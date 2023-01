Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Både ville fugler og fjørfe ble hardt ramma, og omkring 50 millioner fjørfe ble avliva. Så langt i inneværende sesong har det også vært relativt mange påvisninger. I Norge har vi hatt to utbrudd i kommersielle besetninger og viruspåvisninger hos ulike arter med ville fugler i løpet av høsten.

På den nordlige halvkule regnes en influensasesong fra 1. oktober til 30. september neste år. I løpet av sesongen 2021/2022 var det utbrudd i nær 2500 fjørfebesetninger i Europa, og viruset ble påvist hos flere enn 3500 ville fugler.

I Norge påviste vi to ulike varianter av viruset som forårsaker fugleinfluensa. Varianten som dominerte i Europa for øvrig ble påvist både i to kommersielle besetninger med verpehøns i Rogaland høsten 2021 og hos ville fugler langs hele kysten fra Oslofjorden i sør til Troms og Finnmark i nord gjennom hele sesongen.

En annen variant av viruset ble påvist hos ville fugler langs kysten fra Møre og Romsdal og nordover til Troms og Finnmark. Denne varianten av viruset ble ikke påvist i andre land i Europa i fjorårets influensasesong. En mulig forklaring er at viruset var introdusert tidligere og rett og slett hadde overlevd i Norge over sommeren 2021.

Det er vanligvis få tilfeller med fugleinfluensa i sommermånedene. I fjor ble imidlertid fugleinfluensa påvist hos ville fugler gjennom hele sommeren i en rekke land inkludert Norge. Det var høy dødelighet i kolonier med hekkende sjøfugl i flere land, og blant annet havsuler ble ramma.

"Kontinuerlig sirkulering av virus blant ville fugler medfører et konstant smittepress." Smittepress

Annonse

For første gang ble fugleinfluensa påvist på Svalbard. En forholdsvis stor andel av påvisningene har vært hos svartbak og storjo, som lever av åtsler av andre fugler og pattedyr og kan drepe fugler som er svekka av sjukdom. Disse artene blir dermed ekstra utsatt for smitte. Fugleinfluensavirus ble også påvist hos rødrev på Vestlandet i fjor sommer.

Utover høsten var det færre påvisninger hos sjøfugl og flere påvisninger hos vannfugler, som antas å ha større betydning for introduksjon av smitte til fjørfebesetninger enn sjøfugl. Kontinuerlig sirkulering av virus blant ville fugler medfører et konstant smittepress, og fugleinfluensa ble igjen påvist i to kommersielle besetninger med fjørfe i Rogaland i fjor høst.

Våre naboland har også hatt mange utbrudd i høst, og særlig Storbritannia er hardt ramma.

Fugleinfluensa ble påvist i Norge for første gang høsten 2020, og vi er dermed inne i vår tredje sesong med fugleinfluensa på rad. Det er ikke mulig å utrydde et virus som er vidt utbredt hos ville fugler og spres over landegrensene med trekkfugler. Vi må være forberedt på at fugleinfluensa er kommet for å bli og forsøke å hindre introduksjon til fjørfebesetninger og videre spredning til andre besetninger.

Myndighetene kan pålegge såkalt portforbud og forby jakt, men den enkelte fjørfeholders innsats er avgjørende for å lykkes enten det dreier seg om kommersielle besetninger eller besetninger med hobbypreg. Direkte kontakt med smitta fugler eller avføring fra disse er viktigste smittevei.

Godt smittevern innebærer å holde ville fugler borte fra fjørfe, beskytte fôr og vann og bruk av skoovertrekk og smittesluser. Forøka dødelighet, nedsatt eggproduksjon eller redusert opptak av vann og fôr kan være tegn på fugleinfluensa.

I slike tilfeller er det viktig å melde fra Mattilsynet som vil vurdere situasjonen og eventuelt ta prøver.