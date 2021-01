For seint. Igjen.

Nær 200.000 mennesker er nå arbeidssøkende på Nav. Det er fire ganger flere enn før korona-pandemien. De 200.000 kjemper om drøyt 21.000 ledige stillinger.

83.000 personer har vært arbeidssøkende siden Norge stengte ned og første ledighetsbølge slo inn i mars 2020. Mange av dem fikk varsel om oppsigelse til jul. Andre risikerer å få det i disse dager.

Likevel avviste regjeringen i forrige uke å forlenge permitteringsperioden på 52 uker. Statsminister Erna Solberg (H) sa til Klassekampen at de permitterte heller "må inn i en tankegang der de kan jobbe andre steder".

Arbeidsledighet er et samfunnsproblem. I dagens situasjon er ledigheten et resultat av politisk bestemte koronatiltak. På samme måte må konsekvensene av koronatiltakene ses på som et samfunnsproblem, som må løses politisk.

Regjeringen har vært opptatt av å holde liv i bedriftene. Det er bra. Regjeringen må også være opptatt av å holde liv i menneskene. Hver forlengelse eller utvidelse av koronatiltak må følges av økonomiske mottiltak.

"Mennesker, ikke milliarder" er tittelen på ei bok Erna Solberg ga ut i 2011. Reisen vekk fra "kalkulatorpartiet" er senere beskrevet som en av årsakene til Høyres suksess. Men hvor mye på lag med folk er egentlig Høyre?

Koronatiltakene rammer skjevt: Den rammer utsatte grupper hardt. Den rammer ansatte i lavtlønnsyrker i privat sektor hardere enn offentlig ansatte og ansatte i høytlønnsyrker.

Alenemor Helene Holmsen Brenna (32) har fått avslag på 70 jobbsøknader. Til Dagens Næringsliv denne uka uttalte hun: "Jeg sitter ikke hjemme og synes synd på meg selv. Men det er klart det er tøft å være permittert og snart kanskje ikke ha en jobb. Det blir stramt å leve på dagpenger fra et lavtlønnsyrke."

Mandag foreslo regjeringen å utvide permitteringsordningen og forlenge retten til dagpenger. Ordningen er utvidet for at bedrifter ikke skal måtte gå til oppsigelser kort tid før jobbene kan komme tilbake, nå som vaksineringen av befolkningen er igang.

Det er bra. Men forslaget kunne og burde kommet adskillig før. Nå har da også opposisjonen fått nok. I forrige uke lanserte Arbeiderpartiet ei tiltakspakke for å motvirke tap av arbeidsplasser, unødvendige permitteringer og konkurser.

Ap, Sp, SV og Frp er blitt enige om at økonomiske krisetiltak skal gå hånd i hånd med smitteverntiltakene. I løpet av uka skal de fire partiene jobbe videre med de konkrete forslagene, som skal kompensere uteliv og reiseliv bedre og sikre en mer rettferdig krisepolitikk.

Når regjeringen ikke vil gjøre jobben skikkelig, må opposisjonen gjøre den.