Det skjer noe med deg når du studerer. Et lengre studieløp, høyere utdanning, gir deg mer enn den direkte kunnskapen du får av bøkene. Med på vitnemålet, mellom linjene, har du fått en ny måte å være i verden på, en ny måte å snakke på. Hvor skal du med dette? Og hvorfor skal vi bry oss med det?

Utfordringene ved å være førstegenerasjon fra egen familie som tar høyere utdanning, er omsider løftet i norsk offentlighet. Barn av familier med mer praktisk, jordnær kunnskap, møter i universiteter og høyskoler en verden av fremmede ord, nye samtaleformer, andre verdier, en annen type selvtillit.

Mens temaet lenge har vært anerkjent og behandlet i USA, har fortellingen om hvor like vi er her til lands, trolig lagt lokk på utfordringer knyttet til en slags klasseforskjell i møte med akademia. Psykologiprofessor Jonas R. Kunst var den første til å reise problemstillingen, da han i høst etterlyste tiltak fra politikere og utdanningsinstitusjoner i nettavisen Khrono:

«Den avtroppende regjeringen setter av 800 millioner til tiltak som skal få flere til å fullføre videregående opplæring. Dette er et steg i riktig retning. Men den påtroppende regjering bør også ha fokus på en annen gruppe som er vanskeligstilt når det gjelder utdanning, og som har fått veldig lite oppmerksomhet i Norge. Dette er personer som er de første i sin familie til å ta høyre utdanning».

Morgenbladet fulgte i forrige uke opp med reportasjen om «førstereis» og sosiologistudent Juni Katrine Lie, som i tillegg til å dele egne erfaringer, skriver masteroppgave om temaet. Lie har intervjuet førstegenerasjonsstudenter som henne selv, og fremhever hvordan bruk av abstrakte begrep og lange resonnementer på overordnede nivå, uten koblinger til verken praksis eller en selv, var helt nytt.

«Jeg har en ubestemmelig følelse av at universitetet egentlig ikke er laget for noen med min bakgrunn». (Førstegenerasjons- og sosiologistudent Juni Katrine Lie, til Morgenbladet).

Mens den etablerte kulturen i akademia gir barn av akademikere mer vind i seilene, får altså førstegenerasjonsstudenter oftere opplevelsen av å være i fremmed farvann. Flere av disse faller da også fra, særlig de høyere utdanningsnivåene mastergrad og PhD.

Færre kommer inn på profesjonsutdanninger som krever høye karakterer for opptak, og ulikheten er størst i universitetenes klassiske fag, samfunnsfag og humaniora. Dette er de typiske «snakke- og synsefagene» lengst unna den konkrete og håndfaste verden førstereisene kom fra -men ikke desto viktigere med mål om framtidig endring.

Studentene i disse fagene vil med stor sannsynlighet bli morgendagens politikere og samfunnsplanleggere, og bør i størst mulig grad gjenspeile bredden i befolkningen.

Studentenes ulike bakgrunn bør klart møtes med bevissthet og tiltak, både i og utenfor akademia. Akademia har stort rom for å endre egne system, mottaksapparat, og ikke minst språket. De abstrakte begrepene trengs for å løfte og se ulike virkeligheter i perspektiv, for å skape avstand til fenomener og ufarliggjøre diskusjon, men de trengs ikke for å skape avstand til folk flest.

Men den nye debatten forteller oss noe mer. Utfordringene førstegenerasjonsstudentene møter i akademia, bevitner et ofte underkommunisert skille i kultur og væremåte mellom de med og uten akademisk utdannelse. Medieoppslagene viser at utdannelse gir ulike kulturer, og det får betydning også i andre enden.

Førstereisene som fullfører den krevende reisa i nytt farvann, som står studieløpet ut gjennom strømmer av indre verdikonflikter, mellom egen lyst og interesse, samfunnets oppmuntring til høyere utdanning og familiens og lokalsamfunnets forventning om å gjøre noe «matnyttig»; hvor skal de gjøre av seg etterpå?

Aller helst vil vi at mange skal ta med seg utdanninga og flytte hjem til «arbeiderklassesamfunnene», den mer jordnære kulturen igjen. Det kan by på utfordringer, og kanskje er det litt av grunnen til «hjerneflukten» fra bygdene, hvor annen ballast har hatt verdi?

Språket, den kritiske sansen og spørrende holdning til «sannheter», som først var fremmede i akademia, sniker seg med studieårene inn som et nytt filter, en ny måte å være i verden på også for førstegenerasjonsstudentene. Uvegerlig preget av akademias «jålespråk» kan det bli vanskelig å nærme seg kulturen du en gang kom fra.

Konkrete og personorienterte samtaler som en gang var naturlige, føles kanskje fremmede, til dels utilfredsstillende. Ikke fordi de er bedre eller dårligere, de er bare annerledes. La du først fra kai i «arbeiderklassen», kan det være vanskelig å legge ordentlig til igjen når selv humoren er blitt akademikertørr.

Kan bevissthet og diskusjon rundt dette være til hjelp også for lokalsamfunn som ønsker å legge til rette for økt tilflytting, en mer mangfoldig befolkning? Stadig flere, også de med røtter i og dragning mot bygda, har lengre utdannelse. La dem ikke ligge på svai langt fra hovedled og kai».