Forbrukeren må få fakta, Kolonihagen

Undersøkelser viser at mange forbrukere ønsker å spise sunt og å handle bærekraftig. Men det å være en bevisst forbruker er slett ikke lett i dag. Kjeder og andre matvareaktører sender ut påstander og mye informasjon som mangler dokumentasjon og er mer villedende enn støttende for forbrukeren.

Kolonihagen /Rema har igjen prøvd seg med å fortelle forbrukeren at de må ha utenlandske råvarer for å kunne gi forbrukeren den kvalitet de ønsker.

Vi har sett det før i forbindelse med markedsføring av iskrem fra Kolonihagen produsert på jerseykyr i Nederland. Vi ser det nå med at samme aktør markedsfører kakaomelk fra danske jerseykyr.

På nettsiden til Kolonihagen (kolonihagen.no) fortelles at deres filosofi baserer seg på at A2 -varianten av betakasein er bedre for menneske enn A1-varianten. Om dette er tilfelle strides de lærde, men det er ikke den diskusjonen som er poenget akkurat nå.

På samme nettside forteller de samtidig at «Utfordringen med denne rasen (NRF), og de fleste vestlige kuraser, er at tidligere mutasjoner trolig har medført en endring i proteinsammensetningen.»

De ulike kaseinvariantene styres av enkeltgener og er med det veldig enkle å bestemme ved genotyping. Ut fra mer enn 100.000 genotypa dyr vet vi at frekvensen av A2-varianten hos NRF er 80 prosent. Den holder seg svært stabil over år, så den ser ikke ut til å være påvirket av egenskaper i avlsmålet.

Av de 230 eliteoksene som har vært i bruk de 4-5 siste årene har 157 (69 prosent) A2/A2-varianten, mens kun 6 har A1/A1-varianten.

Det synes å være en oppfatning at Jersey-kyr kun har A2/A2-varianten. Det vises ikke i vitenskapelige studier. Kan dere i Kolonihagen gi oss som forbrukere en dokumentasjon på A2-frekvensen i kakaomelka fra Danmark?

Det er enkelt å gjøre NRF-rasen til en 100 prosent A2-betakasein-rase hvis en ønsker det. Det vil imidlertid gå på bekostning av avlsframgangen for produksjonseffektivitet, helse, fruktbarhet og produktkvalitet.

Hvis vi skal gjøre det, må det være gode grunner for at det skal være viktigere å avle bare for kasein-varianter enn for ei frisk og fruktbar ku. Det er nemlig de kvalitetene som er aller mest særegne for NRF-rasen. Dette kan dokumenteres, og er det som gjør NRF-rasen attraktiv internasjonalt.

Vi setter pris på at Rema/Kolonihagen har fokus på bærekraft, og at dere setter lys på at melk kan ha flere ulike egenskaper. Alle som er en del av matvarekjeden bør ha en felles interesse av å gi forbrukeren fakta og informasjon som hjelper de med å velge matvarer som er sunne og bærekraftig fremstilt. Vi håper at vi kan jobbe sammen om det framover.