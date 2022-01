Antallet forfulgte kristne er høyere enn noen gang

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Forrige uke la Åpne Dører frem undersøkelsen World Watch List. Undersøkelsen beskriver situasjonen til forfulgte kristne over hele verden, og funnene uroer meg. Hver dag blir 16 mennesker drept for sin kristne tro, hver uke blir 98 kirker angrepet, ødelagt eller stengt ned og hver måned blir 514 kristne urettmessig fengslet for sin tro.

I tillegg viser undersøkelsen et sjokkerende høyt antall forfulgte kristne. 360 millioner kristne opplever nå svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse og diskriminering – det høyeste nivået siden første gang undersøkelsen ble publisert i 1993.

Autoritære regimer har brukt pandemihåndtering som unnskyldning til å diskriminere og forfølge kristne. I land som Qatar, Myanmar, Malaysia og Kina har kirker blitt nektet å åpne etter nedstengningen.



De siste årene har KrF bidratt til at vi har tidoblet budsjettet til arbeid med tros- og livssynsfrihet, både gjennom Utenriksdepartementet og Norad. Det er jeg stolt av. Men det uroer meg at noe det første den nye regjeringen gjorde var å kutte i pengene som skal gå til å styrke menneskerettighetene.

Jeg håper og forventer at kuttet ikke går utover Norges kamp for trosfrihet globalt. Det har verdens forfulgte troende rett og slett ikke råd til. Kan utenriksminister Anniken Huitfeldt garantere at dette kuttet ikke går utover Norges kamp for trosfrihet globalt? Hva gjør regjeringen for å styrke trosfriheten internasjonalt?

Siden «sportsvasking» er blitt et stadig mer utbredt fenomen, bør regjeringen ta en prinsipiell gjennomgang av sin holdning til å sende representanter for fellesskapet til konkurranser organisert av autoritære regimer.

KrF oppfordrer også regjeringens medlemmer til å holde seg hjemme fra OL. De har brukt pandemien som et påskudd til å legge ned 3000 kirker. Etter OL blir det heller ikke lov til å formidle sin tro på sosiale medier. Det er ingen grunn til at Norge skal bidra til å kaste politisk glans over et stadig mer totalitært kinesisk regime.

Vi er heldige som bor i Norge hvor vi kan tro på det vi vil, men for så mange kristne er ikke det virkeligheten. Dette viser at kampen for trosfrihet er viktigere enn noen gang.