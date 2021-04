«Når du går inn på et offentlig kontor, er det du som er sjefen!» Dette er ikke mine ord, men Carl I. Hagens til et landsmøte i Fremskrittspartiet for mange år siden. Jeg gjør dem gjerne til mine, men uten de uutalte forbeholdene som han som partileder skruppelløst brukte til å sanke stemmer: Alenemødre, samer, finnmarkinger, homofile, transpersoner, trygdemottakere (gjerne kalt «slabbedasker»), innvandrere, osv.

Utsagnet inneholder uansett en viktig sannhet: I et demokrati er det offentlige i folkets tjeneste. Begrepet offentlige tjenester må forstås bokstavelig. På fransk kommer dette enda tydeligere fram, siden disse tjenestene kalles services publics. Adjektivet public kommer fra latin populus, som betyr folk. Offentlig ansatte er altså folkets tjenere.

Stort sett synes jeg ansatte i stat og kommune tolker denne rollen på en god måte. Min erfaring er at de yter gode tjenester, lytter og hjelper etter beste evne. Offentlighetsloven og forvaltningsloven gir da også klare føringer, og skal sikre oss alle god og riktig behandling. I siste insans har vi Sivilombudsmannen til å ivareta våre interesser når vi opplever at disse blir tråkket på.

Men man skal ikke ha hatt mye med disse tjenestene å gjøre før man oppdager at presset på våre tjenestefolk er økende. Mengden av lover og forordninger øker, samtidig som det fra politisk hold kommer krav om økende effektivitet. Den såkalte Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) til Solbergregjeringen har formalisert dette presset. Det forventes at alle statlige virksomheter årlig effektiviserer driften med 0,5 prosent. Samtidig omdefineres en rekke tjenestefunksjoner (som Mattilsynet eller landbrukskontorene) fra kombinerte rådgivnings- og kontrollorganer, til rene kontrollorganer. Det nytter lite å pukke på at man er sjefen overfor et kontor som utelukkende har til oppgave å kontrollere deg...

Veien fra tjenesteyting til kontroll har skjedd over lang tid. Da jeg begynte som småbruker i 1993, var mitt første administrative gjøremål å fylle ut og sende inn gårdsregnskapet. Den gangen hadde kommunen egen skattesjef. Han var altså ikke lenger enn et dørbank unna, og da jeg hadde åpnet døra, var han ikke vanskelig å snakke med. Praten kom like mye til å handle om gårdsdrift som om årsoppgave, og i løpet av praten ble kolonner og poster forklart og avkledd sin avskrekkende mystisisme så selv en nybakt småbruker kunne få nattesøvnen tilbake.

Senere ble skattekontoret regionalisert, beholdt sin hjelpsomhet, men hadde tydeligvis mistet en del av sine funksjoner og myndigheten til å løse problemer. Man ble stadig oftere henvist til instanser høyere oppe i systemet. I dag er også det regionale kontoret nedlagt, og Skatteetatens tjenestefunksjoner sentralisert, digitalisert, og telefonisert. Bare et tastetrykk unna, heter det.

Realiteten er at hvis man har andre spørsmål enn det titall enkle spørsmål som chattetjenesten er kodet til å svare på, er tjenesten kanskje en halvtimes telefonkø unna... I de periodene av året man vanligvis trenger denne tjenesten, blir man gjerne bedt om å ringe igjen neste dag.

Her har ABE-reformen gjort godt arbeid. Servicetjenesten er systematisk underbemannet. Dette bidrar kanskje til at etaten sparer tid (skjønt er det mulig å spare tid ved bare å skyve på arbeidet?), men til gjengjeld sitter folket – populus – stadig lengre tid i telefonkø. Vi lo før av kjøttkøer og brødkøer foran butikkene i Sovjet-unionen, og lurte på hvorfor landet kastet bort så mye tid på køståing, men har noen regnet ut hvor lenge vi nordmenn i 2021 vil sitte i telefonkø til offentlige tjenester? Hva er den samfunnsøkonomiske prisen for ABE-reformen?

Digitaliseringen har bidratt til å aksellerere denne sentraliseringen. Det forventes at hver enkelt borger kan finne fram i kompliserte regelverk og labyrintiske nettsider. Som det repeteres i de automatiske telefonsvarerne: «Du kan finne mye nyttig informasjon på våre nettsider». Men grunnen til at man ringer nettopp er at man ikke finner svar på disse nettsidene...

Digitaliseringen er kommet for å bli, men det må være lov å etterlyse brukerperspektivet i denne prosessen. Borgeren møter ofte en overmakt i møte med det offentlige, mens ansatte i førstelinjetjenesten opplever avmakt overfor et system som har fratatt dem all myndighet. Burde ikke digitaliseringsministeren og hans byråkrati sørge for at digitaliseringen ikke blir en avhumanisering av offentlige tjenester? At tjenestene tilpasses menneskene, og ikke bare skjemaenes poster og kolonner?

Menneskelivet passer ikke alltid i et skjema, og skjemaprodusentene synes ikke ofte å ha empatiske evner som en del av stillingsinstruksen. Sentraliseringen av offentlige tjenester fører til at den menneskelige kontakten og forståelsen blir borte. Offentlige ansatte mister sine muligheter til å løse problemene sammen med dem problemene angår. Vi får heller et standardsvar fra avsenderadressen «ikke-svar». NAV-skandalen viser hvor galt det kan gå når tjenestefolket ikke kommuniserer på like fot med oss som skal betjenes.