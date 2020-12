Han sitter i den tommebåsen som tilhørte godkua, ho Staslin. Han blir vemodig, og må tørke en tåre som renner nedover kinnet. Staslin og han sov alltid sammen. Han lå tett inntil henne på en høydott, og hun la hodet sitt forsiktig på fanget hans, som for å varme ham.

De store, snille og kloke øynene hennes, er med ham fortsatt. Han kjenner den gode og trygge lukta hennes, som fikk ham til å slappe av og glemme alt annet. Hører den jevne pusten hennes. Kjenner smaken av melka han fikk av henne. Husker alle de fine kalvene hun satte til verden. Hun var så god den kua, og han var så trist når hun og de andre dro for siste gang.

Siden har det ikke vært andre dyr i fjøset, enn de hersens musene, som ikke lar ham få sove i fred ei eneste natt. Men når han tenker etter, så er det godt å ha litt selskap også.

Menneskene på gården dro året etter at dyra forsvant. De orket ikke bo der lenger, for gården ble så tom og uten liv, sa de. Han var enig i det, men fjøsnisser kan ikke flytte til byen, så han måtte bare bli.

Nå sitter han der med grøten sin, og stirrer tomt fremfor seg. Tårene presser på igjen, og han lar dem bare renne ned i skjegget. Risengrynsgrøten smaker ikke like godt som i gamle dager, når han kunne spise til musikken fra dyr som gomlet høy og kalver som danset frydefullt rundt i bingen sin. Grøten har han måttet koke selv, siden menneskene hans dro.

Savnet av folket og dyra blir ekstra stort ved juletider. Det er noe spesielt med julehøytiden, om man er fjøsnisse eller menneske. Man får tid til ettertanke, når julefreden senker seg. Tankene går tilbake til tider som var. Den gangen det var unger på gården, som løp rundt og lekte gjemsel med ham. Den tiden det bodde flere generasjoner her, og det var ulike dyr i de fleste uthus. Det var et yrende liv, som han husker tilbake på med stor glede, selv om det var mye jobb også. Han hadde mange arbeidsoppgaver og lite ferie, men han trengte ikke det, for han trivdes med å ha det sånn.

Som dere kanskje vet, så dør ikke nisser. De lever evig, og ser mennesker og dyr komme og gå. Et dyreliv er så alt for kort, tenker han, og minnes alle dyra han har bodd sammen med. Noen ble slaktet og ble til mat, mens andre ble syke og døde. Like trist begge deler, men det er naturens gang, sa menneskene hans.

Det samme sa de ikke, når ulven eller bjørnen forsynte seg. Staslin mistet en kalv til ulven et år, og hun kom aldri over det. Hun hadde forresten arr etter bjørneklør, husket han, fra en gang det var nære på. Heldigvis ble bjørnen jaget vekk og skutt. Ola og Kari var gjetere den gangen kalven ble tatt. Han husker de var bare 8 og 10 år, og de kom gråtende hjem om kvelden.

Menneskene hans levde også alt for kort tid, syntes han. De kom og gikk nesten som årstidene, og det var vanskelig å skjønne at de plutselig bare ble borte, men så ble det jo født små menneskebarn også heldigvis. Små mennesker han fikk gleden av å se vokse opp og gi liv til nye generasjoner.

Han er ikke lenger sikker på når ting hendte, for årene og generasjonene av dyr og mennesker, flyter lett sammen for ham. Det er vel sånn å være udødelig, tenker han, der han pirker i grøten og setter bollen fra seg på båsgulvet.

I bygda er det mange folketomme gårder, og enda flere tomme fjøs. I den mørkeste tida av året, burde det vært lys i alle vinduer, men det er lenge siden det var slik. Mange fjøs er revet og fjøsnissene der har måttet flykte. Han vet ikke hvor det ble av dem, men han har kontakt med flere som bor slik som ham, helt alene med musene. Ikke en gang en katt lot sjølfolket være igjen når de dro.

Ikke et julekort har de sendt ham, siden de lot ham være igjen helt alene her. Men han tenker gode tanker om dem likevel. Han forstår hvor vondt det måtte være. Det å reise fra generasjoners livsverk, alle dyra, røttene sine, ja hele livet sitt, kunne ikke være enkelt.

Heldigvis finnes det fortsatt igjen noen gårder, med dyr og folk. Noen steder har fjøsnissene det som plommen i egget, med massevis av dyr og gjøremål i fjøset. Ja, noen steder er det til og med flere nisser, for arbeidsoppgavene er så mange.

Men han har hørt at de savner tiden da gulvet var av tre, og det var høy å sove i. Han har også hørt om roboter og maskiner som lever sitt eget liv, og som nissene må passe seg vel for, for ikke å bli skadet. Men menneskene sier det er fremtiden, så da er det vel sånn da. Han lurer litt på hvor mange dyr det blir på gårdene i fremtiden, og om det i det hele tatt vil være behov for mennesker og nisser der.

Han tygger litt på det, og spiser opp den siste skjea med julegrøt for i år.