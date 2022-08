Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

De fleste av mine år som politisk aktiv har jeg vært med på å kjempe mot Erna Solberg sine mørkeblå regjeringer med deres usosiale politikk. Vi husker alle at milliarder i skattekutt ble gitt til de aller rikeste i samfunnet samtidig som Solberg-regjeringa sendte regninga til barn som trengte brillestøtte og folk på arbeidsavklaringspenger. Kuttlista er lang, så jeg rekker ikke å nevne alle som dessverre ble rammet.

Vi var derfor mange som hadde tro på at fjorårets valg, med en ny regjering og hele 100 rødgrønne mandater på Stortinget, skulle føre til en kursendring i norsk politikk. Nå skulle det bli “vanlige folks tur” lovet Arbeiderpartiet gjennom hele valgkampen. Beklageligvis har den første sesjonen på Stortinget vist at dette var å håpe på for mye fra regjeringskameratene Støre og Vedum.

Som en konsekvens, har regjeringas støtte falt dramatisk og Høyre er igjen Norges største parti på flere målinger. Det burde uroe alle som ikke ønsker å se en ny Solberg-regjering allerede i 2025.

Regjeringa må få kontroll på strømpriskrisa. Strøm er en nødvendighet som nordmenn har vært vant til å ha nok av, til en relativt rimelig pris. Strøm som vi alle trenger for å lage mat, ta en dusj eller vaske klær har det siste året kosta skjorta.

Før jul i fjor leste jeg om Melina, i min egen lokalavis Kragerø Blad, som sov i stua ved siden av ovnen for å spare på strømmen. Vi kunne også lese i mediene om Janicke som kjøpte møbler på Finn.no for å fyre med dem. Slik kan vi ikke ha det i kraftlandet Norge.

På sosiale medier har grupper som har strøm-saken som tema fått godt over en halv million medlemmer, som også har resultert i store demonstrasjoner det siste året. I skrivende stund er både Industri Energi og Fellesforbundet tydelige i media på at regjeringa må levere på strømsaken. Det samme er flere og flere av Ap og Sp sine egne ordførere og politikere.

Rødt har foreslått en makspris på strøm på 35 øre per kWt for folk og industri, å begrense eksporten til utlandet, å stille krav til minstevannføring i vannmagasinene, å styrke bostøtteordninga betraktelig mer enn regjeringa, og å sørge for at vi tar politisk kontroll over krafta, for å nevne noe.

Faktisk har Rødt, alene eller sammen med andre partier, stilt hele 30 forslag sist stortingssesjon som kunne vært med på å løse problemene, men som ble nedstemt. Nå mener vi at Stortinget så raskt som mulig må tre sammen for å få kontroll på strømpriskrisa. Det haster for både vanlige folk og for industrien vår. Det kan rett og slett ikke vente til oktober.

Likevel er det ikke bare økte priser på strøm som er et problem om dagen. Prisene på mat, drivstoff og økte utgifter på bolig svir også i lommebøkene til folk. Både Støre og Vedum er trivelige folk, men hvis ikke en regjering med Ap og Sp hindrer priseksplosjonen, vil ikke velgerne være nådige med regjeringspartiene i hverken kommunevalget i 2023 eller stortingsvalget i 2025.

Få har vært like ærlige som Sp-veteran Per Olav Lundteigen. På spørsmål om Senterpartiets nedgang, skyldte Lundteigen på «markedet», under et innslag på Politisk Kvarter tidligere i vår. Han sa at regjeringa i for liten grad hadde «styrt markedskreftene». Jeg kunne ikke vært mer enig med Lundteigen.

Det er også verdt å minne Støre og Vedum om et annet utsagn fra en politisk veteran. Tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, Odvar Nordli, sa en gang at «et langt liv hadde lært han at markedskreftene enda ikke hadde løst ett sosialt problem. Ikke ett eneste ett. Men, du verden hvor mange det har skapt!».

Man skulle tro at Arbeiderpartiet hadde Nordli sine kloke ord mer i ryggmargen, men nå Rødt foreslo makspris på strøm tidligere i vår, var svaret fra den gang olje- og energiminister Marte Njøs Persen fra Ap at vi måtte «la markedet få virke i fred». Mer markedstenkning løser ikke strømpriskrisa.

Det er liberaliseringa av kraftmarkedet som har gjort at vi har disse problemene i utgangspunktet. Det som trengs er et klart brudd med markedspolitikken, som sender strøm ut av landet og importerer skyhøye strømpriser fra Europa.

Regjeringa må ta politisk kontroll over krafta og de må gjøre alt de kan for å bekjempe priskrisa. Da trengs det et skikkelig oppgjør med høyrepolitikken og den økonomiske politikken som lar de aller rikeste få nærmest alt de peker på, mens forskjellene mellom de som har mest og de som har minst øker.

Da må blant annet skatteforliket regjeringspartiene tidligere inngikk med høyresida, oppheves. Vi trenger en politikk som bekjemper forskjellene mellom folk, ikke en markedsliberalisme ute av kontroll, galopperende priser og regjeringas passive «vente og se»-holdning. Det må Ap og Sp tørre å stå for, til tross for klagesangen fra kraftbransjen, rikingene og høyrepartiene.