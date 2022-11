Vi treng meir – ikkje mindre – forsking i distrikta

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Dei regionale forskingsfonda (RFF) deler ut midlar til små og mellomstore forskingsprosjekt i bedrifter og offentleg sektor. Fonda skal òg bidra til at fleire bedrifter og offentlege verksemder deltek i nasjonal og internasjonal forsking. Midlane blir forvalta av fylkeskommunane.

Næringslivet er den største mottakaren av midlar, med 54 prosent av tildelingane sidan RFF vart etablert i 2010. Resten av tildelingane fordeler seg nokså jamt mellom offentleg sektor og forskingsinstitusjonar.

Samanlikna med andre forskingsverkemiddel, er ikkje Regionale forskingsfond ei stor ordning målt i pengar. Men ordninga når lengre ut enn til dei største byane, til private og offentlege verksemder som klarer å få mykje ut av små løyvingar.

Prosjekta handlar mellom anna om å utvikle miljøteknologi, om konkrete tiltak for å klimatilpasse bygningar og infrastruktur, om e-helse og velferdsteknologi og om korleis vi i større grad skal klare å inkludere dei som står utanfor utdanning og arbeidsliv. Med andre ord – prosjekta handlar om korleis vi kan løyse dei store utfordringane vi no står i, med klimakrise, utanforskap og ei aldrande befolkning.

Regjeringa sin nye langtidsplan for forsking og utdanning slår fast at forskingsdriven innovasjon er ei viktig kjelde til omstilling, og heilt naudsynt for å sikre framtidig verdiskaping og løyse dei utfordringane samfunnet står overfor.

Forskings- og utviklingsverksemd er konsentrert til dei sentrale områda i landet, viser ein rapport om regionale utviklingstrekk som Kommunal- og distriktsdepartementet la fram i 2021. I ein annan rapport frå same departement, «Små kommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler», har Telemarksforsking kartlagt i kva grad kommunar deltek i sju ulike ordningar for innovasjon. Biletet var tydeleg: Små distriktskommunar deltek sjeldan i slike ordningar samanlikna med større kommunar.

Begge desse rapportane viser eit stort behov for ordningar som bidreg til å mobilisere bedrifter og kommunar i distrikta til meir bruk av forsking for å stimulere til omstilling og innovasjon.

Brandtzæg-utvalet, som utgreidde tiltak for å styrke distriktsnæringslivet (NOU 2020:12), meinte at nasjonale ordningar ikkje er tilstrekkelege for å omstille og vidareutvikle næringslivet i distrikta. Utvalet tok difor til orde for å trappe opp den regionale innsatsen for å få distriktsnæringslivet til å bruke meir forskingsbasert kunnskap i eiga utvikling, gjennom samarbeid med forskingsmiljø.

Utvalet trekte her fram Regionale forskingsfond og Forregion (Forskningsbasert innovasjon i regionane) som viktige verkemiddel.

Difor er det skuffande og særs uheldig at to ulike regjeringar dei siste to åra har gjort framlegg om kutt i Regionale forskingsfond. Ordninga vart redusert med 36 millionar kroner i statsbudsjettet for 2022, og den sitjande regjeringa har føreslått eit kutt på 37 millionar kroner i 2023-budsjettet.

Dei regionale innovasjonssystema, med tett og godt samarbeid mellom næringsliv, offentleg verksemd, verkemiddelapparat, forskingsinstitutt og utdanningsinstitusjonar, er viktige for å få til utvikling, omstilling og innovasjon i heile landet. Lat oss få behalde verktøya til å gjere denne jobben!