Vi må forstå dyr og mennesker som økosystemer

En viktig årsak til at saken er så vanskelig å løse er at vi vet lite om hunder som de komplekse økosystemene de utgjør. Den som tror vi har bedre kunnskap om sau, ku, gris, hest eller fjørfe må tro om igjen. Det bør definitivt bekymre både bønder, politikere og resten av befolkningen.

Mennesker, som andre dyr, går rundt som komplekse økosystemer med billioner av bakterier i og utenpå kroppen. Disse bakteriene har stor betydning for helsa gjennom hele livet, og gjør nytte eller skade alt ettersom hvem vi er, hva vi spiser og hvilke bakterier som får lov å ta plassen.

De seneste årene har vi fått mye kunnskap om hvilke bakterier som er vanlige hos mennesker, og forstått at vår måte å leve på har endret det «normale» dramatisk på få generasjoner. Vi har også begynt å forstå at bakteriesamfunnet i kroppen samhandler internt og med kroppens egne celler, og lærer trinn for trinn litt mer om mekanismene bak. Hundesaken illustrerer at vi vet langt mindre om hvordan det står til hos dyrene våre.

Bakteriene kan også gå til krig med hverandre og våre celler, og bevege seg mellom ulike arter av vertsdyr inkludert mennesker

Fødsel ved keisersnitt gir vesentlig større sannsynlighet for å utvikle problemer med immunforsvar og allergier enn vaginal fødsel, fordi det siste bidrar til at barnet får i seg viktige bakterier som straks koloniserer tarmen. Ved eksponering utvikles som oftest også toleranse. Når jeg blir syk av bakteriene på sydenferien mens lokalbefolkningen ikke blir syke, så handler det i stor grad om at de er tilvennet bakterier som for meg er helt fremmede.

Annonse

Tarm, hud og immunforsvar har gjennom millioner av års evolusjon tilpasset seg å bli eksponert for et mangfold av bakterier gjennom alt vi smaker på og kommer i kontakt med. Gode bakterier hjelper fordøyelsen og beskytter mot skadelige bakterier. Bakteriene kan også gå til krig med hverandre og våre celler, og bevege seg mellom ulike arter av vertsdyr inkludert mennesker. Fordi menneskers og dyrs helse må sees i sammenheng innførte FN begrepet «Én Helse» (One Health) på begynnelsen av 2000-tallet.

Dyrs egne tarmceller er som regel dårlige til å bryte ned planteceller. Bakterier som lever på og følger med planter ned i tarmen kan bidra til å bryte ned plantecellene slik at dyr får tilgang til næringen i plantene. Hva skjer når dyr og mennesker ikke lenger blir eksponert for de samme bakteriene som da genene våre ble utvalgt gjennom evolusjonen? Og når det ikke følger med gode bakterier, og maten og fôret blir så annerledes at det favoriserer andre bakterier enn dem gener og immunforsvar måtte tilpasse seg gjennom årtusener?

Vi vet altfor lite om dette, hvilke bakterier som har overtatt plassen i dyretarmer, omfanget av sesongvariasjoner, hvordan mat- og fôrtyper påvirker bakteriesamfunn, og om hvilke bakterier dyr og mennesker evolusjonært ble tilpasset.

Fra høsten 2017 til senvinteren 2019 ble det samlet inn avføringsprøver fra 15.000 personer og 3.000 dyr i Trøndelag, som del av 4. trinn i Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT4). I høst begynner første del av analysene av disse prøvene, ved at arvestoff (DNA) fra bakteriene i avføringen trekkes ut og sekvenseres for at forskere etterpå kan studere det.

DNA-undersøkelser kan bl.a. fortelle oss hvilke bakterier som finnes i prøvene, og mye om hvilke egenskaper disse bakteriene har. Det er nyttig å vite hvilke arter som finnes, men viktigere å koble denne kunnskapen med data om helsetilstander. Fordi HUNT4-prøvene ble samlet inn over flere år kan de kanskje avdekke sesongvariasjoner. Innsamlingen skulle gi datagrunnlag for å utvikle ny kunnskap og kunne gi bedre helseråd for dyr og mennesker.

Nå trengs det forskningsprosjekter som vil utnytte datamaterialet. Forskningen krever et langsiktig Én Helse-perspektiv og bør ta utgangspunkt i individer som økosystemer. Vi må søke å forstå de underliggende mekanismene som avgjør om økosystemet utvikler seg i en ønsket eller uønsket retning. Spørsmålet er om slik forskning på dyr vil bli prioritert og finansiert av landbruksnæringen selv, eller om det finnes andre som kan og vil finansiere den.

Norsk landbruksnæring er relativt liten og fattig, og forskning på dyrehelse har lenge hatt relativt trange kår her til lands. Hundesaken illustrerer alvoret i mangelfull kunnskap av betydning for dyrehelse. Én Helse angår oss alle!