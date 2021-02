Det er ikkje berre Donald Trump som har litt å jobbe med.

Det er vanskeleg å seie at idyllen har stått i fremste rekkje på Facebook-gruppa «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal». Debattane har vore brennheite, skuldingane og utskjellingane har hagla tettare enn regn i hauststormane på Nordvestlandet, mens ferjeprisane har stige til nye høgder.

For eit par veker sidan toppa det seg, da den profilerte Frp-politikaren Frank Sve vart blokkert frå å leggje ut oppdateringar og kommentarar på gruppa. Som ein lokal Donald Trump vart han ei lita stund sitjande utan direktekanal til dei ivrige tilhengarane sine i dette hjørnet av Facebook, sjølv om Trump og Sve elles ikkje har mykje felles – trur eg.

Årsaka? Frank Sve hadde blokkert sentrale fylkespolitikarar frå å kommentere statusoppdateringane sine. På denne måten hindra Sve fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap), fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (Ap), leiaren i samferdselsutvalet Kristin Marie Sørheim (Sp) og fylkespolitikarar som Erik Kursetgjerde (Ap), Line Hoem (Ap) og fleire frå å kommentere dei mildt sagt meiningssterke og konfronterande innlegga sine – gjerne retta mot dei same politikarane som han hadde blokkert.

Frank Sve er her i regionen elles kjend for å ikkje vere lett på labben i debattar, men når han er i ferd med å dra seg sjølv inn i ein demokratisk praksis på mellomaldernivå, kan mange av oss kan vere tilbøyelege til å synast at utestenginga er fortent. Eller?

Etter at Donald Trump blei bannlyst frå Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, Reddit og fleire, har debatten gått høgt om kva makt sosiale media og pengesterke teknologiaktørar skal ha over ytringsfridommen. Det er det store biletet som blir måla her: Skal mektige, private selskap kunne stille seg over nasjonale lover og sensurere innhald som elles ville ha vore lovleg?

Eksempla på at Facebook har overprøvd norske lovreglar for ytringar har vore like lett å finne som ugras i slåttemark som ikkje er halden i hevd: Bilete av ammande mødrer, kjende kunstverk, sterke historiske fotografi (som til dømes det kjende, sterke biletet av jenta som rømmer frå den amerikanske napalmbombinga under Vietnam-krigen) har vore luka ut fordi dei inneheld heilt eller delvis nakne kroppar. Samtidig får konspirasjonsteoriar om QAnon, vaksinasjon, valfusk, 5G-stråling og gud veit kva, stor og uhindra utbreiing. Alt dette er eit resultat av at det er programmerte maskiner og ikkje resonnerande menneske som i stor grad står for den daglege overvakinga av innhaldet.

Og mens vi diskuterer Donald Trumps rett til å ytre seg på sosiale medium, er det lett å gløyme kva rolle dei sosiale media kan spele for politiske debattar og viktige saker lokalt. Etter min smak er det altfor lite lokalpolitisk debatt på Facebook. Det er lett å bli lamma av den kvelande konformiteten som uttrykkjer seg i form av idylliske toppturar og endelause skispor på vidder av snø som glitrar i sola. Den ideelle førestellinga om at vi skal vere snille med kvarandre, treng vel ikkje bety at vi skal la vere å seie meininga vår i viktige saker. Viktige saker er det da verkeleg flust av også lokalt.

Kanskje har debattklimaet i Facebook-grupper som «Protest mot økte fergetakster Møre og Romsdal» ein del av skulda for at det blir slik? Eit ytringsklima som minner meir om praten rundt lunsjbordet på ein mannsdominert arbeidsplass for 20–30 år sidan, skaper ikkje konstruktive debattar.

Sentrale og røynde politikarar som blokkerer meiningsmotstandarar blant politikarkollegaer i staden for å møte dei med resonnement og argument, er ingen pryd for demokratiet og meiningsmangfaldet og heller ingen invitasjon til fruktbar meiningsutveksling. Tvert imot: Det er håplaust, eller «greinalaust», som Frp-politikaren Frank Sve sjølv ville ha sagt det med eit ord han flittig bruker.

Facebook – og andre sosiale medium – har ikkje demokrati og ytringsfridom som sine fremste mål. For dei handlar det om å knyte til seg flest mogleg brukarar og samle mest mogleg informasjon om kvar brukar. Det gjer det mogleg å målrette marknadsføring og generere inntekter. Så kynisk er det.

Det er vi sjølve som må stå for godt debattklima og gode ordskifte på sosiale media. Vi skal tole dei meiningane vi ikkje liker; vi skal naturlegvis også applaudere dei ytringane vi er usamde med. Nettopp fordi meiningsbrytinga er hjarteslaga i demokratiet.