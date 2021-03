«Og det vil kreve ansvarlige politikere som prioriterer klokt istedenfor å love billige fergeturer til folket.»

Aftenposten fornekter seg ikke. Sitatet er hentet fra en anonym lederartikkel sist uke, og bekrefter alle klisjeer om Oslo-borgerskapets navlebeskuende arroganse. Symbolet på uansvarlig pengebruk er noe som berører hverdagsmennesker langt borte, aldri dem selv.

Jeg vil riktig nok tro at flere i redaksjon og omgangskrets benytter seg av ferje daglig. Da til Nesodden, dit mange aktivt flytter for å kombinere godt betalte prestisjejobber i hovedstaden med landlig villaidyll. Men den turen koster en trikkebillett.

I mitt hjemfylke Møre og Romsdal, i Nordland, i flere av de store ferjefylkene, er det derimot alvor. Den kraftige veksten i billettprisen på ferje har gjort store innhogg i familieøkonomien. Folk teller på flytteknappene. Hvordan kan Aftenpostens lederskribenter ha unngått å oppfatte dette, etter debatten som startet med Arbeiderpartiets krav om halvert pris? Det virker noe tungnemt.

I rettferdighetens navn er det likevel noe som bør anerkjennes i den nevnte lederartikkelen: den generelle etterlysningen av ansvarlighet. Jeg er ikke blant dem som fnyser av populisme-begrepet. Det finnes mange eksempler på reell konflikt mellom folkets interesser på lengre sikt og folks følte behov her og nå. Hvis alle alltid får det de vil ha, får ingen det de vil ha. Ingen land har blitt vellykkede uten at upopulære ting har blitt gjort.

Man må gjerne appellere til folks følelser her å nå ved å hevde at slike påstander er nedlatende. Slik man i sin tid kunne ha hevdet at hedersordet «folkeopplysning» er nedlatende. Konflikten mellom kortsiktige ønsker og langsiktige interesser forsvinner ikke av den grunn.

Den folkelige oppfatningen av Dagfinn Høybråtens røykelov i ettertid, viser at dette også er noe folk kan være i stand til å se: «Ja, vi husker at det var upopulært, at vi var negative, men han hadde rett.» Av og til må politikerne gjøre det de ser er nødvendig, selv om folk der og da protesterer.

Aftenpostens problem, derimot, er den manglende viljen eller evnen til å se det langsiktig ansvarlige i ferjeforslaget. I Arbeiderpartiet visste vi at det ville bli godt mottatt blant folk her og nå, men det lå også en overordnet analyse til grunn:

Norge er et lite land med en åpen økonomi. For å opprettholde vår private velstand og offentlige velferd, kommer vi ikke utenom eksportnæringene. De senere årene har vi sett en urovekkende utvikling i samlet eksport. Høyreregjeringen har feilet med sitt viktigste, uttalte prosjekt, en omstilling av økonomien til tiden etter oljealderen.

Arbeiderpartiet har derfor satt et ambisiøst mål om 50 prosent vekst i norsk eksport fram til 2030. Da må det satses over hele landet, ikke minst langs kysten og fjordene. Flere av eksportnæringene med størst vekstpotensial ligger her. De kan ikke vokse uten at folk etablerer seg og trives nær jobbene de tilbyr, med mulighet til pendling uten for store kostnader.

Halvering av ferjebillettprisen, sammen med økt pendlerfradrag, er derfor små, men håndfaste deler av Arbeiderpartiets større prosjekt for Norge. Forsvaret for EØS-avtalen er en annen del. Styrking av velferdsstaten en tredje. Industrien, eksportnæringene og velferdsstaten er distriktenes beste venn. Distriktene er industrien og eksportnæringenes beste venn. Et helhetstenkende, ambisiøst parti ser dette. Et ansvarlig parti ser dette.

Kanskje gjør man også det i Aftenpostens kommentarredaksjon en vakker dag. Det er lov å håpe.