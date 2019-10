Fårete mål

Kristofer Hivju er i alle kanaler om dagen. Interessant nok har Game of Thrones-kjempen og "Twin"-aktuelle Hivju engasjert seg i matkasting mellom slagene.

I første episode av "Matsjokket" hopper programskaperne fra matlukting og -kasting på kjøkkenet til Kristofer og Gry Hivju, og over i et lager med 20.000 stivfrosne sauer i Rakkestad.

En tredel av maten går rett i søpla, erklærer kokk og programleder Christer Rødseth. Det blir ikke bedre av at Nortura har liggende to millioner iskalde sauemiddager som tikker mot destruksjon. Programskaperne nagler matsvinnet til landsbrukspolitikk, men også dagligvare- og forbrukervaner.

Sauen på fryselager har tidligere gått i pelsdyrfôr. Det er ikke en farbar vei, også fordi det snart blir forbudt å lage pels her i landet.

– Jeg har aldri fått muligheten til å handle sau. En miljøforbrytelse, vil jeg si, erklærer Kristofer Hivju. Han kaller dumping av sau en systemfeil.

A-ha-opplevelsen ligner mye på den NRK-prograleder Marit Grimstad fikk da hun gransket tilstanden til norske høner i 2017. Grimstad gjorde det til en kampsak å spise mer høne, slik Hivju&Hivju vil ha sauen i matveien.

Etter at NRK talte hønas matsak er betongfabrikkene og forbrenningsanleggene stadig endestasjon for landets høner. Ifølge Animalia sto det 4,36 millioner verpehøns i norske fjøs i 2017. Med levetid på 18 måneder betyr det at omlag 3 millioner høner ble avlivet.

Under 10 prosent ble spist. Kjøttets Tilstand oppgir at det ble slaktet mindre enn 300.000 av samlebetegnelsen "slaktekylling foreldredyr, and og verpehøns" i hele 2017.

Hva kan "Matsjokket" klare å gjøre med saueberg og hønsekasting? Det gjenstår å se. 70-tallets kampanjer for økt forbruk av mat med store lagre er avløst av kampanjer for kjøttfri mat (Oslo) eller strømlinjeformet kylling og svin (foredlings- og salgsleddet).

Programskaperne får prisverdig nok opp wow-faktoren hos seerne rundt tunge temaer. Det er ikke vi som jobber med temaene til daglig, alltid like flinke til.

NRKs langlese-nettsak om matsvinn varsler at det kommer mer TV-trykk på forbrukernes følelser - blant annet til at en enkelt bonde kaster opptil 100 tonn potet fordi den ikke ser bra nok ut for butikkene. Også statens kombinasjon av lammeimport og vridning av tilskudd over på kraftfôrpumpede store lam kan vente seg.

Mens NRK drar igang Matsjokket, kommer Animalias omsetningstall som viser at hver nordmann kjøpte inn nær ett kilo mindre rent kjøtt i fjor.

Samtidig blir vi finere på det. Vi spiser omtrent like mye lam som på 80-tallet, men mye mindre sau. Som Gry Hivju sier: Vi må gjerne spise mindre kjøtt. Men så lenge vi spiser lam må vi spise opp sauen også.