dagen alt sa pang. Når me på andre sida av krisa skal handtera saka om beredskapslagring av korn er eg heilt trygg på at ingen vil meina at ei krise er lite truleg, at det er for dyrt eller at me kan handle korn i Afrika.

Alt er sjølvsagt ikkje berre fryd og gammen i landbruket. Den svake krona gjev auka kostnader for dei som nyttar kraftfôr og smittetiltaka gjer det vanskeleg å få arbeidskraft frå utlandet til dei som produserer frukt, bær og grønt.

Det å produsera bær, frukt og grønt er ikkje noko kven som helst kan gjera.

Eg har hatt mykje kontakt med landbruket i denne saka. Både organisasjonar, bedrifter og bønder. Eg har stor forståing for den vanskelege situasjonen dei er i og har og gitt mi støtte til dei tiltaka som er gjennomførde. Dei vil bøte på noko på problemet, men vil definitivt ikkje løysa alt.

Eg er heilt klar på at over tid må me få ei grønt-næring i Noreg som er mindre bygd på utanlandsk sesongarbeidskraft. Tida då me nordmenn kan definera oss som for fine for enkelte yrke er forbi. Men dei som trur dei kan endre dette på nokre dagar denne våren tek feil. No trengst det tiltak for å løyse ei aktuell krise. Fleire nordmenn er berre eit av fleire tiltak som må til.

Det å produsera bær, frukt og grønt er ikkje noko kven som helst kan gjera. Det er ikkje nok med nokre timar eller dagar med opplæring. Mange av utlendingane som kjem har utdanning, kompetanse og erfaring i den jobben dei gjer. Ein kan ikkje i staden setja onkel Svein, som er permittert ingeniør, i grønsaksåkeren å tru at det skal gå bra. Mange tommeltottar er ikkje ein etterspurt kompetanse og det gjeld heilt utan omsyn til tariffløna.

Eg vil likevel understreke kor ekstremt viktig det er at alle bønder som nyttar utanlandsk arbeidskraft syt for at alle smitte- og karantenetiltak vert fylgde til punkt og prikke. Næringa har ikkje råd til eit einaste feilskjær.

Det er ei spesiell tid for oss alle. Eg trur det vil bli betre å vera bonde etter krisa enn det var før. Eg trur og at det vil vera enklare å få aksept for dei verdiane som Senterpartiet står for i samfunnsutviklinga. Anten det gjeld beredskap, smådriftsfordelar, sterke lokalsamfunn eller kor viktig nasjonalstaten er som ramme for folk sine liv.

Det aller beste hadde vore å vakna opp ein dag i senga (Senga Sengana) og oppdaga at desse Korona-greiene berre var ein vond draum. Det skjer nok ikkje – så difor får me kjempa oss gjennom dette saman. For på andre sida er det trass alt noko å gleda seg til.