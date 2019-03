Aldri glem bærebjelkene

Advarsel: Jeg er ingen historiker. Så enhver kranglefant med professortittel kan sikkert plukke dette innlegget fra hverandre.

Først er det viktig å komme med noen grunnleggende fakta vi må forholde oss til: Norsk jordbruk er i stand til å produsere mer enn det folk i Norge kjøper av norske jordbruksvarer. Det andre utgangspunktet er at samme hvor stor traktor og fjøs en norsk bonde har, så er det vanskelig å konkurrere med prisene på verdensmarkedet. Slik er det i dag, slik var det for hundre år siden og slik vil det være i fremtiden.

Den norske landbruksmodellen er ikke perfekt, men den er unik i verdenssammenheng. Her er de fantastiske bærebjelkene:

Den første og eldste bærebjelken er eiendomspolitikken. Odelsloven har spor 1000 år tilbake i tid. Odelsloven sikret tanken om slekts- og familiegården. Mange land har fjernet denne retten. I Norge har vi videreutviklet den.

På starten av hundreåret kom utenlandsk kapital for å sikre seg kontroll med norske naturressurser. Norske politikere sikret nasjonal kontroll gjennom konsesjonslovene. Konsesjonsloven har sikret det personlige eierskapet til jorda. Høyre og Frp ville i sist stortingsperiode fjerne denne loven, men fikk heldigvis ikke Stortinget med seg på det. Det ville ha åpnet for at rene kapitalinteresser kunne kjøpt opp jord i Norge.

I sum har eiendomslovene sørget for at vi i dag har et jordbruk der bøndene eier gårdene sine. Det er viktig å huske på når enten priskontroll eller boplikt av enkeltbønder oppleves som plagsomt eller urettferdig.

Den neste bærebjelken er tollvernet. På starten av 1900-tallet hadde handel og handelsveier blitt så effektive at det påvirket det norske markedet. Tollvernet ble styrket og beskyttet den innenlandske produksjonen mot billigere utenlandske varer. Tollvernet skal kompensere for at vi i Norge har høyt kostnadsnivå og et klima som det er krevende å produsere mat i.

Den tredje bærebjelken er markedsbalansering og samvirkene. I mellomkrigstiden slet landbruket med kraftig overproduksjon. Det ga bøndene lite betaling for varene de produserte. Mange kompenserte for fallende inntekter med å produsere mer. Ting gikk fra vondt til verre.

Annonse

Samtidig var det slik at bønder i sentrale strøk kunne levere melk til byene med god betaling. Bøndene i distriktene leverte i større grad melk til produksjon av smør og fikk dårligere betalt.

For å gjøre en lang historie kort. Fremsynte politikere og bønder kjempet frem et nytt system for omsetning av landbruksvarer. Det ble innført system for felles omsetning av varer og utjevning av prisene mellom bønder. Det ble også innført et system med omsetningsavgift som blant annet skulle finansiere eksport til utlandet av overskuddsmat.

Fenomenet med at Venstre skaper trøbbel for landbruket er ikke et nytt fenomen.

Dette systemet for omsetning av varer fikk også politiske konsekvenser. På denne tiden hadde landet en ren Venstreregjering. Venstre betraktet dette som midlertidige tiltak, og ville tilbake til en ordning der tilbud og etterspørsel regulerte prisene og produksjonen. De kunne ikke Bondepartiet være med på, og det var en medvirkende faktor til kriseforliket mellom Ap og Bondepartiet som ga landet den første Ap-regjeringen. Fenomenet med at Venstre skaper trøbbel for landbruket er altså ikke et nytt fenomen.

Den fjerde bærebjelken er bøndenes rett til å forhandle med staten om priser, overføringer og fordeling av disse. Etter mange harde tak og debatter ble «Hovedavtalen for jordbruket» resultatet i 1950.

Jeg mener at bøndenes rett til å forhandle om priser og overføringer utenom prosessen med statsbudsjettet er gull verdt. Det gir oppmerksomhet og jordbruket slipper å bli en del av en forhandlingskamp mellom jordbruk, sykehus, skoler og skatter. Erfaringene fra årene med Frp i regjering har tydelig fått frem verdien av forhandlingene.

Det kan nok også være verdt å peke på en femte bærebjelke som er viktig å sikre et landbruk i hele landet. Det er politikken med omfordeling mellom bruk av ulik størrelse, mellom produksjoner og mellom deler av landet.

Jordbrukets bjærebjelker må pleies, elskes og videreutvikles for å greie seg. Det kommer til å bli en viktig jobb for Senterpartiet fremover.

Har du lyst å lese mer om bærebjelkene og landbrukshistorien vil jeg anbefale to bøker: Reidar Almås «Omstart» og Per Harald Grue «Norsk landbrukspolitikk 1970-2010» bind 1, kapittel 1.